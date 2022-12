Người tình màn ảnh kém 14 tuổi của Song Hye Kyo: Đẹp trai và tài năng

Cuối tháng 12 này, bộ phim truyền hình mang đề tài báo thù của Song Hye Kyo - The Glory (Vinh quang trong thù hận) sẽ ra mắt khán giả hâm mộ. Đây là bộ phim truyền hình mới nhất của ngọc nữ xứ Hàn trong 2 năm trở lại đây.

Dàn diễn viên của "The Glory" tham dự sự kiện ra mắt phim tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 20/12 (Ảnh: Chosun).

The Glory xoay quanh câu chuyện của một nữ sinh trung học ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường tàn bạo. Nhiều năm sau hung thủ đã kết hôn và có một đứa con. Khi đứa trẻ đang học tiểu học, nạn nhân của bạo lực học đường đã trở thành giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu công cuộc trả thù.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Moon Dong Eun - một nữ giáo viên tại trường tiểu học. Đó là một cô gái ngập tràn thù hận, u ám và không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Trong nhiều năm, Moon Dong Eun ôm nỗi hận và lên kế hoạch báo thù.

Với Song Hye Kyo, The Glory là một dự án bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi trong diễn xuất và lựa chọn vai diễn của ngọc nữ xứ Hàn. Trước đây, nữ diễn viên chuyên chọn những nhân vật dịu dàng, đáng yêu, mong manh và cần sự bảo bọc. Nhưng Moon Dong Eun là một tuyến nhân vật hoàn toàn khác của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo tạo hình trẻ trung trong ngày ra mắt bộ phim "The Glory" (Ảnh: SBS).

"Màu sắc tính cách và nội dung tác phẩm trái ngược hoàn toàn với tất cả phim tôi từng đóng", Song Hye Kyo chia sẻ về nhân vật của cô trong The Glory.

Trong họp báo giới thiệu phim ngày 20/12, biên kịch Kim Eun Sook và đạo diễn Ahn Gil khen ngợi nhân vật Dong Eun của Song Hye Kyo. Họ cho biết Song Hye Kyo có nhiều điểm tương đồng với nhân vật mới.

"Tôi đã rất ngạc nhiên trước diễn xuất của Song Hye Kyo. Đây là lần đầu tiên tôi biết Song Hye Kyo có biểu cảm, giọng nói và dáng đi như vậy", biên kịch cho biết.

Bạn diễn của cô trong phim - nam diễn viên Lee Do Hyun cũng hứa hẹn là một ẩn số thú vị, tạo sức hấp dẫn cho The Glory.

Song Hye Kyo hi vọng, nhân vật của cô trong "The Glory" sẽ không làm khán giả thất vọng (Ảnh: MHN).

Song Hye Kyo chọn trang phục tông đen trắng đơn giản khi sánh đôi bạn diễn kém 14 tuổi (Ảnh: SBS).

Trong phim, Lee Do Hyun đảm nhận vai nam chính Joo Yeo Jung, người giúp nữ chính báo thù. Ngay từ khi dự án này được công bố, khoảng cách 14 tuổi giữa Song Hye Kyo và Lee Do Hyun đã khiến khán giả tò mò.

Đây không phải là lần đầu Song Hye Kyo kết đôi với "đàn em" kém tuổi trong các dự án phim ảnh nhưng Lee Do Hyun chính là người trẻ nhất. Để có được cơ hội hợp tác với "chị đẹp" Song Hye Kyo, Lee Do Hyun từng có những khoảng thời gian khó khăn và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nam diễn viên sinh năm 1995 nổi tiếng sau bộ phim Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home. Anh được truyền thông xứ Hàn xếp vào nhóm "tân binh" của màn ảnh xứ Hàn nhờ sở hữu ngoại hình cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất đa dạng.

Song Hye Kyo và bạn diễn Lee Do Hyun có sự tương tác ngọt ngào và ăn ý (Ảnh: Chosun).

Lee Do Hyun thổ lộ, việc cộng tác với Song Hye Kyo là một vinh hạnh và trải nghiệm thú vị với chính anh (Ảnh: Naver).

