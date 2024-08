Thành viên BTS cúi đầu xin lỗi khán giả, viết tâm thư nhận tội

Ngày 25/8, nam ca sĩ gửi một bức tâm thư khá dài cho người hâm mộ. Trong đó, anh thừa nhận hành vi lái xe trong tình trạng sử dụng rượu, xin lỗi người hâm mộ vì làm ảnh hưởng tới nhóm BTS. Đặc biệt, nam ca sĩ thừa nhận đã nhầm lẫn trong bức thư xin lỗi đầu tiên, đăng ngày 7/8.

Ngày 25/8, Suga viết bức tâm thư thứ hai cho người hâm mộ, thừa nhận lỗi lầm và gửi lời xin lỗi cộng đồng fan của nhóm BTS (Ảnh: Naver).

Trước đó, Suga bị truyền thông Hàn Quốc bóc mẽ nói dối, có cả bằng chứng tố anh đưa ra thông tin sai lệch trong tâm thư đầu. Các phóng viên còn đưa ra hình ảnh Suga sử dụng phương tiện giao thông để khẳng định Suga đưa thông tin sai.

Trong tâm thư, Suga viết: "Tôi thật sự xấu hổ và muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người thêm một lần nữa. Xin lỗi vì hành vi sai trái của mình đã gây thất vọng, tổn thương cho người hâm mộ và tất cả những ai yêu mến tôi. Tôi đã phạm một sai lầm lớn, quên đi trách nhiệm phải đền đáp các bạn bằng những hành động xứng đáng với tình cảm tôi nhận được".

Tâm thư có đoạn viết: "Tôi xin lỗi vì vội vàng đưa thông tin nhầm lẫn trong thư xin lỗi đầu tiên ngày 7/8. Đáng lẽ, tôi phải suy nghĩ sâu sắc và cẩn thận hơn, nhưng tôi lại không thể làm được điều đó. Tất cả là lỗi của tôi. Sự bất cẩn của tôi đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người quan tâm đến tôi. Tôi sẽ cố gắng không làm điều gì sai trái và sẽ sống trong sự ăn năn sâu sắc".

Suga cũng nhắc đến những người anh em trong nhóm BTS: "Tôi xin lỗi các thành viên vì họ đã luôn tin tưởng, nhưng phải chịu đựng khó khăn vì tôi. Và tôi biết những khán giả ủng hộ tôi chắc chắn vô cùng thất vọng. Tôi cảm thấy có lỗi vì họ đã dành cho tôi quá nhiều tình yêu. Tôi hiểu bất kỳ lời nào vào thời điểm này cũng khó có thể chữa lành được tổn thương và sự thất vọng của người hâm mộ".

Ngày 23/8, Suga đến Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul (Hàn Quốc) theo lời triệu tập của cơ quan điều tra. Tại đây, anh cúi đầu rồi chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối. Tôi thực sự hối hận vì đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Tôi sẽ thành thật trong quá trình điều tra".

Sau đó, nam ca sĩ đi thẳng vào địa điểm điều tra. Trong lần lộ diện đầu tiên trước công chúng kể từ sau ồn ào lái xe điện trong tình trạng say rượu, Suga mặc lịch sự, gương mặt buồn u ám và từ chối các câu hỏi của phóng viên.

Suga trình diện ở sở cảnh sát và cúi đầu xin lỗi phóng viên, người hâm mộ, ngày 23/8 (Ảnh: News).

Trước đó, Suga đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên xã hội, gây xôn xao khi bị bắt quả tang lái xe máy điện trong tình trạng sử dụng rượu.

Ngày 6/8, Sở cảnh sát Yongsan Seoul (Hàn Quốc) cho biết, Suga được phát hiện bị ngã khi đang lái xe điện trên đường ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul (Hàn Quốc) và nồng độ cồn trong máu của anh cao gấp 8 lần mức quy định.

Nam ca sĩ bị buộc tội vi phạm Luật Giao thông Đường bộ của Hàn Quốc. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi truyền thông Hàn Quốc chứng minh Suga nói dối về phương tiện anh sử dụng và lượng chất kích thích anh dùng.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, Suga sử dụng xe máy điện chứ không phải ván trượt như anh và công ty quản lý Big Hit Music tuyên bố. So với ván trượt, hình phạt cho việc sử dụng xe máy điện khi say rượu nghiêm trọng hơn. Do đó, sự việc làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Theo luật của Hàn Quốc, Suga có khả năng đối diện với mức án 2-5 năm tù và phạt 20 triệu won (385 triệu đồng) vì lỗi lầm của mình.

Điều đáng tiếc nhất với Suga lúc này chính là sự thất vọng của khán giả dành cho anh. Nhiều người hâm mộ Suga và nhóm BTS đã kêu gọi tẩy chay nam ca sĩ, liên tiếp chỉ trích anh vì cho rằng ngôi sao thần tượng nói dối người hâm mộ.

Suga phải hứng chịu sự chỉ trích, quay lưng của dư luận Hàn Quốc suốt thời gian qua (Ảnh: News).

Suga (SN 1993) là rapper của nhóm nhạc toàn cầu xứ Hàn BTS. Ngoài những thành công rực rỡ với nhóm BTS, Suga cũng có sự nghiệp riêng đáng nể.

Khi hoạt động riêng, Suga trở thành đại sứ NBA (giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ) và là đại sứ toàn cầu cho thương hiệu thời trang Valentino.

Trước khi nhập ngũ, Suga thực hiện một chuỗi đêm nhạc khá thành công mang tên Suga/AgustD và thu về 57,2 triệu USD với 320.000 vé bán ra cho 28 buổi diễn.

Chuyến lưu diễn của anh trở thành chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc đối với một nghệ sĩ cá nhân.