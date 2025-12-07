Tân binh ngã quỵ trên sân khấu, 2 người dừng chân khiến SOOBIN bất lực

Công diễn 4 được xem là chặng thử thách nặng nề nhất từ đầu chương trình Tân binh toàn năng. Ngay ở vòng Phá băng, đội hình tân binh vấp phải cú trượt bất ngờ khi tiết mục Take U Home Tonight chỉ đạt 770 điểm, thấp hơn kỳ vọng.

Kết quả này đồng nghĩa hai thí sinh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn mất quyền tham gia vòng 2, rơi thẳng vào nhóm nguy hiểm và đối mặt nguy cơ bị loại.

Không có nhiều thời gian để xốc lại tinh thần, các tân binh lập tức bước vào vòng 2, gồm hai phần thi là tiết mục vũ đạo Bass Âm và tiết mục trình diễn Úm ba la.

Wonbi đổ gục ngay trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Chỉ sau tiết mục vũ đạo đầu tiên ở vòng 2, tình trạng xuống sức của các thành viên bộc lộ rõ. Ngay khi hoàn thành Bass Âm, Wonbi đổ gục ngay trên sân khấu, phải được đồng đội đỡ dậy. Trở vào hậu trường, anh buộc phải dùng bình oxy để ổn định nhịp thở.

Phúc Nguyên cũng không giấu được sự quá tải. Áp lực dồn nén suốt nhiều ngày tập luyện khiến anh bật khóc: "Cơ thể tôi không còn nghe theo tôi nữa, không hiểu tại sao tôi lại khóc, người tôi lại run nữa. Khi tôi trút hết những gì còn trong người thì lúc đó tôi mới đỡ được phần nào những cảm xúc hiện tại".

Những hình ảnh này cũng là dấu hiệu cho thấy các tân binh đã phải vượt qua mọi giới hạn về thể chất lẫn tinh thần để cống hiến cho sân khấu.

Phúc Nguyên bật khóc vì tình trạng tâm lý và thể chất quá tải ở Công diễn 4 (Ảnh: Ban tổ chức).

SOOBIN nhận định: "Tôi nghĩ rằng các bạn có thể làm tốt hơn, nhưng với những điều các bạn thể hiện trên sân khấu ngày hôm nay, tôi tin rằng đó là tất cả những thứ các bạn còn lại, từ sức lực đến năng lượng trong người, các bạn đã thể hiện hết rồi".

Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực chồng chất, tiết mục Bass Âm lại trở thành điểm sáng đặc biệt. Mang tinh thần đường phố Việt Nam lên sân khấu giao lưu quốc tế, màn trình diễn kết hợp chất liệu đời sống quen thuộc với âm nhạc sân khấu đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Nhờ sự bùng nổ ấy, đội tân binh vượt qua mức thử thách với 797 điểm.

SOOBIN bày tỏ niềm tin vững chắc vào các tân binh: "Tôi cảm thấy rất tự hào. Vì khi tập, các em vẫn chưa có đạo cụ, trang phục trình diễn và ánh sáng nên chưa thể hiện được màu sắc rõ ràng. Nhưng tôi cảm giác khi trình diễn chính thức, các em có thêm đạo cụ, có thêm trang phục trên người và sự cổ vũ từ khán giả, thì đó là niềm khích lệ cũng như hậu phương vững mạnh để các em trình diễn rất cháy".

Dù tiết mục Bass Âm thành công, tiết mục Úm ba la chỉ đạt 741 điểm, không thể vượt thử thách. Điều này dẫn tới việc chương trình buộc phải chia tay 2 thành viên là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn.

SOOBIN hụt hẫng khi mất 2 chiến binh là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự dừng chân này cũng là cú sốc lớn với SOOBIN, anh đã rất bất ngờ và không tin vào kết quả: "Tôi hơi sốc, mình không biết vì sao vòng đấu này lại loại 2 người. Vì lúc đầu, tôi chỉ nghĩ loại 1 người".

Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi những cá tính mạnh và có ảnh hưởng lớn đến đội hình. SOOBIN gửi gắm đến Swan Nguyễn: "Tôi tin một ngày em sẽ tỏa sáng trên chặng đường riêng của em".

SOOBIN cũng khẳng định rằng, sự hiện diện của Hồ Đông Quan trong nhóm cũng như trong các bài diễn luôn là một điểm tựa dành cho những người anh em còn lại trong nhóm.