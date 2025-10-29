"Tôi! Người Việt Nam": Nhiều bạn trẻ mặc áo dài háo hức check-in

18h: Vừa tan làm vội vã đến check-in đêm nhạc

Dòng người đổ về Nhà thi đấu Nguyễn Du ngày càng đông. Nhiều khán giả cho biết, họ vừa tan làm đã vội vàng đến cho kịp giờ, sợ lỡ mất khoảnh khắc mở màn của đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Khán giả xếp hàng chờ vào xem đêm nhạc (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều người vừa tan làm đã vội đến chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Dù vội vã, ai cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, trang phục gọn gàng, gương mặt tươi tắn. Không ít bạn nữ còn khéo léo tự trang điểm để phù hợp không khí chương trình.

“Tôi vừa tan làm thì đến nơi luôn. Ban đầu dự định thuê trang điểm nhưng gấp quá nên tự làm nhẹ nhàng thôi. Giờ thì rất nóng lòng được gặp các anh tài”, bạn Hiền, đến từ xã Nhà Bè (TPHCM), chia sẻ.

Bên ngoài Nhà thi đấu Nguyễn Du, trời đã sụp tối, nhưng không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Một số bạn trẻ tranh thủ ngồi nghỉ, ăn nhẹ hay nhấp ngụm nước trước khi vào trong xem chương trình. Ai cũng háo hức, sẵn sàng hòa giọng cùng các "anh tài".

17h30: Khán giả trẻ "rủ nhau" mặc Việt phục đến check-in

Không khí đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam đang nóng dần lên. Từng nhóm khán giả háo hức xếp hàng, tiếng nói cười rộn ràng. Đặc biệt, rất nhiều khán giả diện áo dài và những trang phục mang đậm màu sắc dân tộc để đến xem chương trình.

Một số bạn trẻ chia sẻ, chương trình mang tên Tôi! Người Việt Nam, lại mang thông điệp giúp đỡ bà con vùng bão lũ, nên nhiều bạn lựa chọn trang phục gợi nhớ văn hóa dân tộc như một cách thể hiện niềm tự hào và đồng hành cùng tinh thần của đêm nhạc.

Khán giả mặc Việt phục check-in thảm đỏ chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều bạn trẻ mong muốn lan tỏa nét văn hóa dân tộc đúng với tinh thần chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Ngày 29/10, không khí Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) trở nên sôi động khi có sự góp mặt của đông đảo khán giả trước giờ diễn ra đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Chương trình bắt đầu từ 20h30 nhưng từ trưa, nhiều khán giả, trong đó có cả những người hâm mộ đến từ các tỉnh thành ở xa, đã có mặt tại nơi diễn ra đêm nhạc để đổi vòng, chụp ảnh, giao lưu... trong không khí náo nức, rộn ràng.

Khán giả hào hứng chụp hình check-in trước giờ diễn ra đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Đây là đêm nhạc thiện nguyện nhằm gây quỹ ủng hộ người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ. Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình được báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.