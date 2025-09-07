Thu Quỳnh chủ động xin vào vai phù thủy trong vở kịch "Công chúa tóc mây"

Chiều 7/9 tại Hà Nội, vở kịch Công chúa tóc mây được giới thiệu tới khán giả. Vở diễn được dàn dựng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" mang đến sự trẻ trung tới khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Vở kịch nằm trong dự án Học viện Nghệ thuật - Hạnh phúc được gọi tên, một sáng kiến đặc biệt hướng đến việc tạo cơ hội tiếp cận nghệ thuật bình đẳng cho mọi trẻ em, không phân biệt điều kiện sống hay xuất phát điểm.

Công chúa tóc mây được xây dựng như một câu chuyện cổ tích quen thuộc nhưng được làm mới bằng âm nhạc, vũ đạo và sân khấu tương tác.

Vở diễn kể về một cô bé bị giam giữ trên tòa tháp cao, dũng cảm cắt mái tóc kỳ diệu của mình để giúp đỡ những người xung quanh. Câu chuyện là phép ẩn dụ giàu cảm xúc về hành trình trưởng thành, sự sẻ chia và khát vọng tự do.

NSƯT Cao Ngọc Ánh - Tổng đạo diễn vở kịch - chia sẻ, chị muốn đem hình ảnh công chúa tóc mây quen thuộc, Việt hóa và sáng tạo lại để gửi đến trẻ em một thông điệp: Mỗi em nhỏ đều có sức mạnh nội tại để vượt qua thử thách, mơ ước và tỏa sáng.

NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết, chị mong muốn vở kịch trở thành món quà tinh thần nhân dịp Trung thu, đồng thời mở ra một sân khấu cộng đồng nơi trẻ em có thể cảm nhận nghệ thuật bằng chính sự tham gia của mình.

"Chúng tôi cố gắng tiếp cận những cái mới của nhạc kịch thế giới, đưa kỹ thuật của xiếc vào vở kịch. Vở diễn được luyện tập trong 3 tháng, có 20 diễn viên tham gia nhưng có tới 10 người trang điểm, tạo hình nhân vật... Kịch sẽ kéo khán giả tới gần sân khấu hơn", bà Ngọc Ánh nói.

Khác với hình thức sân khấu truyền thống, Công chúa tóc mây được dàn dựng dưới dạng kịch tương tác, nơi khán giả, đặc biệt là trẻ em, có thể tham gia trực tiếp vào diễn biến câu chuyện.

Sân khấu kết hợp âm nhạc hiện đại, vũ đạo sôi động, phục trang bắt mắt và hiệu ứng hình ảnh trẻ trung, tạo không khí sống động và gần gũi.

Ê-kíp sáng tạo của vở diễn quy tụ nhiều gương mặt trẻ, như đạo diễn Nhật Quang - người mang hơi thở điện ảnh vào dàn dựng, đạo diễn âm nhạc Dương Minh Anh - người làm mới các bản phối để phù hợp thị hiếu khán giả nhỏ tuổi, biên đạo Hiếu Nguyễn - người tạo hình thể hiện đại, giúp nhân vật trở nên sinh động hơn.

Dàn diễn viên trẻ tham gia vở diễn cũng trưởng thành từ các dự án trước như Sóng, Lửa từ đất.

Đặc biệt, diễn viên Thu Quỳnh (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam) lần đầu thử sức với nhạc kịch. Cô vào vai phù thủy Kim Chi với hoá trang, tạo hình đặc biệt.

Thu Quỳnh cho biết, đây là dự án nhạc kịch đầu tiên mà cô can đảm tham gia. Để được vào vai phù thủy Kim Chi, Thu Quỳnh đã phải chủ động xin Tổng đạo diễn, đạo diễn để được góp mặt.

Thu Quỳnh vào vai phù thủy Kim Chi trong kịch "Công chúa tóc mây" (Ảnh: Ban tổ chức).

"Diễn kịch, làm phim truyền hình là chuyên môn tôi từng được đào tạo nhưng làm nhạc kịch - phải cất tiếng hát trên sân khấu - thì tôi như một "trang giấy trắng". Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách của tôi.

Khi được tham gia vở diễn, tôi được làm việc với nhiều bạn trẻ. Sự nhiệt huyết và thanh xuân của người trẻ khiến tôi hứng khởi, muốn tìm lại thanh xuân và khám phá khả năng tiềm ẩn của mình", nữ diễn viên cho biết,

Song song với kịch, sự kiện cũng giới thiệu ca khúc Chill về tuổi thơ của nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ nhạc từ bài thơ của Khánh Dương. Bài hát gợi nhớ những kỷ niệm trong trẻo, từ viên kẹo giấy màu đến con đường mưa ướt vai, mang thông điệp dịu dàng nhưng mạnh mẽ về tuổi thơ và hạnh phúc.