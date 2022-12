"Vinh quang trong thù hận" và sự nổi loạn của Song Hye Kyo

Vinh quang trong thù hận là dự án mới nhất của Song Hye Kyo, được bấm máy trong năm 2022 và ra mắt khán giả từ ngày 30/12 tới. Bộ phim xoay quanh Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) và kế hoạch trả thù những kẻ từng bắt nạt cô thời cấp 3.

Moon Dong Eun là con gái của một bà mẹ đơn thân nghèo khổ. Cuộc sống của cô trở nên đen tối khi cô là nạn nhân của bạo lực học đường. Quá uất ức, Dong Eun tìm đến cái chết như một cách giải thoát nhưng kế hoạch tự vẫn của cô không thành. Đến lúc này, cô gái trẻ thức tỉnh, lựa chọn sống tiếp và nuôi kế hoạch báo thù.

Tạo hình của Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Trái với Dong Eun, cuộc sống của kẻ bắt nạt Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) may mắn hơn. Nhờ có sự nâng đỡ của cha mẹ, cô thậm chí không phải chịu bất cứ hình phạt nào sau loạt hành vi bạo lực học đường. Tuy nhiên, những tháng ngày êm đẹp của Yeon Jin chẳng kéo dài bởi Dong Eun đã có một kế hoạch báo thù bài bản.

Lần đầu tiên vào vai một người ác, Song Hye Kyo gây tò mò cho khán giả. Trước đây, nữ diễn viên xứ Hàn chuyên những vai diễn ngọc nữ, đáng yêu, mong manh, luôn cần sự bảo bọc. Nhưng Moon Dong Eun là một tuyến nhân vật hoàn toàn khác của ngọc nữ xứ Hàn. Đó là một cô gái ngập tràn thù hận, u ám và không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.

Song Hye Kyo tiết lộ, vai diễn của cô trong "The Glory" hoàn toàn khác biệt (Ảnh chụp màn hình).

"Màu sắc tính cách và nội dung tác phẩm trái ngược hoàn toàn với tất cả phim tôi từng đóng", Song Hye Kyo chia sẻ về nhân vật của cô trong Vinh quang trong thù hận.

Cô chấp nhận cắt tóc ngắn, thay đổi lối trang điểm, phong cách ăn mặc để phù hợp với nhân vật. "Đây là lần đầu tôi đóng phim có nội dung báo thù, thật sự là thử thách mới mẻ nhất trong cuộc đời", minh tinh 41 tuổi chia sẻ.

Tác phẩm Vinh quang trong thù hận được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, người làm nên thành công của các bộ phim truyền hình ngọt ngào như Secret Garden, Người thừa kế, Goblin, Hậu duệ mặt trời, Mr. Sunshine, The King: Eternal Monarch.

"Mọi người sẽ thấy hơi khác một chút vì các tác phẩm tiêu biểu của tôi đều rất ngọt ngào. Tôi đã cố gắng thử sức ở thể loại mới và Vinh quang trong thù hận là một phần của thử thách lần này", biên kịch Kim Eun Sook chia sẻ về dự án mới.

"The Glory" sẽ chính thức lên sóng vào ngày 30/12 tới (Ảnh: Netflix).

Vinh quang trong thù hận cũng là dự án thứ hai đánh dấu sự hợp tác giữa biên kịch Kim Eun Sook và nữ diễn viên Song Hye Kyo. Trước đó, họ có sự kết hợp ăn ý và thành công trong tác phẩm Hậu duệ mặt trời.

Trong dự án mới, Song Hye Kyo sẽ hợp tác với nam diễn viên 27 tuổi - Lee Do Hyun. Anh là bạn diễn ít tuổi nhất của Song Hye Kyo từ trước đến nay. Trước một số phân cảnh được chia sẻ trên mạng xã hội hay trailer của phim, khán giả đã bày tỏ sự tò mò về sự kết đôi này.

Dự án Vinh quang trong thù hận là một trong những tác phẩm truyền hình được chờ đón nhất của điện ảnh xứ Hàn vào giai đoạn cuối năm 2022. Sự góp mặt của Song Hye Kyo cùng nội dung mới mẻ của phim khiến fan của mỹ nhân 41 tuổi trông đợi.

Song Hye Kyo trở lại showbiz Hàn Quốc từ năm 2021. Trong hai năm qua, cô có hai tác phẩm truyền hình được trình làng gồm Now, We Are Breaking Up và sắp tới là Vinh quang trong thù hận. Theo Chosun Ilbo, Vinh quang trong thù hận được kỳ vọng mang lại sự đột phá trong diễn xuất của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo đang tận hưởng cuộc sống độc thân một cách chậm rãi và hạnh phúc (Ảnh: Instagram).

Ở độ tuổi tứ tuần, Song Hye Kyo thừa nhận gặp khó khăn trong việc lựa chọn kịch bản. Diễn xuất tầm trung khiến nữ diễn viên khó chọn các dự án có chiều sâu nội dung. Now, We Are Breaking Up (Bây giờ chúng ta chia tay) từng khiến Song Hye Kyo bị chê lười đổi mới, không chịu vượt qua sự an toàn.

Việc rập khuôn với phim tình cảm lãng mạn, đóng cặp cùng nam diễn viên kém tuổi khiến Song Hye Kyo không được khán giả hay giới chuyên môn đánh giá cao. Các tác phẩm gần đây của Song Hye Kyo có tỷ suất người xem và độ phủ sóng ở mức trung bình.

Song Hye Kyo cũng ý thức được những khó khăn của chính mình trong công việc: "Tôi đã đóng phim nhiều năm rồi, nhưng vẫn luôn lo lắng khi nhận một tác phẩm mới. Không chỉ mình tôi già đi mà độ tuổi của các nhân vật cũng tăng lên theo. Nhân vật cũng có quá trình trưởng thành, với những niềm vui, nỗi buồn và trăn trở cuộc sống của họ. Do đó, tôi luôn lo, mình không thể hiện tốt những khía cạnh đó của nhân vật. Đó là lý do tôi nghĩ công việc diễn xuất ngày càng khó khăn".

Ngôi sao 41 tuổi sở hữu khối tài sản 20 triệu USD (Ảnh: Weibo).

Dù không được đánh giá là ngôi sao điện ảnh xuất sắc nhưng Song Hye Kyo vẫn là minh tinh đắt giá ở Hàn Quốc. Nữ diễn viên 41 tuổi là gương mặt được các thương hiệu ưu ái. Cô được khen là hình tượng lý tưởng về mẫu phụ nữ hiện đại, vừa thành công, vừa giàu có và vừa độc lập.

Sau khi ly hôn tài tử Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo dành thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và ngày càng quyến rũ. Hiện, Song Hye Kyo không hé lộ chuyện tình cảm và vẫn duy trì tình trạng độc thân.

Theo Celebrity Net Worth, mỹ nhân thế hệ 8X xứ Hàn hiện sở hữu khối tài sản 20 triệu USD.