Tấn Beo ngồi xe lăn dự đám cưới con trai, đồng nghiệp quây quần hỏi thăm

Tối 25/12, nghệ sĩ Tấn Beo xuất hiện tại đám cưới của con trai Tấn Lộc. Hôn lễ được tổ chức tại TPHCM, quy tụ đông đảo người thân, bạn bè và nhiều nghệ sĩ.

Tại buổi tiệc, nam nghệ sĩ diện áo vest họa tiết da beo. Do chân còn yếu sau lần đột quỵ, Tấn Beo ngồi xe lăn đến đám cưới. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều đồng nghiệp xúc động, quây quần hỏi thăm sức khỏe.

Nghệ sĩ Tấn Beo ngồi xe lăn, đón tiếp khách mời (Ảnh: Chụp màn hình).

Chứng kiến khoảnh khắc con trai và con dâu sánh đôi trên sân khấu, Tấn Beo xúc động rơi nước mắt. Trong phần nghi lễ, anh được vợ và các đồng nghiệp dìu lên sân khấu để gửi lời chào quan khách. Bên dưới, nhiều đồng nghiệp và khách mời đồng loạt gọi lớn "anh Ba" (tên thân mật của Tấn Beo).

Tấn Beo được vợ kề cạnh chăm sóc trong suốt tiệc cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thay mặt Tấn Beo, nghệ sĩ Tấn Hoàng gửi lời chúc đến quan khách. Trên sân khấu, Tấn Hoàng ngẫu hứng nhắc lại câu hát gắn liền với tên tuổi Tấn Beo, rồi đưa micro để nam nghệ sĩ hát theo. Màn tương tác duyên dáng của hai nghệ sĩ khiến khách mời thích thú, vỗ tay cổ vũ không ngớt.

Không khí buổi tiệc càng thêm rộn ràng khi các nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Quốc Thuận, Linh Tâm quây quần bên Tấn Beo, cùng hòa giọng trong ca khúc 60 năm cuộc đời, tạo nên khoảnh khắc thân tình, ấm áp.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ hình ảnh đến thăm nghệ sĩ Tấn Beo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, ngày 20/12, nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ video đến thăm Tấn Beo và cho biết sức khỏe đàn anh đã ổn định, không nguy kịch như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, Tấn Beo vẫn vui vẻ trò chuyện, hát hò cùng đồng nghiệp. Tấn Hoàng nói: "Bà con đừng tin những tin đồn thất thiệt. Biết mọi người thương nên mới lo lắng, nhưng nói quá lên tội ông bạn tôi lắm. Anh ấy khỏe, điều trị theo lời bác sĩ, giữ tinh thần thoải mái là được".

Nghệ sĩ Tấn Beo bị tai biến mạch máu não từ giữa năm 2023. Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, anh qua cơn nguy kịch nhưng phải đối mặt với nhiều di chứng như nói chuyện vấp, hạn chế vận động. Đồng thời, anh được chẩn đoán suy thận giai đoạn 5.

Theo bác sĩ, nam nghệ sĩ mắc nhiều bệnh nền như di chứng tai biến mạch máu não cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu và tim thiếu máu cục bộ. Trước đó, Tấn Beo đã có bệnh thận mạn tính, cơn đột quỵ khiến chức năng thận suy giảm đột ngột.

Do tình trạng sức khỏe, Tấn Beo hạn chế xuất hiện, vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật. Gia đình cũng mong khán giả thông cảm, không lan truyền nhiều hình ảnh đời tư của anh. Với sự chăm sóc sát sao từ người thân, sức khỏe nam nghệ sĩ đang có những chuyển biến tích cực theo thời gian.