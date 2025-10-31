Thanh Bùi: "Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật"

Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Music & Arts Festival, viết tắt là VIMAF) với quy mô toàn quốc và Đông Nam Á.

Liên hoan được tổ chức bởi Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA), kỳ vọng mang đến sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam và các tài năng nghệ thuật khắp Đông Nam Á.

Nói về sự khác biệt của VIMAF so với sự nở rộ của các gameshow, chương trình truyền hình thực tế hiện nay, nghệ sĩ Thanh Bùi - thành viên ban giám khảo - chia sẻ: “Mỗi cuộc thi đều là cơ hội quý báu cho thế hệ trẻ, tôi cũng từng tham gia các gameshow để phát hiện ra tài năng và các bạn cũng đã rất thành danh.

Nhưng sứ mệnh của VIMAF mang một tầm nhìn xa hơn và phổ cập, không giới hạn khu vực, hình thức và độ tuổi. Ở đây, các em đều có cơ hội được thể hiện khả năng ở đa lĩnh vực thanh nhạc, nhạc cụ, vũ đạo và trình diễn trực tiếp. VIMAF không mang tính chất thi thố mà là sân chơi lành mạnh, thuần túy để phát triển tài năng toàn cầu, đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam".

Nghệ sĩ Thanh Bùi mong muốn các tài năng trẻ Việt Nam có cơ hội phát triển, hội nhập quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Thanh Bùi cho rằng, cách đây nhiều năm, các tài năng trẻ muốn tham gia các sân chơi quốc tế phải đến Singapore, Nga, Mỹ, Australia… "Tôi đặt câu hỏi tại sao Việt Nam còn thiếu một sân chơi mang tiêu chuẩn toàn cầu để thu hút tài năng khu vực và thế giới về Việt Nam", Thanh Bùi nói.

Cùng quan điểm, ông Phạm Minh Toàn - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Phó Trưởng chi nhánh TPHCM - nhấn mạnh: “VIMAF là hiện thực cho nhiệm vụ công nghiệp văn hoá trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, mở đường biên để kết nối nghệ thuật Việt Nam với thế giới, thay vì mang tới cơ hội phát triển tài năng trong nội địa, các tỉnh thành”.

Phía ban tổ chức nhấn mạnh, VIMAF 2025 không chỉ là một liên hoan nghệ thuật mà là một hành trình kết nối, nơi âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và giáo dục sáng tạo giao thoa với tinh thần hội nhập quốc tế. Thông qua VIMAF, Việt Nam khẳng định vị thế “điểm đến văn hóa - nghệ thuật mới của châu Á”, đưa tài năng trẻ Việt Nam và Đông Nam Á ra thế giới.

"VIMAF không chỉ là một festival, mà là bệ phóng - nơi các tài năng nghệ thuật trẻ được kết nối, được truyền cảm hứng và được trao quyền để biến đam mê thành sự nghiệp đưa Việt Nam vươn ra quốc tế", NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA), nhấn mạnh.

Khánh Thi xuất hiện trong vai trò thành viên ban tổ chức, cố vấn đồng hành (Ảnh: Ban tổ chức).

VIMAF 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 13/12, gồm các hạng mục âm nhạc và vũ đạo, trình diễn trực tiếp trên sân khấu. 15 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn biểu diễn trong đêm gala vào tối 13/12 tại Capital Theatre (TPHCM).

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia quốc tế và trong nước như nhạc sĩ Thanh Bùi, nghệ sĩ piano Adam Gyorgy, nghệ sĩ Nicholas Keyworth, Thạc sĩ thanh nhạc Bùi Triệu Yên, biên đạo Alexander Tú...

Bên cạnh đó, VIMAF 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm như workshop cùng nghệ sĩ quốc tế, giao lưu văn hóa, nghệ thuật đương đại, khám phá văn hóa TPHCM...