Con gái 13 tuổi của "Thiên thần bóng tối" Jessica Alba đã cao hơn mẹ.

Hình ảnh nữ diễn viên Jessica Alba (40 tuổi) xuống phố cùng với cô con gái Honor (13 tuổi) đã thu hút sự quan tâm chú ý, bởi cô bé hiện đã cao hơn cả mẹ.

Xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ, cô con gái lớn của nữ diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt Jessica Alba thu hút sự chú ý của thợ săn ảnh, bởi dù mới ở những năm tháng đầu của lứa tuổi teen, nhưng Honor đã cao hơn mẹ. Chiều cao của Jessica Alba là 1,69 m.

Jessica Alba và chồng - nhà sản xuất phim Cash Warren có 3 người con, dưới Honor còn bé gái Haven (10 tuổi) và bé trai Hayes (3 tuổi).

Jessica Alba bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 13 tuổi, nhưng phải tới năm 19 tuổi cô mới được biết tới sau khi đảm nhận vai nữ chính trong sê-ri phim truyền hình "Thiên thần bóng tối" (2000 - 2002). Vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh rộng của cô là trong phim "Honey" (2003).

Những bộ phim ăn khách ngoài phòng vé trong sự nghiệp diễn xuất của Alba có thể kể tới "Fantastic Four" (2005), "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007), "Good Luck Chuck" (2007), "The Eye" (2008), "Valentine's Day" (2010), "Little Fockers" (2010) và "Mechanic: Resurrection" (2016).

Năm 2011, Alba thành lập công ty riêng chuyên cung cấp những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày dành cho trẻ nhỏ, cho cá nhân, cho gia đình.

Việc kinh doanh của cô thành công ấn tượng và Alba được xem là một nữ diễn viên có tài kinh doanh đáng nể. Nhiều tạp chí, trong đó có Men's Health, Vanity Fair, FHM từng đưa Alba vào danh sách những phụ nữ đẹp nhất thế giới theo bình chọn của họ.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail