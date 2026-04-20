Triển lãm “Mùa di cư”: 61 tác phẩm kể chuyện cảm xúc bằng sắc màu

Triển lãm diễn ra tại TPHCM từ ngày 19/4 đến 29/4 với sự tham gia của nhóm tác giả: Đậu Quang Anh, Nguyễn Tú (Khóa), Dương Nguyễn, Nguyễn Quang Thu, Đặng Văn Tứ, Nguyễn Xuân Hoàng, Bùi Nguyễn Hoàng Hà và Nguyễn Đức Giang.

Bùi Nguyễn Hoàng Hà không hướng đến việc tái hiện hiện thực một cách chính xác, mà chủ động biến đổi hình khối và màu sắc để truyền tải cảm xúc cá nhân với những ngôi nhà được giản lược, xếp chồng với bố cục gần như phi logic về không gian.

Tác phẩm Nhà ven sông của Bùi Nguyễn Hoàng Hà (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặng Văn Tứ không chỉ vẽ hình thể, mà còn khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản, mạnh mẽ mà mơ hồ, hỗn độn nhưng có trật tự, mang tới cho người xem một vẻ đẹp chạm đến sự sắc sảo đã bị quên lãng.

Với Nguyễn Xuân Hoàng, nghệ thuật dường như là một hành trình của sự buông bỏ - buông những chi tiết hiện thực rườm rà để giữ lại phần tinh túy nhất.

Nguyễn Đức Giang không tìm cách tái hiện chân dung con người theo lối tả thực, mà hướng đến việc nắm bắt những chuyển động bên trong - những cảm xúc khó gọi tên. Hình ảnh gương mặt trong tranh chỉ là một điểm tựa, một “cái cớ” để khai mở thế giới nội tâm đa chiều của con người.

Điêu khắc của Nguyễn Quang Thu đề cao biểu đạt cảm xúc hơn là hình thể hoàn mỹ, với đất nung như một thực thể sống. Bề mặt thô mộc, giữ dấu vết tạo tác, tạo nên cảm giác đang tồn tại.

Tác phẩm Nắng thủy tinh của Đậu Quang Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tác giả Đậu Quang Anh chia sẻ: "Qua năm tháng, tôi dần tìm thấy tiếng nói của mình trong từng lớp màu, từng bề mặt chất liệu, đặc biệt là khi làm việc với sơn mài, nơi mỗi lớp sơn, mỗi lần mài như một lần đối thoại với chính mình. Với tôi, hội họa không chỉ là tạo ra hình ảnh, mà là cách lưu giữ ký ức, cảm xúc và những lát cắt của đời sống".

Trong khi đó, Nguyễn Tú (Khóa) cũng cho biết, anh không tìm đích đến, mà đồng hành cùng niềm vui của thế giới đầy màu sắc trong hành trình thực hành nghệ thuật.

Dương Nguyễn nói thêm: "Trước một bức tranh, đừng nên ấn định nó bằng một khái niệm hay trường phái nào, cũng đừng để tác giả định hướng tư duy hay cảm xúc của mình, mà hãy cứ chỉ ngắm nó thôi. Cảm nhận cấu trúc, nhịp điệu, sắc độ của các mảng màu, độ dày mỏng của chúng… rồi lắng nghe cảm xúc của mình".