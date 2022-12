Rộ tin Song Hye Kyo đòi xóa ảnh vì bị chê già, nhà sản xuất nói gì?

The Glory (Vinh quang trong thù hận) là bộ phim truyền hình mới nhất mà Song Hye Kyo góp mặt trong 2 năm trở lại đây. Phim được bấm máy thực hiện trong năm 2022 và chính thức lên sóng vào ngày 30/12. Tác phẩm được nhiều khán giả của Song Hye Kyo chờ đón.

Hình ảnh Song Hye Kyo trong đoạn clip quảng cáo dự án "The Glory" (Ảnh chụp màn hình).

Tuần vừa rồi, Song Hye Kyo và các đồng nghiệp trong phim đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt bộ phim tại Seoul, Hàn Quốc. Ngày 23/12, tờ Insight đưa tin những bức ảnh và video chưa chỉnh sửa của Song Hye Kyo để quảng bá bộ phim mới The Glory bất ngờ biến mất sau ít ngày đăng tải. Điều này làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn lạm dụng quyền lực, yêu cầu ê kíp sản xuất phim xóa bỏ những tấm hình nói trên.

Theo Insight, một bài viết về việc hình ảnh của Song Hye Kyo biến mất được đăng trên một diễn đàn và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản mạng cho rằng Song Hye Kyo không hài lòng về ngoại hình của cô trong các video và hình ảnh đã đăng. Do đó, nữ diễn viên 41 tuổi yêu cầu nhà sản xuất gỡ xuống. Ngoài ra, poster quảng bá phim cũng bất ngờ bị xóa và làm rộ lên nghi vấn có sự can thiệp của nữ diễn viên nổi tiếng.

Song Hye Kyo tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim "The Glory" tại Hàn Quốc, tháng 12/2022 (Ảnh: News1).

Nữ diễn viên 41 tuổi tâm sự, "The Glory" là dự án mà cô chờ đợi từ lâu (Ảnh: News1).

Nhiều khán giả nhận định, Song Hye Kyo và công ty quản lý có thể đã yêu cầu xóa hoặc chỉnh sửa ảnh vì ngoại hình và tuổi tác của nữ diễn viên gây tranh cãi. Một khán giả bình luận: "Cứ lần nào ảnh của cô ấy không được phản hồi tốt là họ lại gỡ xuống. Mạng xã hội như là trò đùa của cô ấy vậy".

Tuy nhiên, ngày 23/12, đơn vị sản xuất bộ phim The Glory đã lên tiếng phản hồi. Họ phủ nhận thông tin Song Hye Kyo lạm dụng quyền lực, yêu cầu ê kíp gỡ bỏ hình ảnh và video. Họ giải thích quá trình chỉnh sửa hình ảnh và video phải qua nhiều bước khác nhau. Những sản phẩm được đăng không phải thành quả cuối cùng.

"Video quảng cáo được tạo ra để bày tỏ lòng biết ơn của ê kíp với tình yêu to lớn của khán giả. Tuy nhiên, nó bị xóa vì hé lộ nội dung bộ phim chưa phát hành là The Glory", đại diện phía nhà sản xuất bộ phim The Glory giải thích.

Ngay sau đó, công ty chủ quản của Song Hye Kyo cũng lên tiếng phủ nhận những thông tin thất thiệt liên quan tới Song Hye Kyo bị phát tán trên mạng xã hội.

Song Hye Kyo kết đôi với bạn diễn kém 14 tuổi - Lee Do Hyun trong "The Glory" (Ảnh: News1).

The Glory là bộ phim mới của Song Hye Kyo. Cô lần đầu hợp tác với đàn em kém 14 tuổi - Lee Do Hyun. Trong phim, Song Hye Kyo thủ vai Moon Dong Eun, một nạn nhân của bạo lực học đường nghiêm trọng ở trung học và suýt chút nữa quyết định từ bỏ cuộc sống.

