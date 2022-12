Chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới, Song Hye Kyo thì sao?

Song Hye Kyo bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí xứ Hàn từ những năm 1990 với những vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Năm 2000, cô trở thành gương mặt nổi bật của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á khi góp mặt trong dự án Trái tim mùa thu.

Song Hye Kyo xinh đẹp, thành đạt, giàu có nhưng đang độc thân (Ảnh: Sina).

Sự nghiệp chưa có bước tiến đột phá dù là ngôi sao hạng A

Sau gần 20 năm làm nghề, cô được mệnh danh là "nữ hoàng truyền hình" của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Song, những tác phẩm gần đây của Song Hye Kyo gây thất vọng khi tỷ suất người xem và mức độ phủ sóng chỉ đạt mức trung bình.

Bộ phim gần nhất của Song Hye Kyo ra mắt khán giả là Now, we are breaking up bị đánh giá là tác phẩm nhạt nhòa trong sự nghiệp. Phim không có nội dung mới mẻ, tiết tấu chậm và đặc biệt không phô diễn năng lực diễn xuất của mỹ nhân xứ Hàn.

Theo Tenasia, nguyên nhân dẫn đến thất bại liên tiếp của mỹ nhân xứ Hàn là do sai lầm trong khâu lựa chọn kịch bản, diễn xuất một màu và không chịu thay đổi hình tượng nhân vật.

Song Hye Kyo gây tranh cãi về diễn xuất dù được xem là ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Gây tranh cãi về diễn xuất nhưng Song Hye Kyo vẫn là gương mặt hạng A của showbiz xứ Hàn. Năm 2021, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên nhận cát-xê 200 triệu won (tương đương gần 4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Đây là con số mơ ước với nữ nghệ sĩ Hàn Quốc và giúp Song Hye Kyo trở thành diễn viên nữ nhận cát-xê khủng của làng giải trí xứ kim chi.

Năm 2022, Song Hye Kyo tái xuất với dự án phim truyền hình mang tên The Glory (Vinh quang trong thù hận). Trong phim, cô hóa thân thành nạn nhân của bạo lực học đường, luôn ấp ủ âm mưu trả thù những kẻ từng bắt nạt mình.

The Glory thuộc thể loại phim tâm lý, báo thù, một dạng phim hoàn toàn mới với Song Hye Kyo. Nói về vai diễn của mình, Song Hye Kyo tâm sự: "Đây là lần đầu tiên tôi thử sức thể loại này. Một cảm giác mới lạ với bộ phim đề tài báo thù. Cả màu sắc và nhân vật đều đối lập với những gì tôi từng làm đến nay.

Tôi mong muốn được thể hiện những biểu cảm và cảm xúc mới của chính mình. Tôi không làm việc với suy nghĩ bản thân có thể làm tốt vì mình đã làm việc này nhiều lần. Dù đóng phim đã lâu nhưng tôi luôn thấy hồi hộp khi đón nhận vai diễn mới".

Song Hye Kyo trong dự án "The Glory" (Ảnh: Naver).

Tác phẩm The Glory được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, người làm nên thành công của các bộ phim truyền hình ngọt ngào như Secret Garden, Người thừa kế, Goblin, Hậu duệ mặt trời, Mr. Sunshine, The King: Eternal Monarch. Phim sẽ lên sóng vào ngày 30/12 tới.

Trẻ trung hơn tuổi nhưng vẫn không tránh được quy luật thời gian

Ở tuổi 41, Song Hye Kyo vẫn duy trì được vẻ ngoài ấn tượng, phong cách thời thượng, năng động. Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo lao vào giảm cân và làm mới mình. Cô liên tục thay đổi ngoại hình với kiểu tóc mới, phong cách thời trang đa dạng.

Tại sự kiện, Song Hye Kyo thường lựa chọn phong cách thanh lịch, tôn dáng vóc. Các thiết kế hai dây, cúp ngực giúp ngoại hình nữ diễn viên gợi cảm, hiện đại. Những gam màu đen trắng, be hoặc xám thường được mỹ nhân 41 tuổi lựa chọn để ăn gian tuổi.

Song Hye Kyo trẻ trung, năng động ngoài đời thường (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo kiêu sa và quyến rũ tại sự kiện thời trang tại Pháp (Ảnh: News).

Ngoài đời thường, cô theo đuổi hình tượng năng động, nữ tính. Nữ diễn viên thích phối đồ với sweater sáng màu, quần jeans, quần shorts... Các thiết kế này giúp ngoại hình của nữ diễn viên thêm phần trẻ trung.

