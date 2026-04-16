Triển lãm gần 40 tác phẩm trên lụa của 6 nữ họa sĩ đương đại Việt Nam

Mới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm Vừa yêu vừa vẽ của 6 nữ họa sĩ: Kim Thái, Lương Hiện, Mỹ Học, Đỗ Duyên, Tống Ngọc và Tú Trân. Sự kiện gửi tới công chúng gần 40 tác phẩm lụa đương đại mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.

Tác phẩm "Thược dược" của họa sĩ Mỹ Học (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại triển lãm, mỗi họa sĩ vẫn giữ được tiếng nói riêng trong một chỉnh thể hài hòa. Từ nét vẽ phóng khoáng, giàu chuyển động, đến những bố cục nhẹ nhàng, giàu tính gợi, các tác phẩm như những lát cắt cảm xúc đan xen, vừa độc lập vừa đối thoại, cùng hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp giản dị và mong manh của đời sống.

Dù khác biệt về phong cách sáng tạo và độ tuổi, điểm chung của các họa sĩ chính là tình yêu dành cho cuộc sống và nghệ thuật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Mỹ Học cho biết, tại triển lãm chị giới thiệu 7 tác phẩm vẽ hoa lá, khung cảnh quen thuộc, khoảng lặng của đời sống.

"Tôi vẽ để cân bằng cuộc sống, mỗi bức tranh đều mang một nỗi niềm tâm sự của người họa sĩ. Vẽ lụa khó nhất là việc kiểm soát màu, người vẽ phải làm sao căn chỉnh màu để không bị loang. Nếu vẽ nhiều, thực hành nhiều, người họa sĩ sẽ phối màu tốt hơn", họa sĩ Mỹ Học nói.

Nữ họa sĩ cho biết, do chung ý tưởng vẽ lụa nên chị và 5 họa sĩ khác đã cùng nhau tổ chức triển lãm Vừa yêu vừa vẽ. Tên của triển lãm thể hiện sự rõ ràng trong quan niệm: Họ yêu cuộc sống này và muốn lưu lại những cảm xúc tích cực với cuộc đời.

Tại lễ khai mạc, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông chia sẻ, từ một kén tằm để trở thành chất liệu lụa là cả một quá trình rất đáng chú ý.

Theo ông Thông, triển lãm lần này góp phần làm rõ mối liên hệ giữa truyền thống và sáng tạo đương đại, khi các giá trị thủ công được tiếp nối và làm mới trong thực hành nghệ thuật.

Nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông (trái) và 6 nữ họa sĩ (Ảnh: Ban tổ chức).

"Công chúng cũng ghi nhận những tìm tòi của các nghệ sĩ trong triển lãm, khi lụa không còn bị giới hạn trong kỹ thuật truyền thống mà đang mở rộng về cách thể hiện và tư duy thẩm mỹ, mang lại những hiệu quả biểu đạt mới cho hội họa đương đại", ông nhận định.

Triển lãm Vừa yêu vừa vẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 21/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.