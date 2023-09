"Tàn ngày để lại" và loạt sách hay của Kazuo Ishiguro cho người mới bắt đầu

Tiểu thuyết gia người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro (68 tuổi) là một trong những tác giả viết bằng tiếng Anh được giới phê bình đánh giá cao nhất hiện nay.

Năm 2017, ông đoạt giải Nobel văn học, được đánh giá là "một nhà văn, bằng những tiểu thuyết đẩy cảm xúc, đã phát hiện ra những vực thẳm phía dưới cảm xúc bay bổng kết nối chúng ta với thế giới".

Chân dung Kazuo Ishiguro (Ảnh: The Guardian).

Sách cho người mới bắt đầu

Hai cuốn tiểu thuyết đầu tiên, A pale view of hills (Cảnh đồi mờ xám, 1982) và An artist of the floating world (Một họa sĩ phù thế, 1986) đều trực tiếp đề cập đến nguồn gốc Nhật Bản đã mất của Kazuo Ishiguro. Cả hai tác phẩm đều để lại suy tư cho độc giả.

Kazuo Ishiguro sinh tại Nagasaki (Nhật Bản) và chuyển tới Anh vào năm 1960 khi lên 5 tuổi và không trở lại Nhật Bản trong gần 30 năm.

Ngoài ra, tiểu thuyết The remains of the day (Tàn ngày để lại, 1989) cũng là điểm khởi đầu cho những ai mới đọc và tìm hiểu về Kazuo Ishiguro.

Lấy bối cảnh ở Anh vào những năm 1950, quản gia Stevens, một người tin vào phẩm giá, nhớ lại cuộc đời phục vụ của mình cho Huân tước Darlington. Sự cống hiến không đúng chỗ của Stevens đã khiến ông mất đi cơ hội yêu thương, đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn.

Tàn ngày để lại vừa hài hước vừa buồn, "vừa đẹp vừa tàn nhẫn", như nhà văn Salman Rushdie từng nhận xét. Tác phẩm nhận được giải Booker cho tiểu thuyết xuất sắc nhất năm 1989 và được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 1993, giành được 8 đề cử Oscar.

"Cảnh đồi mờ xám" được chuyển ngữ, do Nhã Nam phát hành năm 2019 (Ảnh: Nhã Nam).

Một cuốn sách thử thách

Trong The unconsoled (Khôn nguôi, 1995), Ryder, một nhạc sĩ, tổ chức một buổi hòa nhạc tại một thành phố nhỏ không tên ở châu Âu. Nhưng mọi thứ xung quanh anh đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

So với 3 cuốn sách trước của Ishiguro, cuốn tiểu thuyết này có logic của những giấc mơ, trong đó thời gian, địa điểm và danh tính liên tục biến đổi.

Tác phẩm thể hiện triệt để ý thức sâu sắc của tác giả: Không ai trong chúng ta thực sự biết mình sẽ đi về đâu trong cuộc đời.

Một cuốn sách kỳ lạ

Trong suốt sự nghiệp của mình, Ishiguro quen viết các thể loại quen thuộc. Nhưng đến với The buried giant (Người khổng lồ ngủ quên), là một sự bổ sung muộn nhưng tuyệt vời cho văn học Arthur (thể loại văn học kể về vua Arthur và triều đình của ông).

Bối cảnh là nước Anh vào khoảng năm 450 sau Công nguyên, một cặp vợ chồng già, Axl và Beatrice, bắt đầu hành trình tìm kiếm đứa con trai thất lạc từ lâu. Sau nhiều thử thách, họ đã vào được vùng đất của một con rồng cái có hơi thở tạo ra sương mù lãng quên.

Nếu con rồng bị giết, như hiệp sĩ Sir Gawain đang dự định, một gã khổng lồ bị chôn vùi sẽ xuất hiện, giải phóng những ký ức khủng khiếp.

Điều bộc lộ rõ nhất trong tất cả nhận xét của Ishiguro về tác phẩm của ông, là tuyên bố thẳng thắn: "Bản chất không nằm ở bối cảnh".

Tiểu thuyết hậu Nobel

Ishiguro đã đoạt giải Nobel văn học năm 2017 với bài phát biểu nhận giải nhẹ nhàng được xuất bản với tựa đề Buổi tối thế kỷ XX của tôi và những bước ngoặt nhỏ khác. Một năm sau, ông được phong tước hiệp sĩ.

Klara and the sun (Klara và mặt trời) được xuất bản vào năm 2021, là tiểu thuyết hậu Nobel của Ishiguro. Người kể chuyện là Klara, một người nhân tạo sử dụng năng lượng mặt trời, nỗ lực hết sức vì chủ nhân đã mua cô về.

Giống như tất cả tác phẩm của Ishiguro, Klara và mặt trời được viết bằng ngôn ngữ trung lập và nhẹ nhàng.

Nếu chỉ đọc một cuốn sách của Kazuo Ishiguro

Never let me go (Mãi đừng xa tôi) là cuốn sách khoa học viễn tưởng, xoay quanh mối quan hệ của 3 người bạn với những sự kiện trải dài từ lúc họ còn nhỏ tới khi trưởng thành.

Câu hỏi cốt lõi của tác phẩm: Chúng ta hành xử như thế nào khi biết thời gian là hữu hạn và con người không thể thoát khỏi bản án tử hình?

Không hề mang tính tương lai hay công nghệ, Mãi đừng xa tôi lấy bối cảnh trong quá khứ, được kể vào cuối những năm 1990, nhìn lại những thập kỷ trước.

Hai nữ diễn viên Keira Knightley và Carey Mulligan trong bộ phim chuyển thể "Never let me go" năm 2010 (Ảnh: Fox Searchlight/Allstar).

Kathy, 31 tuổi, là một "người chăm sóc" cho những người nhân bản của mình, được định sẵn sẽ trở thành một "người hiến tặng". Họ được nuôi dưỡng với mục đích duy nhất để lấy các bộ phận cơ thể cho đến khi chết.

Kathy kể về những gì quan trọng trong cuộc sống, như tình bạn, tình yêu và những nỗi thất vọng.

Mãi đừng xa tôi đoạt giải Booker năm 2005, được tạp chí Time đánh giá là tiểu thuyết xuất sắc nhất năm 2005 và đã lọt vào danh sách 100 cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất từ năm 1923 đến năm 2005 do tạp chí này lựa chọn.