Chủ nhân bản hit 4,4 tỷ view "Gangnam Style" nói về việc giải nghệ

Ngày 13/5, Psy tham gia chương trình Yoo Hee Yeol's Sketchbook của đài KBS2 (Hàn Quốc). Tại đây, rapper trình diễn ca khúc mới nhất của anh That That và một số bài hát cũ như Champion, It's Art. Trong chương trình, nam ca sĩ còn nhắc đến việc giải nghệ. Anh tâm sự từng nghĩ tới cách để thông báo cho truyền thông và người hâm mộ việc dừng ca hát.

"Đến một ngày cảm thấy phải chia tay sân khấu, tôi sẽ tổ chức họp báo, và đó sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ thông báo với cả thế giới việc giải nghệ. Tất nhiên, đây chỉ là những thứ tôi đã tưởng tượng trong đầu. Nhưng tôi luôn muốn thử một lần và nói với mọi người: "Cảm ơn vì những điều tốt đẹp các bạn dành cho tôi" rồi đặt mic xuống", anh nói.

Psy chia sẻ về ý định thông báo giải nghệ trong chương trình phỏng vấn mới nhất (Ảnh: News).

Nói về kế hoạch cho sự kiện thông báo giải nghệ, Psy thổ lộ: "Ở buổi họp báo thông báo việc giải nghệ, tôi sẽ ngồi trước một tấm rèm. Đằng sau tấm rèm đó là một sân khấu âm nhạc. Sau khi thông báo với truyền thông và đặt mic xuống, tấm rèm được kéo lên. Một sợi dây sẽ rơi xuống, tôi nắm lấy nó và bay lên không trung".

Psy vừa phát hành album mới mang tên Psy 9th, đánh dấu sự trở lại sân khấu nhạc trẻ sau 5 năm vắng bóng. Album có ca khúc chủ đề That That với sự tham gia sản xuất, thể hiện của Suga (thành viên nhóm BTS) nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trên thế giới.

Tính tới ngày 11/5, MV That That lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 80. That That là bài hát thứ 5 của Psy có mặt trên bảng xếp hạng âm nhạc uy tín này sau Gangnam Style (hạng 2), Gentleman (hạng 5), Hangover (hạng 26) và Daddy (hạng 97).

Psy là một cá tính âm nhạc khác biệt của Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

Được biết, Psy mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Suzy, Hwasa (Mamamoo), Crush, Jessi, Heize, Tablo (Epik High) và Sung Si Kyung bắt tay thực hiện album mới cùng anh.

Psy vốn là một nghệ sĩ độc, lạ và cá tính của làng nhạc trẻ xứ Hàn. Anh ra mắt vào năm 2001 và được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010). Rapper xứ Hàn trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu vào năm 2012 nhờ bản hit Gangnam Style.

Nam ca sĩ xứ Hàn tự nhận mình là một kẻ lập dị, kẻ tâm thần trong âm nhạc. Và thực sự, chính sự khác biệt trong phong cách biểu diễn, chơi nhạc đã giúp Psy trở nên thành công.

That That cùng album Psy 9th của anh vừa ra mắt cũng nhanh chóng nhận những ý kiến trái chiều dù cả hai đều đang khá thành công và tạo hiệu ứng tốt. Ngay sau khi ra mắt, That That cùng album mới đối mặt với những lời chỉ trích từ giới chuyên môn.

Trên nhiều trang web phân tích âm nhạc của Hàn Quốc, giới phê bình cho rằng album mới của Psy thiếu các giai điệu và ca từ sáng tạo. Đồng thời, họ cho rằng album đang tạo lại một phong cách "rất Psy" của thời kỳ đầu. Song, khán giả lại không có suy nghĩ giống giới phê bình. Họ vẫn yêu thích, say mê những giai điệu đặc trưng cùng những điệu nhảy vui nhộn của Psy.

Video clip "Celeb" của Psy có sự góp mặt của Suzy (Video: Psy).

Nói về thành công của That That, Psy tỏ ra vô cùng tự hào: "Suga đã bỏ rất nhiều thời gian và nỗ lực để sản xuất That That. Do đó, tôi mong ca khúc sẽ trở thành một bản hit lớn. Tôi không dự định cho ra mắt ca khúc ở thời điểm này bởi thế giới vẫn đang bước tiếp sau đại dịch. May mắn thay, rất nhiều lễ hội đang chuẩn bị quay trở lại và tôi nghĩ rất nhiều người sẽ yêu thích ca khúc đầy sôi động này".

Anh nói thêm: "Tôi luôn biết ơn những người ở tuổi 20 đã lắng nghe âm nhạc của tôi. Tôi sẽ gọi album này là một thành công nếu họ yêu thích nó. Thật ngạc nhiên, tôi vẫn có thể mặc những bộ quần áo kỳ quái và làm những động tác nhảy khác người. Tôi vẫn không hề thay đổi trong suốt thời gian qua".

Psy hiện đã là một ngôi sao ca nhạc kỳ cựu của Hàn Quốc với 22 năm kinh nghiệm trình diễn cùng 180 triệu ca khúc được phát hành mang tên anh. Với những chia sẻ mới nhất, nam ca sĩ khẳng định vẫn muốn theo đuổi phong cách vốn có, không có ý định sáng tạo để mất đi nét riêng.

Khi được hỏi về thứ âm nhạc ảnh hưởng tới tên tuổi và hình ảnh của chính mình những năm qua, Psy trả lời: "Với tôi, chỉ có một nhóm nhạc khiến tôi tin rằng đó là âm nhạc của cuộc đời mình, từ khi tôi mới là học sinh cấp hai tới bây giờ. Đó chính là ban nhạc Queen".