Sắc vóc nóng bỏng của nữ chính từng khiến Mạnh Trường, Huỳnh Anh tranh nhau

Những ngày gần đây, loạt trích đoạn bộ phim Chạy trốn thanh xuân bất ngờ được “đào lại” và lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sức nóng này phần nào đến từ hiệu ứng của Bước chân vào đời đang lên sóng.

Theo đó, trước khi trở thành cặp anh em họ thân thiết trong Bước chân vào đời, khiến khán giả “nín thở” chờ đợi những diễn biến tình cảm giữa Quân (Huỳnh Anh) - Thương (Quỳnh Kool) - Lâm (Mạnh Trường), hai nam diễn viên từng “chạm mặt” trong một chuyện tình tay ba ở Chạy trốn thanh xuân (lên sóng năm 2018).

Trung tâm câu chuyện khi đó là An - nhân vật do Lưu Đê Ly đảm nhận, một cô gái sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, cá tính nổi loạn - khiến hai chàng trai nhiều phen “lao đao” trên màn ảnh. Sự trở lại của những trích đoạn này cũng khiến khán giả tò mò hơn về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lưu Đê Ly cho biết, cô rất vui và hạnh phúc vì vẫn được khán giả nhớ đến. Ngay cả khi Chạy trốn thanh xuân chưa chiếu lại, nữ diễn viên đã nhận được nhiều tin nhắn, trong đó không ít khán giả bày tỏ mong muốn cô sớm trở lại.

Lưu Đê Ly tâm sự: "Đọc những tin nhắn mọi người gửi riêng, tôi rất xúc động. Có khán giả còn nói họ tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật An, thậm chí nhìn thấy một phần câu chuyện của chính mình sau khi xem phim. Bản thân biết ơn vì đã được VFC (Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam - PV) giao cho vai diễn hay và đặc biệt như vậy. Một vai diễn mà tôi tin đã chữa lành cho rất nhiều người, trong đó có cả mình”.

Lý giải việc vắng bóng trên khung giờ vàng VTV trong những năm qua, nữ diễn viên cho biết sau Chạy trốn thanh xuân, cô vẫn tham gia một dự án truyền hình của đài tại TPHCM.

Tuy nhiên, ngay sau đó là dịch Covid-19 kéo dài, khiến mọi hoạt động bị gián đoạn, khi cuộc sống trở lại bình thường, cô lại tiếp tục dành thời gian cho công việc kinh doanh cá nhân và bất ngờ mang thai em bé thứ 2.

“Mọi việc cứ nối tiếp liên tục nên đã có lúc tôi quên đi đam mê của mình. Bản thân vẫn trân trọng công việc này nhưng có lẽ mọi thứ đều phải đủ duyên. Với tôi, bất cứ vai diễn nào cũng đều được đạo diễn và biên kịch dồn mọi tâm huyết, nên dù là vai chính hay phụ, tôi cũng mong muốn nó phải phù hợp với mình nhất. Tôi thực sự mong chờ một nhân vật thú vị để cho bản thân có nhiều đất diễn”, cô bày tỏ.

Trước sự tò mò của khán giả về cuộc sống thời gian qua, Lưu Đê Ly cho biết cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là khi vừa sinh con thứ 2. Sau quãng thời gian dài mới trở lại với việc làm mẹ, nữ diễn viên gần như phải học lại từ đầu, từ việc đọc sách, cập nhật các phương pháp nuôi con kiểu mới đến hoàn thiện bản thân.

Lưu Đê Ly thổ lộ: "Thời gian vừa qua tôi gần như chọn cuộc sống bình yên và ổn định về mặt cảm xúc. Cũng có thể gọi là khép kín hơn. Bản thân học cách im lặng và tha thứ cho người khác, không mong cầu quá nhiều nữa mà dành năng lượng để thả lỏng, chữa lành chính mình. Cũng may mắn là tôi được đặt chân đến nhiều nơi, mỗi nơi là một bài học để bản thân biết trân trọng những gì mình đang có".

Ở tuổi 35, sau 2 lần sinh nở, Lưu Đê Ly vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gợi cảm với chiều cao 1,7m và cân nặng 53kg. Nữ diễn viên thừa nhận, sau khi sinh bé thứ 2, khi cơ thể bắt đầu có những chuyển hóa chậm lại, cô mới nhận ra mình là người có cơ địa dễ tăng cân.

Vì vậy, Lưu Đê Ly luôn ý thức rõ việc phải kiểm soát để duy trì hình thể. Tự nhận bản thân hơi lười vận động, cô cho biết mình buộc phải chọn phương pháp “giữ miệng” để giữ dáng.

"Tôi luôn áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Tôi chọn nhịn ăn gián đoạn 16:8 và ăn theo thứ tự kết hợp quy tắc bàn tay. Tinh bột tôi không bỏ nhưng thay bằng các tinh bột chuyển hoá chậm. Là người mê cái đẹp nên bản thân cũng khá chịu khó cập nhật các phương pháp ăn và uống để giữ cân nặng như ý", nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, Lưu Đê Ly cho biết cô bắt đầu làm quen với môn thể thao vận động đó là leo núi (trekking). Để chuẩn bị thể lực cho những chuyến đi cuối năm, cô đã tập chạy bộ.

“Thể thao thực sự rất tốt nên tôi hi vọng với ý chí chinh phục các đỉnh núi thì đây sẽ là động lực để mình duy trì việc tập luyện đều đặn hơn”, cô nói.

Lưu Đê Ly (Lee Balan) sinh năm 1991, là một trong những hot girl nổi tiếng Hà thành. Sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng chiều cao lý tưởng, cô bén duyên với phim ảnh từ năm 17 tuổi và đến nay đã có trong tay kha khá vai diễn được khán giả biết đến trong các phim: Hoa nở trái mùa, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Bí mật nghiệt ngã...

