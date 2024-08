Thành viên BTS bị làm mờ mặt trên sóng truyền hình, tương lai khó đoán

Theo Xports News, ngày 26/8, một video giới thiệu tập thứ 98 của chương trình President's People trên kênh truyền hình cáp tvN Story (Hàn Quốc) đã được đăng trên YouTube.

Chương trình xoay quanh nghệ nhân Hanbok Park Sool-nyeo của Hàn Quốc và có chia sẻ hình ảnh Park Sool-nyeo chụp cùng các thành viên nhóm BTS. Tuy nhiên, khuôn mặt của Suga trong ảnh đã bị làm mờ.

Suga bị xóa mờ mặt trong bức ảnh chụp chung với nhóm BTS phát trên sóng truyền hình Hàn Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Ở một khung hình khác, khi nghệ nhân Park ngồi trước bức tường có treo ảnh của BTS và một nhóm nghệ sĩ mặc Hanbok, ngoài Suga, nam ca sĩ Kim Ho Joong cũng bị làm mờ mặt.

Kim Ho Joong cũng vi phạm luật giao thông đường bộ và bị xử phạt hồi tháng 5 vừa rồi. Nam ca sĩ hiện đã bị đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS "cấm sóng".

Ngày 6/8, Sở cảnh sát Yongsan Seoul (Hàn Quốc) cho biết, Suga được phát hiện bị ngã khi đang lái xe điện trên đường ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul (Hàn Quốc) và nồng độ cồn trong máu của anh cao gấp 8 lần mức quy định.

Nam ca sĩ bị buộc tội vi phạm Luật Giao thông Đường bộ của Hàn Quốc. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi truyền thông Hàn Quốc chứng minh Suga nói dối về phương tiện anh sử dụng và lượng chất kích thích anh dùng.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, Suga sử dụng xe máy điện chứ không phải ván trượt như anh và công ty quản lý Big Hit Music tuyên bố. So với ván trượt, hình phạt cho việc sử dụng xe máy điện khi say rượu nghiêm trọng hơn. Do đó, sự việc làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Ngày 23/8, Suga đã trình diện cảnh sát theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra. Ngày 25/8, nam ca sĩ của nhóm BTS đăng tâm thư rất dài để nói lời xin lỗi người hâm mộ vì nói dối, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhóm BTS và khiến người hâm mộ thất vọng.

Suga trình diện tại sở cảnh sát, ngày 23/8 (Ảnh: MHNs).

Ngày 27/8, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, cuộc điều tra liên quan đến Suga đã hoàn tất và nam ca sĩ sẽ không có cuộc triệu tập nào thêm. Song, kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Theo luật hiện hành ở Hàn Quốc, nếu bị bắt quả tang lái xe điện trong tình trạng say rượu và nồng độ cồn trong máu từ 0,2% trở lên, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 2-5 năm hoặc phạt tiền từ 10-20 triệu won (186 triệu-373 triệu đồng).

Đài KBS (Hàn Quốc) chưa đưa ra quyết định về việc thành lập Ủy ban đánh giá quy định xuất hiện trên sóng truyền hình cho Suga. Họ cho biết, Suga đang là một nhân viên phục vụ cộng đồng trong thời gian nhập ngũ.

Anh sẽ không thể xuất hiện trên các chương trình truyền hình nên đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc chưa xem xét đến việc có cấm sóng nam ca sĩ hay không. Họ cũng chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng từ cảnh sát.

Trước đây, đài KBS đã ra lệnh cấm sóng loạt nghệ sĩ có vướng bê bối đời tư, dính líu tới pháp luật như ca sĩ Kim Ho Joong, ca sĩ Shin Hye Sung, nữ diễn viên Kim Sae Ron, nam diễn viên Kwak Do Won. Họ đều vi phạm luật giao thông đường bộ của Hàn Quốc, lái xe trong tình trạng sử dụng rượu và gây tai nạn.

Trong hơn hai tuần qua, Suga đã đối mặt với làn sóng chỉ trích, phản đối từ dư luận Hàn Quốc. Nhiều khán giả thừa nhận, họ không đồng tình với cách làm của Suga và công ty quản lý nhóm BTS. Họ được cho là đưa thông tin không chính xác về vụ tai nạn giao thông, lừa dối người hâm mộ.

Suga đang hứng chịu sự phản ứng dữ dội của công chúng Hàn Quốc dù đã đăng 2 bức tâm thư và cúi đầu xin lỗi khán giả (Ảnh: Yonhap News).

Từ một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu thích và ngưỡng mộ về tài năng, Suga bị tẩy chay diện rộng tại Hàn Quốc. Tương lai của anh được xem là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ. Sau 2 bức tâm thư xin lỗi, Suga vẫn chưa nhận được sự tha thứ của người hâm mộ.

Theo Hankook Ilbo, bên cạnh một bộ phận người hâm mộ cho rằng, hành động của Suga không đáng để anh rời khỏi nhóm, một số khác nhận định, Suga đã làm ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của nhóm và nên rời BTS vì lợi ích chung của nhóm cũng như vì người hâm mộ.

Nhóm BTS gồm 7 thành viên và được xem là nhóm nhạc nam xứ Hàn nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Nhóm tạm dừng hoạt động từ năm 2023 để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, nhóm sẽ tái xuất với đội hình đầy đủ vào năm 2025.

Nhà phê bình âm nhạc Hàn Quốc Jung Min Jae nhận định, Suga sẽ gặp khó khăn lớn trong sự nghiệp vì sự ảnh hưởng tiêu cực từ dư luận xứ Hàn. Việc nam ca sĩ lấy lại được lòng tin của người hâm mộ đòi hỏi thời gian dài và sự thành tâm của nghệ sĩ.

Trước khi trở thành tội đồ với người hâm mộ xứ Hàn, nam rapper sinh năm 1993 đang có thành tích rực rỡ với nhóm BTS, cùng sự nghiệp riêng đáng nể. Khi hoạt động riêng, Suga là đại sứ NBA (giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ) và đại sứ toàn cầu cho thương hiệu thời trang Valentino.

Trước khi nhập ngũ, Suga thực hiện một chuỗi đêm nhạc khá thành công mang tên Suga/AgustD và thu về 57,2 triệu USD với 320.000 vé bán ra cho 28 buổi diễn. Chuyến lưu diễn của anh trở thành chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc đối với một nghệ sĩ cá nhân.