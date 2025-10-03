Thành Long vướng tranh cãi vì hành động "khóa môi" nam đồng nghiệp

Ngôi sao kỳ cựu Thành Long đã xuất hiện trong đêm nhạc của ca sĩ Vương Lực Hoành tại Thâm Quyến (Trung Quốc), tối 2/10. Hai nghệ sĩ cùng thể hiện ca khúc Cần người ở bên. Sau khi hát, họ trao nhau nụ hôn môi, khiến khán giả có mặt tại đêm nhạc bất ngờ.

Ngay trên sân khấu, Vương Lực Hoành bày tỏ niềm vinh dự khi có Thành Long tham dự đêm nhạc của anh. Anh nói: “Sự hiện diện của anh giúp em bớt cô đơn. Anh là một người bạn chân thành. Cảm ơn anh, người thầy suốt đời của em và cũng là người bạn thân nhất của em”.

Thành Long xuất hiện trong đêm nhạc của Vương Lực Hoành, tối 2/10 (Ảnh: Setn).

Thành Long có nụ hôn gây sốc với Vương Lực Hoành trên sân khấu (Ảnh: Setn).

Thành Long nói trước khán giả: “Tôi và Lực Hoành đã quen nhau hàng chục năm. Tôi đã chứng kiến sự trưởng thành và hành trình làm nghề của cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy trình diễn rất tốt và tự tin. Tôi thực sự mừng cho cậu ấy. Chúng tôi đã cùng trải qua những khoảng thời gian khó quên để có một Lực Hoành hoàn hảo nhất ngày hôm nay”.

Được biết, Thành Long và Vương Lực Hoành đã nhiều lần thể hiện tình cảm thân thiết ngay trên sân khấu hay các sự kiện họ cùng góp mặt. Thành Long cũng từng nói trong các cuộc phỏng vấn về mong muốn Vương Lực Hoành là con trai của mình.

Năm 2018, trong đêm diễn của Vương Lực Hoành tại Trung Quốc, Thành Long và nam ca sĩ sinh năm 1976 cũng có nụ hôn gây sốc trên sân khấu. Tuy nhiên, nụ hôn của Thành Long và Vương Lực Hoành trong đêm nhạc 2/10 vẫn khiến khán giả bùng nổ tranh cãi.

Thành Long từng thể hiện tình cảm với Vương Lực Hoành trong các sự kiện trước đây (Ảnh: HK01).

Vương Lực Hoành (SN 1976) là một trong những ca sĩ đa tài và kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Cuối năm 2021, sự nghiệp và hình ảnh của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi vợ cũ tố Vương Lực Hoành lăng nhăng, đối xử tệ và khiến hôn nhân của họ đổ vỡ. Sau vụ việc, Vương Lực Hoành phải tạm dừng hoạt động, sang nước ngoài né truyền thông.

Trước bê bối đời tư, anh sở hữu khối tài sản lên tới 107 triệu USD nhờ ca hát, sáng tác, sản xuất các sản phẩm âm nhạc, tham gia đóng phim, làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu. Vương Lực Hoành trở lại ca hát từ năm 2023 và dần được khán giả đón nhận.

Sau nụ hôn ồn ào với Vương Lực Hoành, Thành Long lại vướng tranh cãi khi có hành động nhạy cảm với nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi. Ngày 29/9, ông tham dự một đêm nhạc ở Macau. Tại sự kiện, ông lên sân khấu trình diễn rồi xuống giao lưu với các đồng nghiệp.

Thành Long vướng chỉ trích khi chạm tay lên lưng của nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi tại một sự kiện cuối tháng 9 vừa rồi (Ảnh: HK01).

Trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, ngôi sao 71 tuổi diện vest xám, ngồi cạnh Dung Tổ Nhi trong chiếc đầm dạ hội xanh trễ vai. Ban đầu, Thành Long đặt tay lên lưng ghế phía sau cô. Nhưng sau đó ông được cho là đã sờ vai và vỗ vào lưng nữ ca sĩ.

Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền và thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến chỉ trích ngôi sao 71 tuổi vì hành động được cho là quấy rối nữ đồng nghiệp.

Trước làn sóng dư luận, phía Dung Tổ Nhi lên tiếng, cho biết Thành Long quen nữ ca sĩ từ lâu nên sự thân thiết giữa họ là bình thường. Phía ngôi sao ca nhạc khen ngợi Thành Long là người lịch thiệp và cử xử chuẩn mực.

Dung Tổ Nhi (SN 1980) là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2010, cô gia hạn hợp đồng với Tập đoàn giải trí EEG và trở thành nghệ sĩ giàu nhất Hong Kong với giá trị hợp đồng là 64 triệu USD.

Thành Long (SN 1954) là một trong những nhân vật điện ảnh nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Nhiều năm qua, ông luôn nhận được sự hâm mộ rộng rãi trên toàn thế giới và được lưu danh trên Đại lộ Ngôi sao Hong Kong và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Theo Sina, ở thời kỳ đỉnh cao, trung bình một bộ phim tại Trung Quốc mang về cho Thành Long khoản lương 12 triệu USD, dự sự kiện giúp ông bỏ túi 1 triệu USD và các hợp đồng quảng cáo mang về cho ông khoảng 2-3 triệu USD.

Năm 2020, Thành Long có tên trong danh sách 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập 40 triệu USD.

Ở tuổi ngoài 70, ngôi sao võ thuật vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Năm 2024, tài sản của Thành Long ước tính hơn 460 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.