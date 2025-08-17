Tình cũ của Leonardo DiCaprio làm lễ cưới cùng ngôi sao đô vật

Khách mời đặc biệt trong lễ cưới là bé Esmé, con gái đầu lòng tròn 10 tháng tuổi của cặp đôi. Jake Paul - em trai chú rể - cùng hôn thê là vận động viên trượt băng tốc độ Jutta Leerdam (26 tuổi) cũng có mặt. Jake chia sẻ nhiều đoạn video từ lễ cưới trên Instagram và xúc động viết: "Tôi thực sự đã khóc rất nhiều".

Theo những hình ảnh được đăng tải, buổi lễ được dẫn dắt bởi Mike Majlak - người dẫn chương trình podcast Impaulsive của Logan Paul. Không gian tổ chức trang trí hoa trắng tinh khôi, cô dâu chú rể đứng trên bục tròn lộng lẫy trao lời thề nguyện.

Logan Paul và Nina Agdal chụp ảnh lưu niệm cùng em trai chú rể và vị hôn thê (Ảnh: People).

Trong ngày trọng đại, Logan Paul diện vest trắng kết hợp nơ đen và quần tây đen, trong khi Nina Agdal nổi bật với váy cưới cúp ngực. Trước đó hai ngày, cặp đôi được bắt gặp chèo thuyền kayak, bơi lội và nắm tay nhau dạo chơi tại Cernobbio (Italy).

Việc kết hôn ở Italy được cho là mang ý nghĩa đặc biệt với cặp đôi, bởi đây chính là nơi Logan Paul cầu hôn Agdal cách đây hai năm.

Cặp đôi quen nhau lần đầu vào năm 2022 trong một sự kiện tại New York (Mỹ). Agdal nhớ lại: "Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và cảm giác như đã thân quen từ lâu. Tất cả đến rất tự nhiên".

Ngày 31/12/2022, siêu mẫu công khai tình cảm trên Instagram bằng bức ảnh hoàng hôn lãng mạn cùng chú thích: "2022, khởi đầu của anh và em".

Cặp đôi trao nhau lời thề nguyện trên sân khấu (Ảnh: People).

Ngày 9/7/2023, cả hai đăng tải loạt ảnh cầu hôn trên Instagram kèm dòng chú thích: "Đã đính hôn với người bạn thân nhất của tôi". Trong ảnh, Logan quỳ gối trao nhẫn, còn Agdal xúc động gật đầu đồng ý, rồi cả hai ôm hôn trong niềm hạnh phúc.

Không lâu sau, Paul đăng tải video dài 17 phút mang tên "Tôi đã đính hôn" trên YouTube, ghi lại trọn vẹn quá trình cầu hôn, từ lúc chuẩn bị nhẫn cưới đến lúc ngỏ lời.

Video mở đầu bằng lời chia sẻ: "Hôm nay là ngày tôi cầu hôn người phụ nữ của đời mình. 14 tháng trước, tôi đã yêu người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp và từ đó tôi luôn mong chờ khoảnh khắc này".

Tháng 4/2024, Logan Paul và Nina Agdal thông báo tin vui sắp chào đón con đầu lòng. Trong bài đăng Instagram kèm ảnh siêu âm, Paul viết: "Nhà Paul sắp có thêm thành viên". Ngày 29/9/2024, bé Esmé ra đời.

Logan Paul từng câu hôn siêu mẫu Nina Agdal tại Italy (Ảnh: People).

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 3, Logan Paul tâm sự việc làm cha đã thay đổi anh: "Tôi không còn là ưu tiên số một nữa. Trước Nina, tôi luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Giờ có Esmé, tôi đã lùi xuống bậc ba. Đầu tiên là Esmé, rồi tới Nina - hai người có thể thay thế vị trí cho nhau - sau đó mới đến tôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không nghĩ mình quan trọng nhất. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì hai người phụ nữ này".

Agdal cũng cho biết: "Anh ấy có động lực hơn rất nhiều, làm việc chăm chỉ vì muốn làm gương cho con gái. Logan có thể mềm mỏng, dịu dàng với bé, nhưng đồng thời cũng kiên định hơn bao giờ hết trong việc theo đuổi những mục tiêu lớn".

Nina Agdal sinh năm 1992, vốn nổi tiếng trong làng mẫu nội y. Cô từng được chú ý khi trải qua mối tình với tài tử Leonardo DiCaprio vào năm 2016. Sau một năm bên nhau, DiCaprio và Agdal chia tay vào năm 2017. Thời điểm đó, một nguồn tin chia sẻ với tạp chí People, cuộc chia tay của họ diễn ra "trong hòa bình".