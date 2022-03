Tiết lộ về người đẹp đồng tính vừa giành giải Oscar

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra ngày 28 tháng 3, giải thưởng quan trọng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho nữ diễn viên tài năng Ariana DeBose, người đã có màn thể hiện ấn tượng với vai diễn Anita trong bộ phim West Side Story.

Ariana DeBose thắng giải Oscar (Video: Noticias Telemundo).

Nữ diễn viên 31 tuổi trở thành người phụ nữ da màu công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử giành giải Oscar ở hạng mục diễn xuất. Trước đó, DeBose đã giành được hàng loạt giải thưởng điện ảnh uy tín như giải Quả cầu vàng, giải BAFTA, giải Bình chọn của các nhà phê bình và giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh với vai diễn trong phim West Side Story. Vì thế, chiến thắng của cô ở lễ trao giải Oscar không phải là bất ngờ quá lớn.

Lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar danh giá, Ariana DeBose đã có bài phát biểu đầy xúc động. Nữ diễn viên 9X nói: "Nếu tôi dành thời gian để nói lời cảm ơn đến từng người đã đưa tôi tới với sân khấu ngày hôm nay, mọi người có thể sẽ phải ngồi đây cho đến lễ trao giải Oscar tiếp theo. Vì vậy tôi sẽ làm điều đó, nhưng hãy cho phép tôi nói rằng, tôi cảm thấy tôi đã thực sự nhận được đặc ân và tôi rất biết ơn vì được chia sẻ may mắn này với mọi người".

Ariana DeBose giành giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: Getty Images).

Ariana DeBose kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách gửi lời cảm ơn đến gia đình và nói với mẹ cô, người ngồi dưới hàng ghế khán giả rằng: "Con yêu mẹ bằng cả trái tim mình. Giải thưởng này là của con và cũng là của mẹ".

Ariana DeBose, nữ diễn viên công khai việc mình là người đồng tính cũng nhắc tới cộng đồng LGBTQ của mình. Cô nói: "Chúng ta ở đây để ăn mừng. Bất kỳ ai đã từng đặt câu hỏi về giới tính của bạn, những ai từng cảm thấy mình đang sống trong không gian xám xịt, tôi muốn nói với bạn điều này: Thực sự sẽ có một nơi dành cho chúng ta. Xin cảm ơn viện hàn lâm và cảm ơn tất cả các bạn".

Ariana DeBose xinh đẹp dự sự kiện tại Anh (Video: Celebrity Hunts).

DeBose bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trên sân khấu và cô từng xuất hiện trong chương trình So You Think You Can Dance năm 2009, lọt vào Top 20 của mùa giải đó. Trong nhiều năm, Ariana DeBose nổi tiếng qua các vở kịch ăn khách trên sân khấu kịch Broadway.

Vào cuối năm 2017, DeBose đã nhận được vai diễn đột phá, đó là vai Disco Donna trong vở nhạc kịch Summer: The Donna Summer Musical. Vở kịch rất thành công và DeBose từng diễn lại vai này trong vở kịch Broadway, ra mắt vào tháng 4/2018. Nhờ vai diễn Disco Donna, Ariana DeBose được đề cử giải Tony năm 2018 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục nhạc kịch.

Sau thành công trong lĩnh vực kịch nói, DeBose lấn sân điện ảnh và bắt đầu thu hút sự chú ý nhờ khả năng diễn xuất chân thực. Năm 2021, DeBose đóng vai Anita trong bộ phim West Side Story do Steven Spielberg làm đạo diễn. Đây là bộ phim chuyển thể từ một vở nhạc kịch. Bộ phim ra mắt và nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình điện ảnh. Giải Oscar cho vai diễn Anita trong bộ phim West Side Story đã đưa sự nghiệp của Ariana DeBose lên một tầm cao mới.

DeBose thông báo cô là người đồng tính vào năm 2015. Nữ diễn viên phát biểu: "Mọi người thường nhận xét rằng tôi ăn mặc như một chàng trai hoặc giống một người đồng tính nữ nhưng không, tôi đang ăn mặc như chính mình. Tôi không tuân theo các quy tắc và bản thân tôi còn hơn cả một biệt danh được người khác dành tặng cho tôi".

Ariana DeBose (bên trái) dự sự kiện cùng bạn gái (Ảnh: Getty Images).

Sau khi nhận giải Oscar, Ariana DeBose đã công khai đưa bạn gái Sue Makkoo dự bữa tiệc mừng. Cặp tình nhân trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ trước ống kính phóng viên ảnh. Ariana và Sue hẹn hò đã được 4 năm và vô cùng gắn bó. Sue Makkoo gần đây còn chịu trách nhiệm sửa sang, thiết kế nhà cho bạn gái.

Bạn gái của Ariana DeBose, Sue Makkoo là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng. Ngoài ra cô còn làm việc tại trường âm nhạc Manhattan, New York, Mỹ. Sue Makkoo giảng dạy tại khoa sân khấu âm nhạc và cô cũng từng làm việc tại khoa sân khấu của đại học California, Mỹ. Sue Makkoo từng thiết kế trang phục cho một số vở kịch của sân khấu kịch nổi tiếng Broadway.

Về phía Ariana, nữ diễn viên tiết lộ với tạp chí Glamour rằng: "Tôi là một người da đen thuộc giới tính thứ ba. Đó là một hành trình liên tục khám phá tất cả những thứ tạo nên con người của tôi. Tôi có quyền thay đổi quyết định của mình bất cứ khi nào tôi muốn. Mọi người đều có quyền là chính mình".

Ariana DeBose cũng chia sẻ rằng: "Các nghệ sĩ nói chung thường có khá nhiều lời mời làm việc nhưng với một diễn viên da màu như tôi, chúng tôi đã quen với sự khan hiếm công việc. Thường thì rất dễ dàng để chúng tôi nói đồng ý với các đề nghị công việc và thật khó để từ chối nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng nên học cách yêu cầu nâng cao giá trị của chính mình".

Nữ diễn viên người Mỹ cho biết, cô cân nhắc, lựa chọn kỹ càng mỗi vai diễn và cả những người mà cô làm việc cùng bởi cô muốn góp phần tạo ra những thay đổi tích cực hơn cho ngành công nghiệp giải trí trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ariana DeBose cũng muốn những thành công mà cô đạt được sẽ khiến cô cảm thấy thật sự đáng để tự hào.