Người đẹp Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam sau 2 lần dự thi

Tối 14/9, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM, quy tụ 35 thí sinh trên khắp cả nước. Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, Nguyễn Thị Yến Nhi xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất.

Danh hiệu á hậu 1, á hậu 2, á hậu 3 và á hậu 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.

Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Thị Yến Nhi (Ảnh: Ban tổ chức).

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, cao 1,72m với số đo 81-64-92cm. Ngay từ đầu cuộc thi, cô đã được đánh giá là gương mặt sáng giá.

Từng lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2024, Yến Nhi năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, bản lĩnh sân khấu cùng khả năng ứng xử lưu loát. Kết quả đăng quang được phần đông khán giả tại trường quay đồng tình và ủng hộ.

Ở phần thi ứng xử, top 5 cùng trả lời câu hỏi chung: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?".

Nguyễn Thị Yến Nhi gây ấn tượng với phần trả lời trôi chảy, nhấn mạnh 3 hành động cụ thể: Trở thành người kể chuyện về Việt Nam thông qua những tour du lịch bền vững; ứng dụng đổi mới, chuyển đổi số để quảng bá điểm đến nhưng vẫn giữ gìn bản sắc; khát vọng trở thành đại sứ du lịch, cầu nối đưa văn hóa, thiên nhiên và tinh thần nhân ái của người Việt ra thế giới.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Hội đồng giám khảo Miss Grand Vietnam 2025 gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và diễn viên Quốc Trường.

Chương trình bắt đầu từ 19h30 và kéo dài hơn 4 tiếng, với nhiều phần thi. Sân khấu khai màn bằng tiết mục đồng diễn của Hoa hậu Quế Anh cùng 35 thí sinh trong trang phục rực rỡ sắc màu. Các cô gái thể hiện vũ đạo nóng bỏng, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Top 35 thí sinh trong phần đồng diễn chào sân (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau đó, các thí sinh bước vào phần hô tên. Điểm mới năm nay là nhiều thí sinh khéo léo kết hợp địa danh sau sáp nhập với địa danh cũ, vừa thể hiện sự tôn trọng vừa gửi gắm niềm tự hào. Màn hô tên được đánh giá sáng tạo, sôi nổi. Thí sinh Phạm Yến đến từ TPHCM giành giải Best Introduction - màn giới thiệu ấn tượng nhất.

Từ 35 thí sinh, ban giám khảo chọn ra top 20, trong đó có nhiều gương mặt từng thắng giải phụ như Đỗ Thị Tường Vi, Tống Thị Lan Anh, Bùi Thu Thủy, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Kiều My, Mlô H Senavii…

Trong phần thi áo tắm, dàn người đẹp diện bikini ánh bạc kết hợp khăn choàng đồng điệu, trình diễn trơn tru, không gặp sự cố.

Phần thi trình diễn trang phục bikini của các thí sinh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuy nhiên, trong phần công bố top 15, MC chỉ đọc tên 14 thí sinh rồi mời vào hậu trường, khiến khán giả thắc mắc. Sau khi kiểm tra lại kết quả với giám khảo, thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) được bổ sung, hoàn thiện danh sách. Sự cố khiến khán giả có phần hoang mang, ảnh hưởng đến nhịp chương trình.

Top 10 gương mặt xuất sắc gồm: Phan Như Thùy, Mlô H Senavii, Bùi Thu Thủy, Đinh Y Quyên, Nguyễn Thị Kiều My, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân và Bùi Thị Uyên Phương (đại diện được khán giả bình chọn nhiều nhất).

Ở phần thi thuyết trình với chủ đề "Người trẻ trong kỷ nguyên vươn mình", nhiều thí sinh thể hiện trôi chảy, chạm cảm xúc. Tuy nhiên, vẫn có màn thuyết trình bị nhận xét còn lan man, thiếu trọng tâm. Giải thuyết trình về hòa bình thuộc về người đẹp La Ngọc Phương Anh, cũng là gương mặt đầu tiên được gọi vào top 5 chung cuộc.

Phần thi thuyết trình của top 10 Miss Grand Vietnam (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm chung kết cũng công bố loạt giải thưởng phụ: Trang phục dạ hội đẹp nhất và Người đẹp thời trang thuộc về Nguyễn Thị Hồng; Người đẹp sáng tạo và lan tỏa năng lượng tích cực là Nguyễn Thị Kiều My; Thí sinh bán hàng hiệu quả nhất gọi tên Phan Như Thùy; Thí sinh có video tự giới thiệu ấn tượng nhất là Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long).

Ngoài ra, trang phục dân tộc mang tên "Thăng Long hội" (tác giả Nguyễn Huy Hoàng) cũng được công bố sẽ theo chân tân hoa hậu đến Miss Grand International trong 2 tuần tới.