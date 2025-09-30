Tài tử “Nữ hoàng nước mắt” Kim Soo Hyun công bố gửi 150 lá thư cho bạn gái

Mới đây, phía Kim Soo Hyun tiếp tục lên tiếng bác bỏ mối quan hệ tình cảm giữa nam diễn viên và cố diễn viên Kim Sae Ron sau thời gian dài im lặng.

Theo đó, phía Kim Soo Hyun công bố khoảng 150 bức thư mà nam diễn viên đã gửi cho bạn gái trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kim Soo Hyun tiếp tục công bố bằng chứng, phủ nhận việc hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa tròn 18 tuổi (Ảnh: Newsen).

Luật sư Ko Sang Rok, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, cho biết: “Tôi đưa ra thông tin này dựa trên kết quả xác minh và xác nhận dữ liệu khách quan một cách tỉ mỉ nhằm khôi phục danh tiếng đã bị tổn hại của nam diễn viên, đồng thời đính chính những thông tin sai lệch”.

Phía nam diễn viên Nữ hoàng nước mắt cho hay, Kim Soo Hyun nhập ngũ vào tháng 10/2017 và xuất ngũ tháng 7/2019. Trong thời gian này, anh đã viết 150 lá thư theo phong cách nhật ký gửi cho người yêu ngoài đời.

Phía tài tử Hàn Quốc nhấn mạnh những bức thư này chứa đựng tình cảm dành cho người yêu, sự tiếc nuối vì không thể ở bên cô và dự định cụ thể cho tương lai của 2 người.

Đặc biệt, Kim Soo Hyun nhấn mạnh không gửi những lá thư này qua đường bưu điện. Thay vào đó, anh trực tiếp đưa chúng cho người yêu xem mỗi khi được nghỉ phép.

Vụ việc ồn ào giữa Kim Soo Hyun và gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron vẫn chưa kết thúc (Ảnh: Naver).

Luật sư còn trích dẫn nội dung một lá thư và chỉ ra những điểm khác biệt với bức thư được cho là của tài tử Kim Soo Hyun do kênh YouTube Viện Garo Sero gửi cho Kim Sae Ron từng công bố.

“Nếu so sánh nội dung bức thư gửi người đã khuất với những gì nam diễn viên viết khi nhớ người yêu, sự khác biệt được thể hiện rõ ràng”, luật sư nói.

Phía Kim Soo Hyun cũng phủ nhận thông tin cho rằng "Seronero" là biệt danh của Kim Sae Ron. Họ khẳng định những cáo buộc trước đó của kênh YouTube Viện Garo Sero xuất phát từ một bản thảo mà Kim Sae Ron gửi cho người quen.

Họ nhấn mạnh tất cả bức ảnh kênh YouTube Viện Garo Sero công bố hồi tháng 3 và tháng 4 vừa rồi đều ở giai đoạn Kim Sae Ron đã trưởng thành. Một lần nữa, phía Kim Soo Hyun phủ nhận việc nam diễn viên quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae Ron ở thời điểm cô chưa tròn 18 tuổi.

Hồi tháng 4 vừa rồi, truyền thông Hàn Quốc rúng động khi kênh YouTube Viện Garo Sero công bố bằng chứng khẳng định cố diễn viên Kim Sae Ron hẹn hò với Kim Soo Hyun khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Bằng chứng Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun hẹn hò từng được gia đình nữ diễn viên công bố (Ảnh: Naver).

Vụ việc kéo dài trong vài tháng khi loạt thông tin đời tư của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron liên tục được phơi bày. Hai bên cũng đưa ra những bằng chứng cáo buộc đối phương nói dối.

Phía Kim Sae Ron đòi Kim Soo Hyun phải thừa nhận mối quan hệ với con gái họ khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời nói lời xin lỗi công khai trước công chúng.

Trong khi đó, tài tử Vì sao đưa anh tới khẳng định các thông tin do Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron đưa ra là sai sự thật, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của anh.

Cuối tháng 5, cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) thông báo họ đang điều tra tổng cộng 10 vụ án pháp lý phát sinh từ những xung đột đã và đang diễn ra từ 2 phía. Có 7 cáo buộc do phía Kim Soo Hyun đệ trình, 3 cáo buộc còn lại thuộc về gia đình Kim Sae Ron.

Vụ việc khiến tài tử Kim Soo Hyun chịu ảnh hưởng nặng nề. Anh tạm dừng làm việc từ tháng 3 và chỉ xuất hiện trước công chúng đúng một lần.

Các hợp đồng quảng cáo của anh bị hủy trước thời hạn, dự án điện ảnh lớn không thể lên sóng khiến anh có nguy cơ đối mặt với khoản đền bù lên tới trăm triệu USD.

Trước bê bối tình cảm, Kim Soo Hyun là nam diễn viên phim truyền hình được trả lương cao nhất tại Hàn Quốc, được xem là hình mẫu đàn ông trong mộng của nhiều khán giả nữ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Kim Sae Ron (SN 2000) từng là ngôi sao triển vọng của điện ảnh xứ kim chi. Cô đã qua đời vào ngày 16/2 tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc) sau thời gian dài sống với áp lực và bị trầm cảm.