Xuất thân trong một gia đình không khá giả, Lee Do Hyun còn có một người em trai bị chậm phát triển. Ba mẹ anh phải rất vất vả làm việc để nuôi dạy các con. Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Do Hyun không chỉ biết vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, tham gia hỗ trợ bố mẹ làm rất nhiều việc trong khả năng của mình.

Khi còn đi học, nam diễn viên từng được coi là nam thần học đường nhờ ngoại hình điển trai, nam tính. Anh từng có ý định trở thành một vận động viên nhưng sau đó, Lee Do Hyun từ bỏ ước mơ khi xem bộ phim Sunflower của nam diễn viên Kim Rae Won. Anh bắt đầu theo đuổi mơ ước làm diễn viên.

Lee Do Hyun kiên trì ôn luyện và trúng tuyển vào khoa diễn xuất và kịch nghệ của đại học Chung Ang (Top 10 trường đại học tại Hàn Quốc). Sau đó, anh được tuyển vào công ty giải trí Yuehua Ent.

Lee Do Hyun, mới sinh năm 1995, là diễn viên trẻ của Hàn Quốc (Ảnh: Vogue).

Tác phẩm đầu tiên đưa Lee Do Hyun bước chân vào làng giải trí là bộ phim Đời sống ngục tù. Nam diễn viên thế hệ 9X gây ấn tượng với khán giả bằng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn. Chỉ trong năm sau, anh lại lần nữa ghi dấu ấn trong lòng khán giả với tác phẩm Still 17 (Vẫn mãi tuổi 17).

Các dự án như Cô tiên dọn dẹp, Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home, Tuổi trẻ của tháng Năm, Góc khuất học đường đã giúp nam diễn viên sinh năm 1995 khẳng định vị thế trong làng giải trí xứ Hàn. Năm 2021, anh giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang Art Awards của Hàn Quốc.

Sự kết đôi với Song Hye Kyo trên màn ảnh trong The Glory hứa hẹn là một bước tiến mới trong sự nghiệp của nam thần sinh năm 1995.

Mới có 5 năm hoạt động nghệ thuật nhưng Lee Do Hyun có một gia tài phim ảnh "không phải dạng vừa" (Ảnh: Nylon).

Ngày 20/12, Lee Do Hyun xuất hiện cùng chị đẹp Song Hye Kyo tại buổi họp báo giới thiệu phim The Glory ở Seoul (Hàn Quốc). Tại buổi họp báo, Lee Do Hyun gây ấn tượng với truyền thông nhờ vẻ ngoài điển trai và sự tự tin. Song Hye Kyo cho biết cô và bạn diễn hợp tác ăn ý dù chênh lệch tuổi tác.

Bên cạnh những thành tích bước đầu trong sự nghiệp, Lee Do Hyun cũng vướng vào một số tranh cãi. Năm 2020, trong cuộc phỏng vấn với tờ Esquire (Hàn Quốc), Lee Do Hyun chia sẻ từng chia tay bạn gái để trải nghiệm cảm giác mất mát và nhập vai trong bộ phim Sweet Home.

"Tôi nói với bạn gái rằng chúng tôi nên chia tay vì như vậy, tôi có thể diễn tốt hơn. Tôi thật sự không biết tại sao mình lại làm vậy. Khi ấy tôi mới khoảng 21, 22 tuổi", nam diễn viên sinh năm 1995 thổ lộ.

Chia sẻ của Lee Do Hyun khiến anh nhận về cơn mưa gạch đá của cộng đồng mạng. Việc anh chia tay bạn gái để tập trung phát triển sự nghiệp cũng không nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ.

Ngoài Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, dự án The Glory còn chứa một nhân tố thú vị - nữ diễn viên Lim Ji Yeon. Cô đảm nhiệm vai phản diện và đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên sinh năm 1990 thử sức với dạng vai này. Trước đây, Lim Ji Yeon thường gắn liền với những nhân vật có tính cách dịu dàng.

Bộ phim The Glory sẽ chính thức lên sóng vào ngày 30/12 tới.