Dong Eun lựa chọn sống tiếp và lên kế hoạch báo thù. Song Hye Kyo cho biết nhân vật Moon Dong Eun là vai diễn cô khao khát từ lâu. Khi đọc kịch bản, cô đau lòng đến sững sờ và quyết định nhận vai.

Năm 2021, Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Now, we are breaking up, một tác phẩm tình cảm. Dù được fan của nữ diễn viên chờ đón nhưng tác phẩm không đạt hiệu ứng tốt và bị xem là một dự án mờ nhạt trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

"The Glory" được kỳ vọng thay đổi sự nghiệp của Song Hye Kyo

The Glory được kỳ vọng là một tác phẩm làm thay đổi sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo. Ở tác phẩm lần này, Song Hye Kyo đảm nhận vai diễn khó nhằn khi nhân vật có nội tâm đen tối, nham hiểm. Tạo hình không quá cầu kỳ, u ám phù hợp với hình tượng cô gái trưởng thành trong gia đình không hạnh phúc, muốn trả thù những người làm hại mình.

Hình ảnh Song Hye Kyo trên poster chính thức của "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Nhiều khán giả theo dõi trailer của The Glory đều kỳ vọng đây là một vai diễn lột xác, chứng minh vị thế ngôi sao hạng A của nữ diễn viên 41 tuổi.

The Glory cũng đánh dấu sự hợp tác của Song Hye Kyo với biên kịch Kim Eun Sook, người từng làm nên thành công cho dự án Hậu duệ mặt trời. The Glory cũng là dự án báo thù đầu tiên mà biên kịch tài năng này thực hiện.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, biên kịch Kim Eun Sook giải thích: "Tôi là một phụ huynh có con gái sắp vào lớp 11. Bạo lực học đường là một chủ đề gần gũi với tôi. Một ngày nọ, con gái đã khiến tôi ngỡ ngàng với câu hỏi: "Con đánh chết ai hay bị đánh chết thì con đau hơn?". Trong thời gian ngắn, tôi có rất nhiều ý tưởng nên đã bật máy tính lên. Đó là cách bộ phim bắt đầu được thực hiện".

Biên kịch Kim Eun Sook cũng chia sẻ thêm, trong khi quyết định tiêu đề cho bộ phim, cô đã đọc rất nhiều bài đăng của các nạn nhân của bạo lực học đường, những người thường yêu cầu một lời xin lỗi chân thành hơn là bồi thường thực sự.

Song Hye Kyo dành nhiều kỳ vọng cho tác phẩm "The Glory" (Ảnh: MHNSports).

Cô nói: "Trong thế giới khắc nghiệt này, tôi tự hỏi liệu một lời xin lỗi chân thành sẽ mang lại lợi ích gì. Tôi nhận ra, không phải là để đạt được điều gì đó mà là nhận lại nó. Trong khoảnh khắc bạo lực, bạn mất đi những thứ mà bạn không thể nhìn thấy, chẳng hạn như nhân phẩm, danh dự và lòng tự tôn. Tôi nghĩ rằng nạn nhân phải nhận được lời xin lỗi đó để quay lại điểm xuất phát của một người nên tôi đã đặt tiêu đề là The Glory. Đó là sự động viên của tôi đối với những nạn nhân của bạo lực học đường".

Song Hye Kyo cũng bày tỏ sự kỳ vọng lớn với dự án The Glory: "Khi tôi đọc kịch bản, đó là thể loại và nhân vật mà tôi thực sự muốn thử sức". Nữ diễn viên cũng nhận xét về nhân vật của mình: "Moon Dong Eun là một người phụ nữ có tâm hồn vỡ vụn, chịu nhiều tổn thương và vết thương do bạo lực học đường thời thơ ấu.

Cô ấy là một nhân vật không được bất kỳ ai bảo vệ, kể cả trường học, cha mẹ hay cảnh sát. Cô chọn cái chết nhưng sau đó tự hỏi: "Tại sao chỉ mình tôi phải chết?". Kể từ lúc đó, cô ấy lên kế hoạch trả thù một cách tuyệt vọng với suy nghĩ rằng những kẻ đã hành hạ mình cũng phải bị trừng phạt".