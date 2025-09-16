"Thuyết mặc kệ họ" - Hãy bắt đầu bằng yêu thương chính mình

Ngừng trao quyền lực của mình cho người khác

Với Thuyết mặc kệ họ, điều tác giả muốn chia sẻ là “bạn không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở việc bạn đang vô thức trao quyền lực của mình cho người khác”.

Từ trải nghiệm bản thân, tác giả đã đặt ra rất nhiều câu hỏi: Tại sao bạn lại do dự? Điều gì đang khiến bạn trì hoãn? Vì sao bạn cảm thấy mệt mỏi? Điều gì khiến bạn suy nghĩ quá nhiều về mọi quyết định? Điều gì đang ngăn bạn làm những việc cần làm và sống theo cách bạn muốn? Bạn lo sợ điều gì?…

Cuốn sách "Thuyết mặc kệ họ" sách của Mel Robbins (Ảnh: First News).

Và tác giả nói mình đã bị sốc khi phát hiện ra câu trả lời cho những câu hỏi này “là vì người khác, hay đúng hơn là cách tôi để người khác tác động đến mình”.

Theo tác giả, Thuyết mặc kệ họ là một phương pháp đã được chứng minh, có thể giúp bạn bảo vệ thời gian và năng lượng của mình, cũng như tập trung vào những gì quan trọng với bạn.

Bạn đã dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm sự chấp thuận, làm hài lòng người khác, và để ý kiến của họ cản trở bạn. Có nghĩa, bạn đang trao quyền lực của mình cho người khác.

Với Thuyết mặc kệ họ, bạn hãy học cách ngừng trao đi quyền lực của mình, và bắt đầu tạo dựng một cuộc sống mà bạn, cùng với những ước mơ, mục tiêu và hạnh phúc của mình, luôn được ưu tiên.

Mel Robbins cho rằng, áp dụng Thuyết mặc kệ họ không chỉ khiến cuộc sống của bạn tốt hơn mà còn giúp cải thiện cuộc sống của những người xung quanh bạn.

“Hãy ngừng lãng phí đời mình cho những chuyện không thể kiểm soát. Hãy để người khác tự do sống cuộc đời của họ, bạn sẽ được tự do sống cuộc đời của mình” - Đó là thông điệp mà Mel Robbins muốn chia sẻ với người đọc.

Thuyết mặc kệ họ, theo Mel Robbins, bàn về sự tự do. Ba từ đơn giản “mặc kệ họ” sẽ giải phóng bạn khỏi gánh nặng cố kiểm soát người khác. Khi ngừng ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ, nói hoặc làm, bạn sẽ có năng lượng để tập trung vào cuộc sống của mình. Bạn ngừng phản ứng và bắt đầu sống đời mình.

Thay vì khiến bản thân phát điên khi cố gắng kiểm soát hoặc làm hài lòng người khác, bạn sẽ học cách cứ để họ làm điều họ muốn. Lúc đó bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc của bạn gắn liền với hành động của chính bạn chứ không phải với hành vi, quan điểm hay tâm trạng của người khác.

Có một thực tế là dù có cố gắng đến đâu, bạn cũng không bao giờ có thể kiểm soát hay thay đổi người khác. Người duy nhất bạn có thể kiểm soát chính là bạn. Và có một sự thật là người khác không có quyền chi phối bạn, trừ khi bạn trao quyền cho họ.

Thuyết mặc kệ họ sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống và đối xử với người khác.

Mặc kệ họ - Hãy để tôi

Nhưng trong cuộc sống rộng lớn, đa chiều, với nhiều mối liên hệ chằng chịt, phức tạp, liệu chúng ta có thể hoàn toàn “mặc kệ họ”? Thật ra, Thuyết Mặc kệ họ, theo Mel Robbins, không chỉ là “mặc kệ họ”.

Đó chỉ là nửa đầu của phương trình, lý thuyết này vẫn còn một nửa thứ hai quan trọng hơn: “Hãy để tôi”.

Bạn mặc kệ họ, nhưng bạn có hành động của mình, để kiểm soát cuộc đời mình, để giúp mình sống tốt hơn, tự do hơn, và cũng để giúp họ tốt hơn, chứ không phải bạn thờ ơ, bỏ mặc họ, hay hoàn toàn buông xuôi.

Bởi “họ” có thể là cha mẹ bạn, chồng con bạn; bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của bạn; là những người quen biết xung quanh bạn…

“Hãy để tôi” là một hành động mạnh mẽ. Quyền lực của bạn không nằm ở việc kiểm soát người khác mà ở cách bạn phản ứng.

Cuốn sách nhận được sự quan tâm, yêu thích của hàng triệu người (Ảnh: First News).

Khi nói “hãy để tôi”, bạn đang phát huy sức mạnh của bản thân bằng cách chịu trách nhiệm về những gì bạn suy nghĩ, nói hoặc làm tiếp theo.

Theo tác giả, cách nhanh nhất để sử dụng sức mạnh của Thuyết mặc kệ họ chính là sử dụng nó để quản lý căng thẳng và bảo vệ sự bình yên của bạn.

Như những phân tích thuyết phục về việc: ngừng lo sợ vì ý kiến của người khác, cứ để người khác suy nghĩ tiêu cực về mình, biết thông cảm cho người thân cả trong những tình huống gay go…

Và hãy biết cách áp dụng Thuyết mặc kệ họ trong giải quyết các mối quan hệ tình bạn, tình yêu, hôn nhân gia đình, trong việc thúc đẩy người khác thay đổi, trong việc giúp đỡ người đang gặp khó khăn…

Điều quan trọng hơn, Mel Robbins muốn nhắn nhủ chúng ta là “bạn chính là tình yêu của đời mình”. Theo tác giả, khi áp dụng Thuyết mặc kệ họ, bạn sẽ thấy rằng trách nhiệm của bạn là xây dựng những mối quan hệ yêu thương, và sức mạnh của bạn nằm ở việc chấp nhận hành vi của người khác một cách khách quan và thay đổi cách bạn thể hiện.

Theo Thuyết mặc kệ họ, bạn hãy ưu tiên hạnh phúc của mình, hãy theo đuổi ước mơ của mình với đam mê cháy bỏng, hãy đặt ra ranh giới để bảo vệ sự bình yên của mình, hãy chọn những mối quan hệ đem lại niềm vui và truyền cảm hứng cho mình, hãy yêu thương bản thân đủ nhiều để dũng cảm bước đi khi một mối quan hệ nào đó không còn phù hợp với mình nữa.

Hãy nhớ: Bạn là tình yêu của đời mình. Và cuộc sống mà bạn tạo ra - với vô số những mối quan hệ ý nghĩa, niềm vui và sự mãn nguyện - bắt đầu từ cách bạn yêu thương chính mình.

Hãy để họ chính là họ, và quan trọng hơn, hãy để bản thân là chính mình, bạn sẽ luôn có bình yên và hạnh phúc.

Theo Thu An

First News