Tuy nhiên, mỹ nhân hàng đầu xứ kim chi cũng không tránh được những vấn đề tuổi tác. Tờ DongA Ilbo đưa tin, tháng 12/2022, Song Hye Kyo tham dự buổi họp báo giới thiệu phim The Glory. Ngoại hình của nữ diễn viên tại sự kiện vướng phải loạt ý kiến trái chiều.

Nhiều bình luận nhận xét: "Cô ấy già đi rất nhiều", "Cô ấy không thể chống lại thời gian", "Dạo này trông cô ấy già đi nhiều". Đặc biệt, khi Song Hye Kyo sánh đôi với bạn diễn kém 14 tuổi, sự chênh lệch tuổi tác và ngoại hình của hai người khá rõ rệt. Song, cũng có ý kiến cho rằng ở tuổi 41, ngoại hình của Song Hye Kyo là bình thường.

Song Hye Kyo tham dự buổi ra mắt bộ phim "The Glory", tháng 12/2022 (Ảnh: Chosun).

Sở hữu khối tài sản không "phải dạng vừa"

Theo Celebrity Net Worth, mỹ nhân mặt mộc xứ Hàn sở hữu khối tài sản gần 20 triệu USD. Thu nhập của Song Hye Kyo đến từ việc đóng phim, làm gương mặt quảng cáo cho các nhãn hàng.

Cô vẫn là cái tên được nhiều nhãn hàng quốc tế đặt niềm tin. Theo SCMP, chi phí quảng cáo trên Instagram của cô là 500 triệu won (9,2 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng và chi phí người mẫu lên đến 900 triệu won (16 tỷ đồng).

Song Hye Kyo sở hữu khối tài sản 20 triệu USD và là đại gia nhà đất của showbiz Hàn Quốc (Ảnh: News).

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Hye Kyo là một trong những đại gia bất động sản của giới nghệ sĩ nước này. Năm 2014, nữ chính Hậu duệ mặt trời mua lại nhà 2 tầng trị giá 7,2 triệu USD từ vợ chồng tài tử Cha In Pyo. Cô từng mua tặng mẹ một căn hộ tại Gangnam (Hàn Quốc) với giá 8,1 triệu USD.

Tháng 5/2021, Song Hye Kyo đã mua một tòa nhà ở Hannamdong, Yongsangu, Seoul (Hàn Quốc) với giá 17,4 triệu USD. Tòa được xây dựng năm 2014 với diện tích 150m2 bao gồm 5 tầng nổi, 2 tầng hầm.

Song Hye Kyo còn sở hữu một căn nhà tại New York (Mỹ) trị giá 2,8 triệu USD. Trước khi ly hôn Song Joong Ki, cả hai từng sống trong biệt thự khoảng 9 triệu USD ở khu phố siêu giàu Itaewon, Seoul, Hàn Quốc.

Vướng nghi vấn hẹn hò bạn diễn kém tuổi nhưng vẫn độc thân

Năm 2021 khi bộ phim truyền hình Now, we are breaking up ra mắt, Song Hye Kyo vướng nghi vấn hẹn hò với bạn diễn kém 11 tuổi Jang Ki Yong. Những bức ảnh hậu trường ngọt ngào của hai người khiến fan tò mò.

Song Hye Kyo và bạn diễn Jang Ki Yong (Ảnh: News).

Tháng 3/2022, Song Hye Kyo tới doanh trại thăm Jang Ki Yong làm dấy lên nghi vấn minh tinh 41 tuổi một lần nữa "phim giả tình thật" với bạn diễn. Jang Ki Yong cho biết Song Hye Kyo đi cùng đoàn phim Now, we are breaking up. Lần tới thăm của cô cùng ê-kíp đã mang lại sức mạnh, nguồn động viên tinh thần lớn cho nam diễn viên.

Ngoài ra, Song Hye Kyo cũng đăng ký theo dõi tài khoản cá nhân của Jang Ki Yong. Trước đây, cô chưa từng theo dõi trang cá nhân của các bạn diễn nam khác. Quá trình làm việc chung, Song Hye Kyo khen ngợi đàn em là người tốt bụng, tinh tế và chu đáo.

Trước tin đồn tình cảm với Jang Ki Yong, Song Hye Kyo chỉ im lặng. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Song Joong Ki, Song Hye Kyo lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hầu như không tiết lộ chuyện tình cảm và tập trung cho công việc.

Năm 2022, trong bài phỏng vấn với tờ Women's Chosun, nữ diễn viên tâm sự: "Tôi không làm việc hàng ngày nhưng khi bắt tay vào một dự án, tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tôi thích vẻ ngoài của mình khi làm việc. Tôi tin rằng mình đang sống cuộc sống đầy đủ nhất khi được lao động. Vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc chăm chỉ hơn".