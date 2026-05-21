Tài tử “Nữ hoàng nước mắt” được minh oan sau bê bối chấn động châu Á

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 21/5, Tòa án Hàn Quốc đã phê duyệt đơn xin bắt giữ ông Kim Se Ui - đại diện kênh YouTube Viện nghiên cứu Garo Sero - theo đề nghị từ Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc).

Người này bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ danh dự nam diễn viên và thu lợi nhuận từ hoạt động trên YouTube.

Kim Soo Hyun chính thức được minh oan khỏi những cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên (Ảnh: Naver).

Cơ quan điều tra cho biết dù biết rõ Kim Soo Hyun không có quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành, ông Kim Se Ui vẫn phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng nhằm gây tổn hại hình ảnh của tài tử Hàn Quốc.

Đáng chú ý, các đoạn tin nhắn trên ứng dụng KakaoTalk từng được công bố như “bằng chứng hẹn hò” cũng được xác định là sản phẩm ngụy tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo cảnh sát, một số dữ liệu đã bị chỉnh sửa để tạo cảm giác đây là cuộc đối thoại thật giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Theo cảnh sát, vào năm ngoái, sau khi nhận được 11 bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa người quá cố và tài khoản mang tên "không rõ danh tính" vào năm 2016 từ phía tang quyến, ông Kim Se Ui đã chỉnh sửa và ngụy tạo tổng cộng 7 chi tiết, trong đó có việc đổi tên người trò chuyện thành "Kim Soo Hyun".

Kim Soo Hyun và ngôi sao quá cố Kim Sae Ron (Ảnh: Naver).

Ngoài ra, tệp ghi âm do phía Garo Sero công bố hồi tháng 5 năm ngoái cũng bị kết luận là dữ liệu giả mạo bằng AI. Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu được tổ chức bài bản với mục đích khuếch đại thông tin sai sự thật.

Luật sư Go Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun - cho biết phía nam diễn viên hiện không trực tiếp khởi kiện luật sư đại diện gia đình Kim Sae Ron. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã chuyển tư cách người này thành nghi phạm do nghi ngờ có liên quan đến hành vi phát tán tài liệu sai lệch.

Theo phía cảnh sát, vụ bê bối đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp, đời sống tinh thần và hoạt động kinh tế của nam diễn viên. Họ cho biết Kim Soo Hyun hiện phải điều trị tâm lý sau thời gian dài chịu áp lực dư luận.

“Hiện tại, anh ấy phải tiếp nhận điều trị tâm lý. Nếu nghi phạm tiếp tục phát tán thông tin sai lệch, điều này có thể dẫn đến những tổn hại nghiêm trọng khó có thể phục hồi”, cảnh sát nhấn mạnh.

Ngay sau khi có thông tin viện kiểm sát Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui, đại diện của ông lập luận cho rằng đây là chiêu trò nhằm cản trở hoạt động truyền thông của ông. Theo Naver, toà án sẽ xem xét tính hợp lệ của lệnh bắt giữ tại phiên toà diễn ra vào ngày 26/5 tới.

Hình ảnh Kim Soo Hyun được người hâm mộ chụp được hồi đầu năm (Ảnh: Naver).

Sinh năm 1988, Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc. Anh nổi tiếng qua các bộ phim như My Love from the Star, Moon Embracing the Sun và Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt).

Nam diễn viên được xem là gương mặt quảng cáo “đắt giá” của ngành giải trí Hàn Quốc với hàng loạt hợp đồng thương mại lớn. Anh có hơn 20 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram và sở hữu khối tài sản ước tính 117 triệu USD vào năm 2025.

Tuy nhiên, bê bối nổ ra hồi đầu năm 2025 đã khiến hình ảnh của anh lao dốc. Nhiều thương hiệu chấm dứt hợp tác, các dự án phim bị trì hoãn và nam diễn viên phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ công chúng. Truyền thông Hàn Quốc từng ước tính thiệt hại hợp đồng của anh lên tới hàng chục triệu USD.

Suốt gần một năm qua, Kim Soo Hyun gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí xứ Hàn. Một số hình ảnh gần đây do truyền thông xứ kim chi đăng tải cho thấy nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy sau thời gian dài chịu áp lực từ scandal và tranh chấp pháp lý.