Hiệp sĩ Jazz Niels Lan Doky trở lại Việt Nam, hội ngộ Thanh Lam sau 20 năm

Buổi công bố đêm nhạc Jazz concert - IMMERSED vừa diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc.

Điểm nhấn của đêm nhạc lần này là sự xuất hiện của "Hiệp sĩ nhạc Jazz" Sir Niels Lan Doky, nghệ sĩ piano gốc Việt mang tầm vóc quốc tế, cùng hai đồng nghiệp danh tiếng là Felix Pastorius (guitar bass, Mỹ) và Jonas Johansen (trống, Đan Mạch).

"Hiệp sĩ nhạc Jazz" Sir Niels Lan Doky (Ảnh: Website Press Photo Niels Lan Doky).

Sir Niels Lan Doky được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong của dòng jazz châu Âu hiện đại, từng trình diễn tại những sân khấu danh giá như Carnegie Hall (Mỹ), Royal Albert Hall (Anh) hay Blue Note (Tokyo).

Với hơn 20 album được phát hành, ông được giới phê bình ca ngợi bởi phong cách dung hòa giữa sự trữ tình Bắc Âu và sức mạnh của jazz Mỹ. Năm 2010, ông được Nữ hoàng Đan Mạch phong tước "Hiệp sĩ" vì những cống hiến đặc biệt cho âm nhạc quốc tế.

Trở lại Việt Nam sau 20 năm, Niels Lan Doky mang đến hành trình vừa nghệ thuật vừa mang ý nghĩa tìm về cội nguồn. Ông sẽ cùng bộ ba tam tấu dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc của jazz đương đại từ sôi động đến lãng mạn và đặc biệt kết hợp cùng các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: NSND Thanh Lam, Hà Trần và saxophonist Quyền Thiện Đắc.

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Nam, lịch trình của các nghệ sĩ quốc tế rất bận rộn, nên việc sắp xếp được một đêm diễn tại Việt Nam "đã là điều quý giá". Ông cho biết, đêm nhạc không chỉ là hành trình âm nhạc mà còn kể câu chuyện cuộc đời của Niels Lan Doky, từ cậu bé rời quê hương sang đất khách đến nghệ sĩ mang tầm thế giới.

Từ trái sang phải: Nhà thiết kế Tom Trandt, bà Lưu Bảo Hương - Trưởng Ban tổ chức, NSND Thanh Lam, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, cùng chia sẻ về đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Thanh Lam từng cộng tác với Niels Lan Doky trong album Asian Sessions. Cuộc hội ngộ sau 20 năm khiến chị không khỏi xúc động. Trong đêm nhạc này, Thanh Lam hé lộ sẽ có một tiết mục kết hợp với Hà Trần.

Thanh Lam nói: "Lần này, khi được trở lại biểu diễn cùng anh với những ca khúc mà hơn 20 năm trước từng hát, tôi rất hồi hộp và mong chờ đêm nhạc diễn ra. Hát jazz là được hát trong một biên độ rất rộng, đầy ngẫu hứng. Trong đêm nhạc đó, khi được tự do ngẫu hứng cùng Hà Trần, chắc chắn chúng tôi sẽ làm những điều tự nhiên nhất".

Diva Thanh Lam chia sẻ về cuộc hội ngộ với nghệ sĩ Niels Lan Doky (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Lam cho biết chị hợp tác với Niels Lan Doky khi mới 30 tuổi, lúc vừa sinh người con thứ 3 và nhận được lời mời sang Đan Mạch biểu diễn.

"Lần này, tiết mục của tôi là những bài hát từng thu trong CD của anh. Làm việc với đạo diễn Phạm Hoàng Nam, tôi thấy anh rất cầu toàn và kỹ tính, mà tôi cũng vậy. Khi những người cầu toàn làm việc với nhau, chương trình chắc chắn sẽ chỉn chu hơn. Với tập thể những người giỏi như vậy, bản thân tôi cũng có áp lực, nên càng phải cố gắng để mọi thứ thật hoàn hảo", chị chia sẻ.

Chia sẻ thêm về tiết mục song ca với diva Hà Trần, Thanh Lam cho biết cả hai đều hồi hộp trước đêm diễn. "Chúng tôi sẽ chọn một bài thật hay để hát chung với nhau. Đơn ca thì dễ, nhưng song ca rất khó để cùng nhau ăn ý. Với dàn nhạc jazz nữa, việc chọn một bài hát hay và đi vào lòng người là điều không đơn giản", chị nói.

Jazz concert - IMMERSED sẽ diễn ra vào ngày 15/11 tới tại TPHCM. Bên cạnh Sir Niels Lan Doky, 2 cộng sự Felix Pastorius và Jonas Johansen cũng là những tên tuổi lớn trong giới jazz quốc tế.

Felix là con trai huyền thoại bass Jaco Pastorius, nổi tiếng với phong cách sáng tạo, giàu cảm xúc. Trong khi Jonas Johansen là tay trống kỳ cựu, từng góp mặt trong hơn 200 album và hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới.