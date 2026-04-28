Thế giới đảo ngược trong tranh của họa sĩ 82 tuổi Nguyễn Đại Giang

Triển lãm Nghệ thuật Đảo ngược 2026 của họa sĩ Nguyễn Đại Giang vừa diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và cộng đồng yêu mỹ thuật.

Triển lãm là dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo kéo dài nhiều thập kỷ của họa sĩ Nguyễn Đại Giang, người được biết đến như cha đẻ của trường phái “Upsidedownism” (nghệ thuật đảo ngược). Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các tác phẩm hội họa, sự kiện còn mở ra một không gian đối thoại giàu tính gợi mở giữa nghệ thuật truyền thống, tư duy đương đại và thế hệ sáng tạo mới.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Nguyễn Đại Giang cho biết: “Tôi đã vẽ gần như cả cuộc đời mình, và nếu nhìn lại, có lẽ điều duy nhất tôi không thay đổi là nhu cầu phải tiếp tục đi, đi tiếp, dù bằng cách lật ngược chính những gì mình đã biết”.

Theo ông, triển lãm lần này không phải là một sự khởi đầu, mà giống như một “đoạn dừng”, nơi ông nhìn lại toàn bộ hành trình sáng tạo, từ giai đoạn vẽ theo các quy chuẩn giải phẫu, viễn cận, đến khi nhận ra rằng thế giới không tồn tại theo một “chiều đúng” duy nhất.

Từ nhận thức đó, ông lựa chọn con đường “đảo ngược” như một cách kiến tạo ngôn ngữ nghệ thuật riêng. “Khi còn trẻ, tôi đảo ngược để phản kháng. Còn bây giờ, tôi đảo ngược để hiểu, hiểu rằng mọi thứ đều có hai mặt, rằng thế giới luôn vận động và con người cũng không ngừng thay đổi”, họa sĩ chia sẻ.

Ở giai đoạn hiện tại, các sáng tác của ông mang đậm tính chiêm nghiệm, khi ông quay trở lại với những chất liệu gần gũi của văn hóa Việt như ký ức, con người và hình ảnh quê hương. Tuy nhiên, thay vì tái hiện theo lối quen thuộc, ông lựa chọn cách tiếp cận mới: “Tôi muốn nhìn lại những điều cũ trong một trạng thái khác, nơi ký ức và hiện tại chồng lên nhau, nơi cái cũ và cái mới cùng tồn tại”.

Tranh vẽ Vịnh Hạ Long của họa sĩ Nguyễn Đại Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, triển lãm cũng phản ánh sự quan tâm của họa sĩ đối với những biến chuyển của thời đại, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Theo nhạc sĩ Nguyễn Đại Giang, dù công nghệ có thể “nhìn” và “tái tạo” thế giới, thì giá trị cốt lõi của con người vẫn nằm ở cảm nhận và trải nghiệm sống - những yếu tố không thể thay thế trong sáng tạo nghệ thuật.

“Những bức tranh trong triển lãm này không nhằm đưa ra câu trả lời. Chúng chỉ là những cách nhìn, có thể nghiêm túc, có thể nhẹ nhàng, đôi khi mang chút hài hước, nhưng đều xuất phát từ mong muốn tìm hiểu thế giới và chính bản thân mình. Trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng vào mọi lĩnh vực trong đời sống. Tôi có cái nhìn riêng về AI và từ đó đưa vào những tác phẩm của mình”, ông bày tỏ.