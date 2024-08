Lời nói dối của thành viên BTS bị vạch trần, cộng đồng mạng dậy sóng

Ngày 7/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Sở cảnh sát Seoul, quận Yongsan (Hàn Quốc) thông báo đã khởi tố và điều tra nam ca sĩ Suga về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo cảnh sát, Suga được phát hiện trong tình trạng say rượu và bị ngã trên đường phố Hannam-dong, Yongsan (Hàn Quốc) vào buổi đêm khi đang lái scooter điện (dòng xe có thiết kế với hai hoặc ba bánh xe, được nối với nhau thông qua tấm ván và tay cầm để người dùng điều khiển).

Cảnh sát Hàn Quốc xem xét triệu tập Suga để điều tra về việc lái xe trong tình trạng say rượu (Ảnh: News).

Theo tờ Donga Ilbo, nồng độ cồn trong máu của Suga vào thời điểm bị cảnh sát giữ lại ở mức 0,227%. Con số này cao gấp gần tám lần mức giới hạn của Hàn Quốc là 0,03%.

Sau khi hoàn tất cuộc điều tra của cảnh sát, Suga được về nhà. Ngay sau vụ việc Suga cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, bày tỏ sự hối hận về hành động của mình. Công ty quản lý của anh cũng lên tiếng xác nhận vụ việc và gửi lời xin lỗi cộng đồng người hâm mộ nhóm BTS.

Suga cũng khẳng định, anh chỉ sử dụng xe ván trượt điện. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đính chính, loại phương tiện Suga điều khiển thực chất là xe tay ga điện, không phải ván trượt điện đơn giản. Thông tin này được đại diện của Sở cảnh sát Yongsan xác nhận.

Theo luật pháp Hàn Quốc, việc dùng xe tay ga điện có thể khiến Suga bị xử lý theo luật giao thông hiện hành, bị thu hồi giấy phép, thậm chí đối mặt nguy cơ ngồi tù.

Tờ Hankook Ilbo nhận định, nghi vấn Suga nói dối loại phương tiện sử dụng khiến anh hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn từ công chúng. Khán giả Hàn Quốc nổi giận, yêu cầu Suga rời nhóm BTS vì nói dối, có hành vi gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm nhạc và các thành viên khác.

Hình ảnh Suga vi phạm luật giao thông được cảnh sát Hàn Quốc công bố (Ảnh: Chosun).

Tờ Naver cũng tin rằng, bê bối lái xe trong tình trạng say rượu đã hủy hoại sự nghiệp mất 11 năm gây dựng của Suga. Ngày 19/8, cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng về vụ việc của Suga.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang sắp xếp lịch triệu tập Suga. Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra chi tiết các tình huống dẫn đến việc say rượu lái xe. Chúng tôi dự định áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình triệu tập tương tự như với các nghi phạm khác".

Đồng thời, cảnh sát bất ngờ tiết lộ HYPE (công ty quản lý của nhóm BTS) và Suga nói dối. Họ khẳng định không hiểu vì sao phía HYBE lại khẳng định, Suga đã bị phạt, thu hồi giấy phép lái xe như thể cuộc điều tra đã kết thúc.

"Nếu nghi phạm say rượu lái xe bị trấn áp ngay tại hiện trường, họ sẽ được cảnh sát giải thích về những thủ tục xử lý vụ việc. Tôi không hiểu vì sao công ty quản lý lại đưa ra tuyên bố như vậy. Có thể do họ say rượu và không nhớ được", đại diện của cơ quan điều tra nói thêm.

Tuyên bố của cảnh sát khiến tình trạng của Suga thêm bi đát. Vụ việc khiến cộng đồng người hâm mộ nhóm BTS bức xúc, nhận phản ứng dữ dội trên mạng xã hội hơn nửa tháng qua. Người hâm mộ của nhóm nhạc nam đình đám xứ Hàn lo ngại, bê bối của Suga có nguy cơ làm lu mờ tương lai của BTS.

Suga đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội trong công chúng xứ Hàn (Ảnh: News).

Tại Hàn Quốc, những thần tượng Kpop (làng nhạc trẻ xứ Hàn) bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu đều phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội của công chúng. Nhiều người phải rút lui khỏi sự chú ý của công chúng.

Năm 2023, Teo của nhóm DKB đã phải rời nhóm hậu tranh cãi lái xe khi say xỉn. Thành viên Lim Young Min của nhóm AB6IX cũng bị thu hồi giấy phép vì say rượu vẫn lái xe, nhóm buộc phải hoãn phát hành album mới. Trước sự phản đối của khán giả, Lim Young Min tuyên bố rời nhóm chỉ một tháng sau khi xảy ra vụ việc.

Hiện, 6 thành viên của BTS, trừ "anh cả" Jin đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đều đang siêng năng làm nhiệm vụ của mình trong quân ngũ. Nhóm có kế hoạch tái xuất vào năm 2025 khi tất cả các thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Suga là người duy nhất trong nhóm phục vụ với tư cách nhân viên dịch vụ xã hội thay vì đi lính.

Nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc Jung Min Jae cho rằng, tương lai của BTS sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn dù Suga đang đối mặt với bê bối lớn nhất sự nghiệp.

Scandal của Suga khiến nhiều khán giả lo lắng cho tương lai của nhóm BTS (Ảnh: HYPE).

Theo ông Jung, BTS có một lượng người hâm mộ lớn tại thị trường quốc tế và số người hâm mộ này không xem lỗi lầm của Suga quá nghiêm trọng. Do vậy, BTS vẫn nhận được sự ủng hộ tại thị trường quốc tế nên khả năng Suga phải rời nhóm không lớn.

"Sự nổi tiếng của BTS vượt xa cộng đồng người hâm mộ Hàn Quốc, họ còn có lượng theo dõi đáng kể tại nước ngoài. Có lẽ, việc loại Suga khỏi nhóm sẽ có hại hơn là có lợi", chuyên gia họ Jung nhận định. Chuyên gia cũng cho rằng, người hâm mộ BTS nên kiên nhẫn chờ đợi những thông tin chính thức từ cơ quan điều tra.