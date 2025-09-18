Tìm thấy thi thể của cô gái 15 tuổi phân hủy trên xe của ca sĩ nổi tiếng

Cách đây một tuần, truyền thông Mỹ đưa tin, cảnh sát Los Angeles đã tìm thấy trên ô tô điện của nam ca sĩ D4vd một thi thể đang phân hủy.

Cảnh sát Los Angeles tiết lộ rằng, họ nhận được thông báo về mùi hôi thối bốc ra trong cốp của một chiếc ô tô điện đỗ tại Đại lộ North Mansfield (Mỹ). Ngay sau đó, họ đã có mặt để xác minh vụ việc.

Một đại úy thuộc lực lượng cảnh sát Los Angeles cho hay, chiếc ô tô đã đỗ ở bãi giữ xe vài ngày trước khi được tìm thấy. Chiếc xe được xác định thuộc về nam ca sĩ D4vd, tên thật là David Anthony Burke. Anh đang trong chuyến lưu diễn Withered World Tour.

Nam ca sĩ D4vd (Ảnh: Getty Images).

Chiếc xe đã được báo cáo mất từ 2 tuần trước. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thi thể ở cốp xe đã chết được 5 ngày và bị phân làm nhiều mảnh trước khi cơ quan chức năng phát hiện.

Người đại diện của D4vd từ chối mọi cuộc gọi từ giới truyền thông khi vụ việc được truyền thông Mỹ đưa tin. Nguồn tin của NBC News cho hay, ca sĩ D4vd nhận được thông báo về những gì đã xảy ra và hoàn toàn hợp tác với chính quyền dù đang bận lưu diễn.

Sau hơn một tuần điều tra, cảnh sát Los Angeles cho biết, thi thể trên ô tô là Celeste Rivas (15 tuổi). Kết quả được xác định thông qua giám định pháp y và cái chết của Celeste Rivas đang được điều tra theo hướng giết người.

Văn phòng Giám định Y khoa Los Angeles (Mỹ) chưa công bố nguyên nhân tử vong. Họ cho biết, Celeste Rivas mặc áo ống, quần legging đen, đeo vòng tay xích kim loại màu vàng và khuyên tai. Cô được mô tả là có mái tóc đen gợn sóng và nặng khoảng 40kg.

Tờ People tiết lộ, nam ca sĩ cũng có một hình xăm đôi giống với nạn nhân. Mẹ của nạn nhân tiết lộ, cô có một người bạn trai tên là David (tên thật của nam ca sĩ D4vd).

D4vd có kế hoạch ​​biểu diễn tại Seattle (Mỹ) vào ngày 18/9 nhưng buổi diễn đã bị thông báo hủy bỏ. Hiện, người hâm mộ đang chờ đợi thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

D4vd (SN 2005) lớn lên tại Mỹ. Anh nổi lên như một "hoàng tử dòng nhạc indie" của thế hệ Gen Z và thường được so sánh với nữ ca sĩ Billie Eilish.

Ban đầu, D4vd là một game thủ và bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng ghép vào các trò chơi điện tử của mình. Không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, D4vd đã sử dụng các ứng dụng trực tuyến để tạo nên những ca khúc mang đậm sắc thái riêng.

Năm 2022, D4vd nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 2 ca khúc Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt nghe trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify và trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Đầu năm nay, anh đã phát hành album mang tên Withered. Album này được D4vd mô tả là một sự tiến hóa trong âm nhạc, phản ánh quá trình trưởng thành và những góc khuất trong tâm hồn anh.

Năm nay cũng ghi dấu ấn trong sự nghiệp của D4vd khi anh được mời trình diễn tại Lễ hội âm nhạc Coachella tại Mỹ, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông.