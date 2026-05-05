Ốc Thanh Vân: "Ở Australia, tôi đếm ngược từng ngày để trở về Việt Nam"

Sau thời gian tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, gần đây diễn viên Ốc Thanh Vân gây chú ý khi tái xuất điện ảnh qua vai diễn trong phim Heo 5 móng.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ nghệ sĩ chia sẻ về hành trình hóa thân vào nhân vật Việt kiều gai góc, phản hồi những tranh cãi về câu chuyện sang Australia sống, bí quyết gìn giữ hôn nhân sau hai thập kỷ đồng hành cùng ông xã Trí Rùa.

Ốc Thanh Vân: "Tôi không phủ nhận những khoảnh khắc vui vẻ tại Australia"

"Tôi không tiếc nuối quãng thời gian sống ở Australia"

Ốc Thanh Vân từng đưa các con sang Australia sống trong 1 năm. Ở môi trường mới với nhiều trải nghiệm, điều gì khiến chị quyết định trở về?

- Tại nước ngoài, mẹ con tôi vẫn có nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra mình không còn hào hứng đi chơi, bữa ăn cũng không còn cảm thấy ngon miệng. Chính khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu rằng đã đến lúc mình cần dừng lại và trở về với cuộc sống phù hợp hơn cho gia đình.

Chị đã đắn đo, cân nhắc như thế nào?

- Tôi là người một khi đã hiểu rõ mình cần gì, nên làm gì thì sẽ quyết định rất nhanh, gần như không do dự hay chần chừ. Do đó, khi nhận ra nếu tiếp tục cuộc sống như vậy thì mình sẽ không ổn, tôi nói chuyện với các con, với ông xã Trí Rùa và đưa ra lựa chọn: "Thôi, mình về nhà".

Thực ra, quyết định đó cũng đến một cách khá nhẹ nhàng, bởi trước đó tôi rất nhớ nhà và luôn mong được trở về. Mẹ con chúng tôi thậm chí còn có một "nghi thức" dễ thương, đó là dùng bảng viết bút lông để đếm ngược số ngày còn lại. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại ghi con số mới, điều đó khiến cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, sớm được về nhà.

Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Thúy Hường).

Ốc Thanh Vân từng thừa nhận cuộc sống tại xứ người không dễ dàng. Câu chuyện chị ở nhà rửa bát giặt đồ, gặp nhiều vấn đề tâm lý khi sang Australia cũng vấp phải những bàn tán của khán giả. Chị phản ứng thế nào?

- Tôi không mong những điều mình chia sẻ bị cắt nhỏ, rồi ghép vào những ngữ cảnh khác nhau, khiến thông tin chắp vá, dễ gây hiểu lầm.

Tôi là người yêu sự dịch chuyển, yêu trải nghiệm mới mẻ ở từng giai đoạn của cuộc đời. Vì vậy, tôi không hề tiếc nuối quãng thời gian đã qua. Ngay cả khi có những lúc mình gặp vấn đề về tâm lý, điều đó cũng không có nghĩa là cuộc sống trước đó không hạnh phúc. Thực tế, mẹ con chúng tôi vẫn có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, ngay cả trong những lúc vất vả tại nước ngoài.

Cuộc đời luôn có thử thách. Dù mình có chọn thay đổi môi trường sống hay không, thì khó khăn vẫn sẽ đến, chỉ là dưới những hình thức khác nhau. Tôi không thể mong cuộc sống lúc nào cũng dễ dàng. Nếu mọi thứ quá thuận lợi, có lẽ tôi cũng sẽ không có cơ hội trưởng thành.

Tôi yêu sự yên bình và nhịp sống tại Australia. Tuy nhiên, dù đi đâu, điều đó cũng không thể thay đổi việc tôi luôn yêu quê hương Việt Nam.

Đôi khi, có những người chỉ nghe câu chuyện một cách thoáng qua, vô tình hay cố ý hiểu sai, nên họ nhìn nhận câu chuyện theo hướng khác. Nhưng tôi tin rằng, nếu thực sự lắng nghe, khán giả sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói, đó là mọi thứ đều xuất phát từ nhận thức và lựa chọn của chính mình ở từng thời điểm trong cuộc sống.

Cuối năm 2023, Ốc Thanh Vân đưa các con sang Australia sống và học tập, sau đó cô quyết định trở về Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại những trải nghiệm tại Australia mang đến cho chị bài học gì?

- Quãng thời gian đó đã giúp tôi học được rất nhiều điều. Tôi phải tự xoay xở mọi thứ vì không thể lúc nào cũng dựa dẫm hay làm phiền người khác, kể cả chồng mình. May mắn trong hành trình đó, các con luôn chia sẻ và đồng hành cùng tôi.

Nếu một ngày nào đó, các con nói muốn quay lại trải nghiệm môi trường sống ở nước ngoài, tôi nghĩ mình vẫn sẵn sàng. Tuy nhiên, có lẽ không phải là thời điểm hiện tại, mà sẽ là một giai đoạn phù hợp hơn, khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa để gia đình vẫn có thể ở gần nhau, không phải xa cách quá lâu như trước.

"Tôi luôn ngoan ngoãn với chồng"

Doanh nhân Trí Rùa từng làm diễn viên kịch, nhưng sau này ngừng hoạt động sân khấu và sống khá kín tiếng. Nhiều khán giả cũng thắc mắc vì sao ông xã ít xuất hiện cùng Ốc Thanh Vân?

- Chồng tôi sau này không làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên cũng không cần xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Tôi nghĩ trong gia đình, một người xuất hiện là đủ rồi (cười). Anh Trí Rùa có công việc riêng, chỉ khi thực sự cần thiết anh mới đồng hành cùng tôi trong các sự kiện.

Tổ ấm viên mãn của Ốc Thanh Vân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hơn 2 thập kỷ bên nhau, 18 năm về chung nhà, chị và ông xã vượt qua thăng trầm, vun đắp tổ ấm như thế nào?

- Với tôi, không thể làm tốt bất cứ điều gì nếu gia đình, đặc biệt là chồng con không ổn. Đó là điều rất rõ ràng, nhất là với phụ nữ làm nghệ thuật. Khi hậu phương vững vàng, mình mới có thể yên tâm làm việc bên ngoài. Tôi không thể “diễn” trong cuộc sống đời thường, điều đó rất mệt mỏi.

Thông thường, tôi luôn chia sẻ với gia đình về lịch trình của mình hôm nay làm gì, quay ở đâu, mấy giờ về. Chồng tôi cũng thường xuyên hỏi han để nắm được công việc của vợ. Nhưng tôi không có nhu cầu để chồng phải đưa đón vì như vậy khá mất thời gian.

Việc tôi chủ động trong công việc, cuộc sống không có nghĩa là lúc nào tôi cũng tỏ ra mạnh mẽ hay không cần chồng. Ngược lại, tôi rất cần anh ấy. Tôi không có nhu cầu chứng tỏ bản lĩnh theo kiểu phải mình hơn chồng hay độc lập hoàn toàn.

Quan điểm của tôi là trong gia đình, mình nên mềm mỏng, “ở dưới” một chút để chồng có thể đảm nhận và quyết định những việc lớn. Khi mình ngoan ngoãn, “gọi dạ bảo vâng”, tôi tin rằng mình sẽ không thiệt thòi.

Ốc Thanh Vân nói cô tự chủ trong công việc và cuộc sống, nhưng khi ở nhà luôn mềm mỏng, để chồng quyết định những việc quan trọng (Ảnh: Bích Phương).

Người ta thắc mắc Ốc Thanh Vân có khối tài sản "khủng", kinh tế đủ đầy nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, kinh doanh, không lúc nào thấy chị nghỉ ngơi?

- Tôi sinh ra trong gia đình không thiếu thốn, bố mẹ luôn tạo điều kiện để tôi sống đủ đầy. Nhưng từ bé, tôi đã thừa hưởng từ mẹ tính cách tiết kiệm, chăm chỉ. Càng có tuổi, tôi lại thấy mình siêng năng hơn (cười). Tôi hay nói vui rằng tôi có thể làm được mọi thứ, chỉ có một điều duy nhất không làm được, đó là... làm biếng.

Tôi cảm nhận rõ ràng rằng cuộc đời trôi qua rất nhanh. Con cái lớn lên từng ngày, mình cũng già đi. Chính vì vậy, tôi không muốn lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa. Thậm chí, điện thoại tôi không bao giờ có các ứng dụng chơi game, giải trí (cười).

Dĩ nhiên, cũng có những lúc tôi mệt mỏi, kiệt sức, chứ không phải lúc nào cũng có thể làm việc liên tục như một cỗ máy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi biết dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Chị đang hướng tới điều gì?

- Ở độ tuổi này, tôi hiểu rõ mình cần gì và không còn dành thời gian hay sự quan tâm cho những điều không xứng đáng. Tôi không muốn lo chuyện bao đồng, cũng không có nhu cầu bàn luận hay phán xét người khác. Tôi nhĩ rằng bản thân mình còn nhiều việc chưa làm tốt, vậy thì không có lý do gì để đi quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của người khác. Điều quan trọng nhất vẫn là tự nhìn lại và hoàn thiện chính mình.

Tôi chấp nhận và thậm chí yêu thích sự chăm chỉ, kỷ luật của bản thân. Có thể người khác thấy mình khắt khe, cầu toàn, nhưng tôi quen với điều đó và chủ động đặt mình trong môi trường có phần khắc nghiệt để phát triển hơn.

Một ngày của Ốc Thanh Vân diễn ra như thế nào?

- Dù bận đến đâu tôi đều đưa con đi học, sau đó là khoảng thời gian dành cho bản thân: Ghé quán cà phê, đi dạo ở công viên gần nhà, rồi tập luyện. Có khi tôi tập ở phòng gym, có khi tập yoga tại nhà.

Với tôi, việc tập luyện không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là cách để chữa lành, giữ tinh thần tích cực. Tôi thích tận hưởng cảm giác một mình trong những khoảnh khắc đó. Nhiều người thấy tôi hướng ngoại nhưng thực ra tôi là người hướng nội, không có quá nhiều nhu cầu giao tiếp bên ngoài (cười).

Dù bận rộn, Ốc Thanh Vân luôn dành thời gian cho bản thân để cân bằng tinh thần (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Chồng con bất ngờ khi tôi để da nâu, mặc gợi cảm"

Tái xuất màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng, vai diễn của Ốc Thanh Vân trong "Heo 5 móng" gây sốt mạng xã hội. Nhân vật Jennifer có tính cách phóng khoáng, pha chút "dữ dằn". Chị tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật này ở điểm nào?

- Một người bạn làm chung sân khấu kịch nói với tôi rằng cô ấy từng nghe về buổi thử vai Jennifer. Tuy nhiên, bạn ấy nghĩ mình không hình dung được mình sẽ thể hiện được kiểu nhân vật đó ra sao nên không tham gia thử vai.

Còn với tôi thì lại khác. Ngay từ lần đầu tiếp cận nhân vật, tôi lập tức hình dung được mình sẽ thể hiện nhân vật đó như thế nào. Nếu để ý trên mạng xã hội hay ngoài đời, không khó để chúng ta bắt gặp những hình mẫu khá gần với nhân vật này. Họ có thể tạo cảm giác hơi dữ dội, thậm chí khiến người khác e dè, chưa có thiện cảm, nhưng nếu chịu lắng nghe và tìm hiểu, chúng ta sẽ nhận ra họ vẫn có những điều chân thật.

Sự khác biệt bề ngoài đến từ môi trường sống, văn hóa, cách mỗi người trưởng thành. Thêm vào đó, tôi cũng có cơ hội đi nhiều nơi, quan sát người Việt trong những môi trường và ngành nghề khác nhau. Đó cũng là lý do tôi muốn khắc họa nhân vật Jennifer trên màn ảnh.

Ốc Thanh Vân có hình tượng khác lạ khi đóng "Heo 5 móng" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhiều khán giả tiếc nuối vì đã lâu Ốc Thanh Vân mới tái xuất nhưng lại bị cắt khá nhiều thời lượng trong phim mới. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ thời lượng xuất hiện của nhân vật nhiều hay ít khi phim ra rạp không phải là quyết định của diễn viên, mà thuộc về đạo diễn và nhà sản xuất. Nếu ê-kíp thấy cần thiết phải cắt giảm, tôi hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ quyết định đó.

Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, tôi cũng tiếc nuối khi khoảng một nửa phân cảnh của mình đã bị cắt. Một số cảnh tôi đóng được đoàn phim quảng bá khá nhiều trước khi phim ra rạp. Nếu khán giả đến rạp và thấy hầu hết cảnh của tôi đã có trong trailer mà không có thêm cảnh nào khác thì họ cũng sẽ hụt hẫng.

Hơn nữa, nhân vật của tôi bị giới hạn về thời lượng, nhưng lại xuất hiện khá nhiều trên truyền thông, đôi khi khiến tôi có cảm giác mình vô tình “lấn át” cả nhân vật chính. Điều đó làm tôi không thoải mái. Tôi không muốn khán giả tập trung quá nhiều vào mình mà mong họ cảm nhận trọn vẹn câu chuyện chung của bộ phim.

Ốc Thanh Vân hạnh phúc khi được khán giả đón nhận vai diễn mới, song cũng tiếc nuối vì thời lượng lên hình bị cắt bỏ khá nhiều (Ảnh: Bích Phương).

Hình tượng da nâu, ăn mặc gợi cảm của Ốc Thanh Vân trong phim cũng gây chú ý. Đây có phải là cách chị "làm nóng" tên tuổi?

- Thật ra tôi không phải kiểu nghệ sĩ thích làm mọi thứ để gây chú ý. Trước nay tôi rất ngại chia sẻ về bản thân, nếu không có ê-kíp truyền thông, có khi tôi cũng không ngồi đây để nói về mình (cười). Tôi chỉ tập trung làm việc, còn việc được quan tâm nhiều là điều khá bất ngờ.

Tôi nghĩ có thể vì mình đã làm nghề lâu năm, giờ thay đổi hình ảnh nên mọi người thấy thú vị. Với tôi, điều gì phục vụ tốt cho công việc, phù hợp với vai diễn thì tôi làm thôi, tôi không đặt nặng chuyện hình ảnh bên ngoài.

Chồng và các con phản ứng thế nào trước sự thay đổi ngoại hình của chị trong quá trình đóng phim?

- Những ngày đầu, chồng và các con rất ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng... đen hơn mỗi ngày (cười). Khi nhuộm da, màu da xuống dần, đến lúc màu đậm nhất thì đúng là tôi rất lạ lẫm so với hình ảnh trước đây. Có lúc ngồi trên ô tô, màu da tệp cùng màu ghế. Thậm chí khi tôi diễn sân khấu kịch, bạn diễn còn bị phân tâm vì không quen với diện mạo mới của tôi. Nhưng đó cũng là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

