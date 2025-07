“Thiên thần bóng tối” Jessica Alba hẹn hò với diễn viên kém 11 tuổi

Cuối tháng 7, Jessica Alba bị bắt gặp đi chơi cùng nam diễn viên Danny Ramirez. Cặp đôi khá quấn quýt bên ngoài nhà nam diễn viên ở Los Angeles (Mỹ). Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau bữa tối cùng nhau.

Jessica Alba đang hẹn hò với nam diễn viên kém 11 tuổi, Danny Ramirez (Ảnh: Page Six).

Một người bạn của nữ diễn viên nói với tờ Us Weekly: "Jessica tìm thấy nhiều niềm vui khi bước vào giai đoạn mới. Mối quan hệ chưa nghiêm túc nhưng cô ấy tận hưởng thời gian bên Danny. Jessica chẳng hẹn hò ai nhiều năm qua, nên bây giờ cô ấy rất vui vẻ".

Jessica Alba và Danny Ramirez vướng nghi vấn tình cảm từ giữa tháng 7 khi họ được trông thấy ở sân bay Cancun (Mexico). Một nguồn tin cho hay, họ quen nhau qua một nhóm bạn chơi chung. Dù khoảng cách tuổi tác không nhỏ, 11 tuổi, Jessica và Danny dần nảy nở tình cảm.

Danny (SN 1992) là người gốc Colombia và Mexico. Anh nổi tiếng với vai trung úy Fanboy trong Top Gun: Maverick, đóng cùng Tom Cruise, và vai Joaquin Torres trong Captain America: Brave New World.

Danny Ramirez và Jessica Alba bắt đầu mối quan hệ vào tháng 7 này (Ảnh: News).

Jessica Alba rạng ngời hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi (Ảnh: TMZ).

Khi truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về mối quan hệ mới của Jessica Alba, chồng cũ của cô đã lên tiếng chúc phúc nữ diễn viên.

Cash Warren nói: “Tôi thấy mừng cho cô ấy”. Khi được hỏi liệu mình đã sẵn sàng hẹn hò chưa, chồng cũ của Jessica Alba trả lời: “Chưa đâu, nếu anh biết ai thì giới thiệu cho tôi nhé”.

Tháng 1 vừa rồi, sau 16 năm bên nhau, Jessica Alba (44 tuổi) và chồng cũ Cash Warren (46 tuổi) đã đệ đơn ly hôn.

Jessica Alba và chồng cũ công khai ly hôn vào đầu năm nay sau gần 17 năm bên nhau và có 3 con chung (Ảnh: Getty Images).

Trước khi thông tin ly hôn xuất hiện trên truyền thông, minh tinh Hollywood bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Nữ diễn viên và chồng cũ không còn đoàn tụ, đăng ảnh bên các con trong các dịp nghỉ lễ trên mạng xã hội từ cuối năm ngoái.

Một tháng trước thông báo ly hôn, nữ diễn viên cho biết đã đến lúc cô và chồng cũ "bắt đầu một chương mới trên con đường phát triển và hoàn thiện bản thân".

Jessica Alba và chồng cũ quen nhau trên phim trường bộ phim Bộ tứ siêu đẳng (năm 2004). Khi đó, nữ diễn viên tham gia với tư cách diễn viên còn chồng cô là trợ lý sản xuất. Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau 4 năm quen biết.

Jessica Alba và con gái 16 tuổi (Ảnh: Instagram).

Trong hôn lễ diễn ra vào năm 2008, Jessica Alba đang mang thai con gái đầu lòng của họ, Honor (hiện 16 tuổi). Sau đó, cặp đôi tiếp tục đón thêm 2 con, trong đó, con trai út mới 6 tuổi.

Jessica Alba từng tự hào về người bạn đời của cô và không ngại chia sẻ về chuyện tình của họ trong các cuộc trò chuyện với báo giới. “Tôi không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu anh ấy. Chồng tôi cũng rất dịu dàng với các con. Chúng tôi thực sự hạnh phúc”, nữ diễn viên từng nói về Cash.

Việc Jessica xác nhận ly hôn từng khiến người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối. Hậu ly hôn, nữ diễn viên dành thời gian làm mới bản thân, đi du lịch và nghỉ ngơi bên bạn bè cũng như các con. Bài đăng mới nhất của cô là chuyến chạy bộ ven biển cùng bạn bè.

Jessica Alba được xem là một trong những nữ diễn viên gợi cảm tại Hollywood (Ảnh: News).

Jessica Alba mang trong mình 3 dòng máu: Mexico, Pháp và Đan Mạch. Mỹ nhân Hollywood sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ với khuôn miệng rộng và thân hình mảnh dẻ đặc trưng. Jessica nhiều lần góp mặt trong các cuộc bình chọn mỹ nhân đẹp nhất thế giới.

Jessica Alba góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng của Hollywood như: Good Luck Chuck, Into the Blue, Fantastic Four, Sin City. Trong đó, vai Max trong bộ phim truyền hình Thiên thần bóng tối của đạo diễn tài ba James Cameron, giúp tên tuổi cô nổi tiếng toàn cầu.

Hiện tại, người đẹp dành thời gian chăm sóc các con và phát triển công việc kinh doanh.