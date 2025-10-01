Nguồn tin cho biết, theo dự kiến ban đầu, người mẫu Phương Viện (vợ Quách Phú Thành) dự sinh vào ngày 4/10 nhưng cặp đôi đã đón con trai chào đời từ ngày 28/9. Bé trai được tiết lộ rất khỏe mạnh và kháu khỉnh. Phương Viện cũng có sức khỏe ổn định.

Thông tin vợ Quách Phú Thành sinh con đang thu hút truyền thông Hong Kong. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng vợ chồng nam diễn viên.

Vợ chồng Quách Phú Thành vừa đón đứa con thứ 3 (Ảnh: Weibo).

Trước đó, Quách Phú Thành từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn hồi tháng 8, anh dự định nghỉ làm việc một thời gian để chăm sóc vợ con.

Tháng 6 vừa rồi, nam diễn viên cũng hạnh phúc tiết lộ vợ anh đang mang thai. Quách Phú Thành nói: "Chúng tôi rất hạnh phúc, đây là món quà mà ông trời ban tặng, nhà càng nhiều trẻ con càng vui".

Mỹ nam của làng giải trí xứ hương cảng cho biết, từ khi kết hôn, anh thích có nhiều con và vợ chồng anh muốn thuận theo tự nhiên.

Quách Phú Thành nổi tiếng cưng chiều vợ. Ngay khi Phương Viện phát hiện mang bầu, nam nghệ sĩ đã gỡ bỏ hạn mức tiêu dùng của thẻ tín dụng để vợ tùy ý sử dụng và thưởng "nóng" cho cô 13 triệu USD.

Quách Phú Thành và người mẫu Phương Viện kết hôn vào năm 2017 sau gần 2 năm hẹn hò. Phương Viện kém ngôi sao xứ hương cảng 22 tuổi và chỉ là một người mẫu ảnh hạng B trước khi kết hôn.

Theo Sina, Phương Viện lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo tại Trung Quốc, từng có nhiều năm kiếm sống với công việc người mẫu ảnh trước khi lọt vào mắt xanh của Quách Phú Thành.

Hiện, cựu người mẫu từ bỏ công việc trình diễn thời trang, tập trung chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống sung túc và thỉnh thoảng kinh doanh bán hàng trên mạng. Cô được nhận xét ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ.

Sau 8 năm bên nhau, vợ chồng Quách Phú Thành đã có 3 con chung gồm bé gái 8 tuổi, bé gái 6 tuổi và bé trai mới chào đời. Ngôi sao xứ hương cảng luôn dành những lời ngọt ngào và biết ơn cho bạn đời.

Quách Phú Thành và Phương Viện có cuộc hôn nhân hạnh phúc và kín tiếng (Ảnh: Sina).

Từ khi làm bố, Quách Phú Thành cho biết anh thay đổi nhiều. Mỗi ngày xong việc, nam diễn viên đều nhanh chóng trở về với gia đình, từ chối mọi cuộc vui bên bạn bè. Tài tử 60 tuổi hạnh phúc khi được chơi đùa với con gái.

"Gia đình có ý nghĩa lớn với tôi, cho tôi động lực để nỗ lực làm việc. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là kết thúc công việc, về nhà ăn cơm cùng vợ con. Những lúc như thế, mọi áp lực và phiền muộn đều tan biến", Phú Thành nói.

Quách Phú Thành là một trong “tứ đại thiên vương” Hong Kong, nổi tiếng với sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh rực rỡ. Những năm gần đây, Phú Thành vẫn hoạt động tích cực.

Anh tổ chức các đêm nhạc và góp mặt trong các dự án như: Phong tái khởi thời, Vô song, Mạch lộ nhân và tổ chức các chương trình ca nhạc cá nhân. Sức làm việc của ngôi sao 60 tuổi khiến nhiều thế hệ đàn em cũng phải ngưỡng mộ.

Theo HK01, khối tài sản khoảng 2 tỷ HKD (hơn 6.600 tỷ đồng) của Phú Thành đều do quản lý lâu năm Lương Tiểu Mỹ kiểm soát. Trước khi làm đám cưới với Phương Viện, Quách Phú Thành và vợ đã làm thỏa thuận tiền hôn nhân.