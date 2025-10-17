Tom Cruise chia tay người đẹp kém 26 tuổi

Nguồn tin thân cận cho hay: “Giữa họ đã không còn sự rung động như trước nhưng cả hai vẫn quý mến nhau và cư xử rất trưởng thành. Tom và Ana đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng chuyện tình của họ đã đi đến hồi kết”.

Người này cho biết thêm, Tom và Ana nhận ra rằng, mối quan hệ giữa họ khó có thể tiến xa hơn nên cặp đôi lựa chọn làm bạn thay vì làm người yêu.

Tom Cruise và Ana de Armas đã chia tay sau thời gian ngắn hẹn hò (Ảnh: People).

Hiện, ngôi sao loạt phim Điệp vụ bất khả thi và bạn gái cũ được cho là vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cư xử như những người trưởng thành.

Tom Cruise và Ana de Armas lần đầu vướng tin đồn hẹn hò là vào tháng 2 khi họ bị phát hiện cùng nhau ăn tối ở London (Anh). Thời gian sau đó, hai ngôi sao này liên tục lộ ảnh sánh bước cùng nhau tại các cuộc gặp riêng tư.

Tháng 7 vừa rồi, họ bị giới săn tin phát hiện cùng đi nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha. Nhiều hình ảnh thân mật của họ trên du thuyền đã xuất hiện trên truyền thông.

Sau đó, nam diễn viên 63 tuổi còn công khai nắm tay người đẹp gốc Cuba trên đường phố ở Woodstock, bang Vermont (Mỹ), khiến dư luận càng thêm tò mò.

Tuy nhiên, trước những tin đồn về chuyện tình cảm, Tom và Ana chỉ lựa chọn im lặng. Xuất hiện trong chương trình Good Morning America hồi tháng 5, Ana de Armas hiếm hoi nhắc về mối quan hệ với Tom Cruise.

Ana và Tom xuất hiện thường xuyên bên nhau hồi mùa hè vừa rồi (Ảnh: DM).

Cô cho biết, họ đang cùng làm việc trong một vài dự án và việc thân thiết với Tom giống như một phần của công việc. Hai nghệ sĩ hợp tác trong dự án Deeper, bộ phim khởi quay vào tháng 8.

Từ khi ly hôn nữ diễn viên Katie Holmes vào năm 2012, Tom Cruise chưa công khai thể hiện tình cảm hay xác nhận mối quan hệ với bất kỳ ai. Ana là người đẹp hiếm hoi anh chủ động xuất hiện bên cạnh.

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nam diễn viên kỳ cựu lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Trước Ana de Armas, tài tử 63 tuổi từng vướng nghi vấn hẹn hò người đẹp Elsina Khayrova, bạn diễn Hayley Atwell, ca sĩ Shakira…

Tom Cruise là một trong những ngôi sao ăn khách và kiếm tiền giỏi nhất Hollywood. Theo nguồn tin của The Indian Express, ngôi sao của Nhiệm vụ bất khả thi đang sở hữu khối tài sản gần 900 triệu USD. Tài tử 63 tuổi từng kết hôn 3 lần và có 3 con.

Ana de Armas (SN 1988) mang trong mình dòng máu Cuba và Tây Ban Nha. Cô sinh ra và lớn lên ở Cuba. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà Cuba qua vai chính trong bộ phim tình cảm Una rosa de Francia (2006).

Sau khi chuyển đến Los Angeles (Mỹ), Ana dần gây được ảnh hưởng với các tác phẩm như: Knock Knock (2015), War Dogs (2016), Hands of Stone (2016) và Blade Runner 2049.

Mối tình không công khai với Tom Cruise giúp Ana de Armas nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông (Ảnh: Getty Images).

Năm 2021 là bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Ana khi cô trở thành "Bond Girl thế hệ mới" với vai nữ điệp viên Cuba Paloma, cộng sự của đặc vụ James Bond do Daniel Craig thủ vai, trong No Time To Die.

Người đẹp 8X từng trải qua cuộc hôn nhân 2 năm với nam diễn viên người Tây Ban Nha Marc Clotet. Cô cũng gây chú ý khi hẹn hò tài tử Ben Affleck sau màn hợp tác trong phim Deep Water vào cuối năm 2019. Cặp sao chia tay vào năm 2021.

Chuyện tình cảm với Tom Cruise giúp Ana nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế thời gian qua. Ana hiện được truyền thông quốc tế xem là "bom sex Hollywood" thế hệ mới.