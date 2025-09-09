"The Secret of Secrets": Hành trình mới đầy kịch tính của Robert Langdon

Sau gần một thập kỷ im ắng kể từ Nguồn cội, Dan Brown - tác giả được mệnh danh là “phù thủy của những bí ẩn lịch sử hiện đại” - chính thức trở lại với tiểu thuyết mới mang tên The Secret of Secrets (Bí mật của những bí mật).

Đây cũng là lần tái xuất của nhân vật đã trở thành biểu tượng trong sự nghiệp của ông: GS ký hiệu học Robert Langdon.

Với tác phẩm này, Dan Brown một lần nữa khẳng định vị thế bậc thầy của thể loại tiểu thuyết giật gân giàu chiều sâu lịch sử. Ông khéo léo thổi hồn vào những biểu tượng cổ xưa và di tích tưởng chừng đã ngủ yên, biến chúng thành chất liệu cho một câu chuyện lôi cuốn, nghẹt thở và đầy ám ảnh.

Bìa tác phẩm “The Secret of Secrets” của Dan Brown (Ảnh: Book Hero).

Kể từ khi tiểu thuyết Nguồn cội ra mắt năm 2017, nhiều độc giả đã từng đặt câu hỏi liệu hành trình của GS Robert Langdon có đi đến hồi kết.

Sau gần một thập kỷ im ắng, câu trả lời từ Dan Brown là một lời khẳng định dứt khoát: Nhân vật biểu tượng này vẫn tiếp tục trở lại. Trong The Secret of Secrets, Robert Langdon không chỉ tái xuất mà còn phải đối mặt với những hiểm nguy lớn nhất sự nghiệp. Bối cảnh lần này là thành phố Prague, nơi hội tụ giữa lịch sử, huyền thoại và những bí mật kéo dài hàng nghìn năm vẫn chưa từng được giải mã.

Mở đầu câu chuyện, GS Robert Langdon cùng người bạn đồng hành là nhà nghiên cứu học thuật Katherine Solomon đặt chân tới Prague (Cộng hoà Séc) để tham dự một buổi diễn thuyết được coi là bước ngoặt trong giới khoa học. Thế nhưng, chuyến đi tưởng chừng bình lặng ấy nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi Katherine bất ngờ mất tích ngay tại khách sạn.

Không ai biết kẻ đứng sau vụ mất tích bí ẩn ấy. Không manh mối, không chỗ dựa, cũng chẳng có một đặc quyền nào giúp ông tìm đường thoát. Vị giáo sư từng quen với những thư viện cổ kính của Harvard hay các thánh đường tráng lệ châu Âu nay buộc phải dấn thân vào cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa lòng Prague xa lạ, nơi từng viên đá lát đường cũng ẩn chứa những câu chuyện huyền bí kéo dài suốt hàng nghìn năm.

The Secret of Secrets chính thức được phát hành tại Mỹ vào ngày 9/9. Ấn bản tiếng Việt do Bách Việt phát hành dự kiến ra mắt vào tháng 1/2026, đáp ứng sự chờ đợi của đông đảo độc giả trong nước.

Dan Brown được xem là một trong những tiểu thuyết gia thành công và có tầm ảnh hưởng lớn của văn học đương đại. Ông nổi bật nhờ khả năng kết hợp khéo léo giữa lịch sử, tôn giáo, biểu tượng học và những âm mưu mang tính thời sự.

Sinh năm 1964 tại New Hampshire (Mỹ), Dan Brown từng là giáo viên dạy tiếng Anh và nhạc sĩ trước khi chuyển sang viết văn, một bước ngoặt đã làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của ông.

Tên tuổi Dan Brown gắn liền với loạt tác phẩm xoay quanh GS ký hiệu học Robert Langdon, trong đó Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) là hiện tượng toàn cầu với hàng triệu bản in và được chuyển thể thành phim. Ông có hàng loạt tiểu thuyết ăn khách tại Việt Nam như: Thiên thần và ác quỷ, Pháo đài số, Nguồn cội...

Phong cách viết đặc trưng của ông là nhịp truyện nhanh, các tình tiết kịch tính, cùng những lớp kiến thức sâu rộng về biểu tượng học, kiến trúc, nghệ thuật và tôn giáo. Sự kết hợp này giúp tác phẩm vừa hấp dẫn, vừa khơi gợi nhiều suy ngẫm cho độc giả.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, tiểu thuyết của Dan Brown còn đặt ra những câu hỏi lớn về đức tin, khoa học và quyền lực. Dù không tránh khỏi tranh cãi, ông vẫn được ghi nhận là người truyền cảm hứng đọc sách cho hàng triệu độc giả và góp phần định hình một thể loại đặc biệt: Tiểu thuyết âm mưu lịch sử giàu tính trí tuệ.