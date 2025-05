"Không còn bệnh tim" với tác dụng kinh ngạc khi chữa bệnh bằng oxit nitric

Nghiên cứu về tác dụng đáng kinh ngạc của oxit nitric đã đem lại cho Dr. Louis J. Ignarro giải thưởng Nobel Y học danh giá vào năm 1998.

Đó cũng là động lực để ông viết quyển sách này m/ột cách thật súc tích, đầy cứ liệu khoa học. Và khuyến nghị một chế độ “Say Yes to NO” để mọi người cùng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho chính mình một cách hiệu quả nhất.

Cuốn sách "Không còn bệnh tim" của Dr. Louis J. Ignarro (Ảnh: First News).

Những lợi ích của NO

Sách trình bày dễ hiểu, dễ áp dụng và cũng thật sinh động bởi các câu chuyện thực tế. Điều lý thú mà tác giả đưa đến cho người đọc là: Một trong những thuộc tính hấp dẫn nhất của NO với khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch là không gây tác dụng phụ như đa số các loại dược phẩm.

NO có thuộc tính này vì đây vốn là chất có thể được tổng hợp trong máu của chúng ta từ những dưỡng chất tự nhiên được tìm thấy nhiều trong các loại thực phẩm.

Sách bắt đầu từ câu chuyện tác giả nhận tin, mình được trao giải Nobel Y học một cách thật bất ngờ và đầy cảm xúc. Nó kéo ông quay về với những năm tháng tuổi thơ nghèo khó, với người cha làm nghề mộc luôn mong muốn ông được vào đại học, chứ không theo nghề lao động tay chân của cha.

Đó là những năm tháng cha ông đã cố gắng mua các dụng cụ thí nghiệm cho đứa con nhỏ say mê lĩnh vực hóa học, vùi đầu vào hết thử nghiệm này đến thí nghiệm khác. Dr. Louis J. Ignarro cũng cho biết ông thần tượng Alfred Nobel từ thuở ấu thơ. Và những thành công của ông đều có dấu ấn từ đầu óc thiên tài và những thành quả tuyệt vời của Nobel.

Giải Nobel là sự công nhận của giới khoa học với công trình nghiên cứu của ông. Nó giúp ông tự tin hơn, có động lực hơn để tiếp tục niềm say mê của mình, và giới thiệu thành quả nghiên cứu đó đến với mọi người. Bởi trước đó, nhiều người chưa hiểu về NO, và ông đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Thậm chí, lúc đầu nhiều tạp chí khoa học lớn từ chối đăng công trình nghiên cứu của ông.

Đọc Không còn bệnh tim, bạn sẽ dễ dàng hiểu được cơ chế hoạt động của hệ tim mạch chúng ta, hiểu vì sao nó bệnh và cơ chế để phòng ngừa, chữa trị.

Cụ thể hơn, bạn sẽ hiểu vai trò của NO đối với hệ tim mạch và cơ thể, và cách nào để giữ NO tối ưu trong hoạt động cơ thể mình.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết hệ thống mạch máu trong cơ thể mình nếu xếp theo dạng nối đuôi nhau thì độ dài có thể đạt tới hơn 160.000 km. Có nghĩa, hệ thống mạch máu đó dài gấp hai lần chu vi của trái đất, và cứ mỗi một phút thì máu lại hoàn thành một vòng tuần hoàn khắp cơ thể.

Bạn sẽ có một chút hoang mang khi đọc dữ liệu thống kê: kể từ năm 1900, bệnh tim mạch luôn là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất tại Mỹ (trừ năm 1918 có đại dịch cúm Tây Ban Nha).

Trong số 8 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, bệnh tim mạch đã lấy đi số sinh mạng nhiều xấp xỉ tổng số người tử vong do bảy nguyên nhân còn lại. Rằng cứ mỗi năm mươi ba giây lại có một người tại Mỹ bị đột quỵ liên quan tim mạch. Rằng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu khiến người bệnh tim đến phòng khám bác sĩ.

Bạn sẽ hiểu rõ các chứng bệnh liên quan đến tim mạch mà mọi người thường gặp nhưng ít hiểu rõ, như: cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Trở lại với NO, đọc Không còn bệnh tim, bạn sẽ hiểu được cách NO chống lại cao huyết áp, chống lại xơ vữa động mạch, chống lại nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hiểu về NO sẽ giúp chúng ta chủ động tăng cường “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Không chỉ với hệ tim mạch, nghiên cứu của Dr. Louis J. Ignarro và của các nhà khoa học khác, kể cả các công trình đang tiếp tục thực hiện, cho thấy NO còn có nhiều tác dụng cực kỳ quan trọng trong phòng ngừa, điều trị các bệnh về phổi, ung thư, tiểu đường, các chứng viêm, rối loạn cương dương…

Đơn cử, khám phá của Dr. Louis J. Ignarro về việc các dây thần kinh trong mô cương có khả năng giải phóng NO, làm giãn nở mạch máu và kích thích cương dương. Khám phá này đã được công ty dược phẩm ứng dụng để phát triển và thương mại hóa thành thuốc Viagra mà nhiều người đã biết.

Phao cứu sinh từ chương trình “Say Yes to NO”

“Say Yes to NO” là một chương trình gồm ba phần được tác giả trình bày trong quyển sách một cách cụ thể, rõ ràng, đầy đủ căn cứ khoa học. Nó giúp người đọc tham khảo, áp dụng để tăng cường sản sinh NO, để có thể giảm được huyết áp và giữ cho hệ thống mạch máu của mình sạch cũng như đàn hồi tốt.

Chương trình đó gồm: Chế độ dinh dưỡng tăng cường NO (Trong đó, tác giả nêu cụ thể các loại thực phẩm thân thiện với NO, gồm các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giàu L-arginine và L-citrulline. Là thực phẩm giàu protein, chất xơ, các chất béo có lợi cho tim mạch luôn dễ tìm và dễ chế biến trong bữa ăn hàng ngày.

Là nói không với chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa). Cách dùng chế phẩm bổ sung. Và rèn luyện thể chất phù hợp để góp phần giảm huyết áp, cholesterol và xơ vữa động mạch.

Tác giả nhấn mạnh: “Những thay đổi tôi khuyến khích bạn thực hiện chỉ là đưa các thực phẩm kích thích sản sinh NO vào khẩu phần ăn hàng ngày, bổ sung một số dưỡng chất nhất định và duy trì một chế độ rèn luyện thể chất vừa phải, phù hợp với sức khỏe và thể trạng của bạn”.

Cuốn sách mang đến cho độc giả nhiều kiến thức về y khoa (Ảnh: First News).

Theo tác giả, tuy được sản sinh trong cơ thể chỉ trong vòng vài phút và cực kỳ không ổn định, nhưng NO có tác dụng làm giãn mạch máu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của chúng ta. Hoạt tính sinh học của NO có thể làm giảm huyết áp và tác động tích cực đến mọi yếu tố cấu thành trong hệ tim mạch cũng như các bộ phận hay chức năng khác trong cơ thể.

Thu An

First News