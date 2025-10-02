Tinna Tình phủ nhận tin đồn rời showbiz để lấy chồng, sinh con

Từng hoạt động nghệ thuật năng nổ, gần một thập kỷ qua, ca sĩ, diễn viên Tinna Tình gần như vắng bóng trong làng giải trí Việt. Cô chọn cuộc sống ở ẩn và thiền định, thỉnh thoảng xuất hiện ở một số chương trình phù hợp hoặc ra mắt các sản phẩm âm nhạc Phật giáo.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, người đẹp cho biết, bản thân đã dần quen và yêu thích sự bình yên một mình, không mong muốn xuất hiện quá nhiều.

"Khi thấy đủ duyên thì tôi trở lại nghệ thuật như nhận lời hát ở các show nhạc Phật hoặc talkshow truyền cảm hứng, còn không thì tôi vẫn ưu tiên cho sự tĩnh lặng, không xô bồ hay bon chen", Tinna Tình chia sẻ.

Tinna Tình giữ nhan sắc trẻ trung ở tuổi 43 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vừa qua, trên trang cá nhân, Tinna Tình chia sẻ một số hình ảnh cô trở lại sân khấu trong một chương trình âm nhạc Phật giáo ở nước ngoài. Khán giả khen nữ ca sĩ có ngoại hình tươi trẻ và nhan sắc "như bị thời gian bỏ quên".

Tinna Tình cho biết, cô hiện sống một mình ở TPHCM. Sau khi dừng các hoạt động giải trí, cô chuyển sang kinh doanh và sáng tạo nội dung trên YouTube, không gặp áp lực tài chính.

Rời showbiz, Tinna Tình khẳng định, cô chưa bao giờ hối hận. Mỹ nhân một thời cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ và tự do trong mọi mặt. Cô tâm sự: “Thông thường khi đã quyết định điều gì, tôi đều có lý do và suy nghĩ rất kỹ. Đó là quyết định sáng suốt trong cuộc đời tôi".

Tinna Tình khi trở lại sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp cũng bác bỏ tin đồn rút khỏi showbiz để lấy chồng, sinh con. Cô cho biết, mình không có ý định tìm tình yêu và hiện tại cũng không có người yêu vì không thấy điều đó quan trọng cho cuộc sống của mình. Cô hài lòng với việc sống độc thân và tu tập.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, Tinna Tình từng chia sẻ: "Có thể yêu đương, kết hôn sẽ có những niềm vui nhưng bên trong những chuyện vui, chắc chắn sẽ có chuyện buồn. Tôi cũng có vài mối quan hệ nhưng rồi cũng chia tay vì người ta muốn cưới. Đến một thời điểm, tôi cảm thấy đủ rồi nên không yêu nữa. Vậy là suốt thời gian qua, tôi sống độc thân", cô nói.

Nói về việc trở lại showbiz, Tinna Tình nói, cô chỉ nhận những show diễn phù hợp và có ý nghĩa. Cô cho biết bản thân hiểu được cuộc sống này ngắn ngủi nên rất trân quý thời gian và tận hưởng cuộc sống.