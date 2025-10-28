Tiết lộ thời gian "kẻ săn mồi tình dục" Diddy được mãn hạn tù

Theo thông tin từ Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, Diddy dự kiến được trả tự do vào ngày 8/5/2028. Ngoài 50 tháng tù giam, rapper đình đám còn phải chịu 5 năm quản chế và nộp 500.000 USD tiền phạt.

Luật sư đại diện cho Diddy đã gửi đơn xin để thân chủ thi hành án tại trại giam Fort Dix thuộc bang New Jersey (Mỹ) để có điều kiện tham gia chương trình cai nghiện và được gần gia đình. “Anh ấy cần giải quyết vấn đề lạm dụng chất kích thích và phục hồi tinh thần trong môi trường hỗ trợ”, luật sư cho biết.

Diddy sẽ mãn hạn tù vào ngày 8/5/2028 (Ảnh: Getty Images).

Nhà tù Fort Dix hiện giam giữ hơn 4.100 phạm nhân nam, trong đó khoảng 200 người ở khu trại phụ, phần còn lại ở khu chính nằm trong căn cứ không quân miền nam New Jersey.

Trong phiên tòa đầu tháng 10, Diddy bật khóc và xin lỗi các nạn nhân khi bị tuyên án. Bản án 50 tháng tù được đánh giá là nhẹ hơn kỳ vọng của các công tố viên, khi nhiều cáo buộc nghiêm trọng hơn như buôn bán tình dục và tội phạm có tổ chức bị bác bỏ. Phía công tố cho rằng Diddy “không hối cải” và xứng đáng phải chịu bản án nặng.

Trước đó, Diddy bị tạm giam tại Nhà giam liên bang MDC ở Brooklyn (Mỹ) từ tháng 9/2024. Trong thời gian bị giam, ngôi sao nổi tiếng tham gia giảng dạy khóa học Free Game with Diddy về khởi nghiệp và nhận được đánh giá tích cực từ các cố vấn.

Kể từ khi bị bắt giam từ năm ngoái, Diddy liên tục kháng cáo. Phía ngôi sao nổi tiếng chấp nhận nộp 50 triệu USD để được bảo lãnh nhưng liên tục bị từ chối.

Trước ngày tuyên án, Diddy viết thư gửi thẩm phán Arun Subramanian và cầu xin “một cơ hội thứ hai”, đồng thời khẳng định đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không bạo lực, không ma túy.

Theo nhóm luật sư, Diddy từng bị đặt trong chế độ “theo dõi tự sát liên tục” và phải chịu đựng điều kiện giam giữ tồi tệ như thiếu nước sạch, thức ăn kém chất lượng, không được điều trị vật lý trị liệu và hạn chế vận động.

Tranh phác họa hình ảnh Diddy hầu tòa trong tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Trung tuần tháng 10, người bạn thân lâu năm của Diddy, ông Charlucci Finney, tiết lộ rằng, nam rapper từng suýt bị đâm trong tù. “Anh ấy thức dậy và thấy dao kề cổ. Tôi không rõ có lính gác can thiệp không, chỉ biết đó là sự thật”, Finney kể.

Finney cũng cho biết thêm, việc bị buộc tội liên quan đến hành vi tình dục khiến Diddy trở thành mục tiêu trong trại giam. “Các tù nhân coi đó là tội không thể tha thứ. Có lẽ, đây là lời đe dọa đầu tiên”, người này nói thêm.

Vụ án của Diddy được xem là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất làng giải trí Mỹ nhiều năm qua.

Trước khi vướng vòng lao lý, Diddy là một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành hip-hop, người sáng lập hãng thu âm Bad Boy Records vào năm 1993, góp phần đưa dòng nhạc này ra thế giới.

Ngôi sao nổi tiếng từng đoạt 3 giải Grammy, sở hữu tài sản hơn 1 tỷ USD vào năm 2022, trước khi giảm xuống còn khoảng 600 triệu USD vào năm 2024 do các vụ kiện và đình chỉ hợp đồng kinh doanh.

Sau khi bản án được tuyên, từng xuất hiện tin đồn cựu Tổng thống Donald Trump xem xét giảm án cho Diddy, nhưng Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.