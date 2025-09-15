Thí sinh Vietnam's Next Top Model bất ngờ xin rút trước thềm chung kết

Trong tập 7 chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2025, top 8 thí sinh phải chụp hình trên những cột cao, kết hợp cùng đạo cụ là chiếc đầu lân nặng nề. Thử thách lấy cảm hứng từ Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Trong đó, thí sinh Ái Băng vốn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng lại gây hụt hẫng khi chỉ lặp đi lặp lại một dáng duy nhất, thiếu sự sáng tạo và năng lượng thường thấy, khiến ban giám khảo phải nhiều lần nhắc nhở.

Ái Băng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thử thách (Ảnh: Ban tổ chức).

Kết quả, Ái Băng và Mi Lan rơi vào vòng nguy hiểm. Ban đầu, Mi Lan là người phải dừng cuộc chơi. Nhưng bất ngờ, Ái Băng xin rút khỏi chương trình để tập trung cho việc học, dù chỉ còn 3 tập nữa là đến chung kết.

Nhà sản xuất Trang Lê tỏ ra vô cùng tiếc nuối trước thông tin này và đã liên tục đưa ra lời khuyên để Ái Băng có thể suy nghĩ kỹ về quyết định này.

"Hôm nay bạn đã đi đến tập 7 và chỉ còn 3 tập nữa là chúng ta đến với chuyến đi Paris, là niềm mơ ước của bất cứ người mẫu nào. Bạn không trân trọng cơ hội, đó là điều chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc", nhà sản xuất nói.

Tuy nhiên, Ái Băng vẫn cương quyết: "Đi xa với Vietnam’s Next Top Model không phải là ước mơ của em".

Phát ngôn của Ái Băng khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường không kìm được bức xúc: "Anh cảm giác bọn anh như trò hề ở đây. Em đi thi để ban giám khảo lựa chọn, rồi bây giờ em lại nói đây không phải sự lựa chọn của em nữa".

Thanh Hằng an ủi thí sinh Ái Băng (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, Thanh Hằng chọn cách giữ im lặng, lắng nghe trọn vẹn chia sẻ của Ái Băng trước khi bước tới trao cho cô cái ôm. Hành động này của siêu mẫu nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trên sóng truyền hình, Thanh Hằng nhẹ nhàng vỗ về: "Tâm lý của em bây giờ có nhiều hỗn độn. Em đã lấy hết can đảm để đưa ra quyết định. Chúc em thành công rực rỡ với sự dũng cảm này".

Ái Băng được xem là thí sinh tiềm năng tại cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau chương trình, Thanh Hằng chia sẻ trên trang cá nhân: "Trong nhiều tình huống, điều cần nhất là lắng nghe và thấu hiểu. Khoảnh khắc tôi ôm Ái Băng không phải sự tính toán, mà xuất phát từ sự đồng cảm. Tôi muốn em cảm nhận rằng, ít nhất, vẫn có một vòng tay tin tưởng em".

Quyết định của Ái Băng không chỉ khiến ban giám khảo thất vọng mà còn để lại nhiều tiếc nuối cho nhà sản xuất lẫn khán giả, bởi cô vốn được đánh giá là gương mặt tiềm năng có thể tiến xa.