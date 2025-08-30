Tình hình sức khỏe của MC Mai Ngọc sau khi sinh con đầu lòng

Mới đây, MC Mai Ngọc chia sẻ hình ảnh tại bệnh viện, hé lộ tình hình sức khỏe sau 4 tháng từ ngày sinh con đầu lòng. Cô cho biết cô gặp tình trạng tràn dịch khớp gối nên liên tục gặp những cơn đau kéo dài khi đứng lên, ngồi xuống.

"Sinh con xong tôi bị tụt canxi, đứng lên, ngồi xuống rất đau. Việc bế con cũng khiến khớp gối gồng gánh quá nhiều. Chị em phụ nữ sau sinh nếu bị đau khớp gối nên sớm đi kiểm tra, siêu âm kỹ để điều trị nhé", MC Mai Ngọc viết trên trang cá nhân.

MC Mai Ngọc chia sẻ về tình trạng sức khỏe gặp nhiều thay đổi sau khi sinh con đầu lòng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, Mai Ngọc thường xuyên cập nhật về hành trình hồi phục sức khỏe sau sinh, nhận được sự quan tâm, động viên từ nhiều khán giả. Hôm 14/8, Mai Ngọc cho biết cô đang nỗ lực từng ngày để quay trở lại thể trạng khỏe mạnh như trước.

"Sinh xong như con cua lột vỏ không sai. Người yếu ớt, đau nhức xương khớp, nhìn vào gương nhiều lúc còn không nhận ra chính mình... Tôi mà buông tay là không ai kéo lại được luôn. Cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khoẻ mạnh ngày trước.

Sau khi sinh con, phụ nữ cần 6 tháng để chữa lành vết mổ, 12 tháng để phục hồi thể chất, 2 năm để cân bằng nội tiết tố và tận 5 năm để tìm lại danh tính của cô ấy. Hãy tử tế và kiên nhẫn với những người mẹ, họ đang đối mặt với nhiều thử thách hơn bạn biết", MC Mai Ngọc bày tỏ.

Người đẹp 8X cho biết thêm, sau sinh vóc dáng của cô không còn săn chắc như trước nên cô cũng sớm trở lại phòng tập để tập luyện. Thời gian qua, Mai Ngọc ưu tiên tập Gyrotonic. Đây là phương pháp tập luyện thể chất kết hợp các động tác nhảy múa, ballet, yoga, pilates, qua đó giúp tăng cường cơ bắp, cải thiện khả năng linh hoạt, điều chỉnh của cơ thể.

"Không gì sướng bằng ngày quay lại phòng tập, người đang cứng được giãn cơ là nhẹ nhàng hẳn. Cân nặng đã về như chưa sinh em bé, nhưng cơ bắp thì biến mất hết. Hứa rằng 3 tháng nữa sẽ ổn định để quay lại với công việc.

Mỗi mẹ bỉm có hành trình quay lại vóc dáng khác nhau, tôi do may mắn cơ địa không tăng cân nhiều, kết hợp ăn uống, tập luyện có chế độ từ lâu. Các mẹ đừng bị áp lực nhé, bản thân mình khỏe mạnh, con vui vẻ là được, lúc nào con cứng cáp ổn định rồi dành thời gian cho bản thân cũng không muộn", Mai Ngọc cho hay.

Mai Ngọc nỗ lực tập luyện để lấy lại vóc dáng săn chắc, cơ thể dẻo dai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong một bài đăng hôm 4/8, MC Mai Ngọc cũng chia sẻ, cột mốc sinh con đầu lòng mang đến cho cô những trải nghiệm đáng nhớ.

"Nhờ em bé, lần đầu tiên mẹ biết về tình yêu vô điều kiện. Bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn thực sự. Em không chỉ lớn lên trong bụng mẹ mà em lớn lên trong trái tim của mẹ, khiến mẹ mạnh mẽ hơn với tâm hồn lại mềm mại lạ thường. Em là sự khởi đầu của một người mẹ", Mai Ngọc bộc bạch.