Tác giả bản hit "Hoang mang" nói thách thức lớn khi phổ thơ Lâm Xuân Thi

Dự án âm nhạc mới này có tên Còn lâu 2 - ca khúc được phổ từ bài thơ cùng tên - của nhà thơ Lâm Xuân Thi.

Tác phẩm đánh dấu sự tiếp nối trong hành trình phổ thơ của Võ Hoài Phúc và đồng thời cho thấy một bước chuyển mình mới mẻ trong phong cách sáng tác.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như: "Hoang mang", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Vô cùng" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nếu trước đây, âm nhạc của Võ Hoài Phúc thường gắn liền với những giai điệu trữ tình, sâu lắng, thì Còn lâu 2 lại mang đến không khí vui tươi, dí dỏm và tràn đầy năng lượng tích cực. Ca khúc chuyển tải thông điệp về niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần sống lạc quan - một “liều vitamin cảm xúc” mà nhạc sĩ muốn gửi tới khán giả.

Nói về dự án, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cho biết, anh đã nhiều lần phổ nhạc cho thơ của Lâm Xuân Thi, nên phần nào hiểu được “chìa khóa” để bước vào thế giới trong thơ anh. Tuy nhiên, với mỗi tác phẩm, đó vẫn là một thử thách lớn.

“Thơ của anh Thi có nhiều tầng ý nghĩa, nếu triển khai không khéo, âm nhạc sẽ bị nông so với lời. Đây có lẽ là áp lực lớn nhất mỗi lần tôi phổ thơ của anh ấy, không riêng gì Còn lâu 2”, anh bày tỏ.

Còn lâu 2 tiếp tục đánh dấu sự hợp tác ăn ý giữa hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Hoài Phúc. Trong dự án này, Hoài An giữ vai trò giám đốc sản xuất. Võ Hoài Phúc cho biết, chính sự bù trừ tính cách giữa hai anh em khiến sản phẩm luôn đạt được sự cân bằng.

“Anh Hoài An là người cầu toàn, kỹ lưỡng trong từng chi tiết, nhưng khi triển khai ý tưởng mới, anh ấy lại rất “bay”. Lúc đó, tôi sẽ là người phản biện để giữ mọi thứ ổn định và khả thi. Có thể nói anh em tôi là một cặp hoàn hảo, bù trừ cho nhau rất nhiều”, chủ nhân bản hit Hoang mang cho hay.

Hiện MV Còn lâu 2 đã chính thức phát hành trên các nền tảng trực tuyến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc nói rằng, anh không đặt nặng vấn đề thành công hay thất bại ở mỗi dự án.

“Có lẽ anh em tôi đã qua cái tuổi phải lo lắng hay suy nghĩ về khái niệm thành công. Chúng tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình ở từng khâu trong công việc theo kế hoạch ban đầu”, anh bộc bạch.

Anh cũng tiết lộ thêm, sau Còn lâu 2, anh sẽ tiếp tục cho ra mắt những MV phổ thơ của Lâm Xuân Thi, đồng thời chuẩn bị phát hành album Thơ ca 3 - dự kiến ra mắt trong năm tới, và không loại trừ khả năng thực hiện một liveshow trong tương lai.

Từng nổi tiếng với Hoang mang - bản hit gắn liền với tên tuổi Hồ Quỳnh Hương - Võ Hoài Phúc vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh trước những so sánh giữa hiện tại và quá khứ.

Anh nói: “Thật ra tôi nghĩ Vô cùng sẽ nổi tiếng hơn, chẳng qua gần đây vài chương trình tái sử dụng Hoang mang khiến bài hát ấy “sống lại”. Điều đó càng khẳng định quan điểm của tôi rằng mỗi ca khúc sẽ có số phận riêng. Tôi ít khi quan tâm đến các bài hát của mình sau khi phát hành, mà nhường quyền đó cho khán giả - những người quyết định “tuổi thọ” của chúng”.

MV Còn lâu 2 được đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện theo phong cách “hiện thực pha siêu thực nhẹ”, với tông màu trắng - đen tối giản nhưng tinh tế. Câu chuyện được kể bằng ẩn dụ thị giác, mang lại cảm xúc gần gũi và gợi chút tò mò. Với hơn 300 sáng tác, trong đó nhiều bài từng được xem là “hit của một thế hệ”, Võ Hoài Phúc vẫn miệt mài tìm cách làm mới mình qua từng giai đoạn.