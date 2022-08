Thực hư thông tin "RM của BTS là Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới 2022"

Ngày 23/8, mạng xã hội xôn xao trước thông tin RM của BTS đã truất ngôi của tài tử Henry Cavill trong cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất năm 2022 (The Most Handsome Man of 2022) do tạp chí TC Candler tổ chức.

Cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới của TC Candler được xây dựng trên tiêu chí nhan sắc và mức độ nổi tiếng. Các nghệ sĩ từ mọi quốc tịch đều có thể góp mặt trong đề cử.

Thông tin RM của BTS của trở thành Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2022 khiến mạng xã hội dậy sóng (Ảnh: Naver).

Henry Cavill là gương mặt quen thuộc và luôn dẫn đầu trong danh sách bình chọn của TC Candler trong nhiều năm nên việc anh bị RM của BTS chiếm ngôi đã tạo nên cuộc tranh luận trên các mạng xã hội và truyền thông.

Henry Cavill, sinh năm 1983, là diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Anh. Vai diễn "để đời" của Henry là nhân vật Siêu nhân (Superman) của vũ trụ điện ảnh DC. Ngoài ra, anh cũng được biết đến qua các phim như Thợ săn quái vật, Enola Holmes...

Henry Cavill là cái tên quen thuộc trong bảng xếp hạng nhan sắc TC Candler nhiều năm. 4 năm liên tiếp anh giành ngôi vị cao nhất của cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

"Siêu nhân" Henry Cavill dẫn đầu danh sách Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới suốt 4 năm qua (Ảnh: Getty Images).

RM (tên thật là Kim Nam Joon) sinh năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Anh nổi tiếng nhất trong vai trò trưởng nhóm của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS.

RM không sở hữu ngoại hình chuẩn của một thần tượng xứ Hàn và từng gây tranh cãi về ngoại hình khi mới ra mắt. Tuy nhiên, với tài năng, anh dần chiếm được cảm tình của khán giả và có lượng fan của riêng mình. Trưởng nhóm BTS luôn thể hiện tốt vai trò của người lãnh đạo khi vừa dẫn dắt nhóm, vừa là người phát ngôn của nhóm.

Ngay khi thông tin RM giành ngôi vị cao nhất trong cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2022 được công bố, fan của BTS tỏ ra vui mừng và cho rằng danh hiệu này là xứng đáng. Trong khi đó, nhiều khán giả quốc tế lại tỏ ra sốc. Họ thậm chí còn hoài nghi về kết quả và cho rằng chất lượng của cuộc bình chọn do TC Candler tổ chức đang giảm uy tín.

Trước sự tranh cãi của fan, đại diện của trang TC Candler đã lên tiếng. Họ cho biết, đây chỉ là tin giả và thông tin chính thức về cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2022 sẽ được công bố vào tháng 12 tới, giống như mọi năm.

TC Candler phủ nhận thông tin RM của BTS dẫn đầu danh sách Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2022 (Ảnh: Naver).

Đại diện của TC Candler chia sẻ: "Đối với những người thắc mắc về tin đồn đang được lan truyền, chúng tôi khẳng định chưa công bố danh sách chính thức của năm 2022. Chúng tôi sẽ chỉ công bố danh sách Top 100 vào cuối tháng 12.

Chúng tôi yêu mến cả RM (tên thật là Kim Nam Joon) và Henry Cavill. Cả hai đều chưa từng giành ngôi vị quán quân hay là lọt vào Top 5 của cuộc bình chọn năm nay. Chưa có gì được quyết định vào năm 2022 và sẽ không có gì cho đến khi chúng tôi tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 tới. Nếu bạn thấy ảnh chế về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, xin vui lòng bỏ qua và không chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn".

Hiện tại, RM có tên trong danh sách đề cử Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2022. Năm ngoái, hai thành viên của nhóm BTS là V và Jungkook cũng có mặt trong Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2021 với vị trí thứ 3 và thứ 5.