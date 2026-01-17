SOOBIN và Giáng Son thắng lớn tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025

Tối 16/1, tại Nhà hát Quân đội (TPHCM), Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 đã diễn ra, quy tụ giới chuyên môn và nghệ sĩ.

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, ca sĩ SOOBIN đã được xướng tên với danh hiệu Sol Vàng ở hạng mục Ca sĩ xuất sắc nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực sáng tạo không ngừng và tư duy âm nhạc hiện đại của nam ca sĩ trong suốt năm qua, khẳng định vị thế vững chắc của anh trong lòng công chúng lẫn giới làm nghề.

SOOBIN nhận giải Sol Vàng - “Ca sĩ xuất sắc nhất” - tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 (Ảnh: Nguyễn Hoàng Long).

Ở hạng mục Live concert cũng gây chú ý khi vinh danh nhạc sĩ Giáng Son với giải Sol Vàng cho chương trình Giấc mơ Sol. Nữ nhạc sĩ không giấu được sự xúc động khi concert kỷ niệm 40 năm làm nghề lại được giới chuyên môn ghi nhận.

Chị chia sẻ rằng, sự ghi nhận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam khiến bản thân cảm nhận rõ sự cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường, đồng thời là niềm hạnh phúc rất lớn sau 40 năm cống hiến.

Cùng chung niềm vui, Diva Hồng Nhung bày tỏ sự bất ngờ khi MV Tự hỏi được nhận giải Sol vàng ở hạng mục MV. Nữ ca sĩ cho biết đây là niềm tự hào cho toàn bộ ê-kíp khi một tác phẩm mang nhiều nội tâm và tinh thần sáng tạo nghiêm túc được đánh giá cao bởi những nhạc sĩ gạo cội giàu kinh nghiệm.

NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến cũng giành giải Sol Vàng hạng mục Album cho tác phẩm Cuốn phim.

Ở các hạng mục Sol Bạc, ca sĩ Hoàng Dũng lần đầu tiên được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam với concert Xoay tròn. Rapper Đen Vâu cũng để lại dấu ấn với giải Sol Bạc cho MV Vị nhà...

Nhạc sĩ Giáng Son (phải) rạng rỡ bên ca sĩ Hoàng Dũng tại lễ trao giải (Ảnh: Nguyễn Hoàng Long).

Năm nay, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 6 giải A, 21 giải B và nhiều giải thưởng khác cho các thể loại từ thanh nhạc đến khí nhạc.

Sự xuất hiện của hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận với chiến thắng thuộc về chương trình Tổ quốc trong tim của báo Nhân Dân cũng cho thấy sự nhạy bén của giải thưởng trước những biến động xã hội.

Theo NSND Quang Vinh, Trưởng ban Hội đồng thẩm định, Sol Vàng thuộc Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam, được Hội Nhạc sĩ Việt Nam khởi xướng từ mùa giải 2024. Giải được trao cho các live show, live concert, MV, album, nghệ sĩ tiêu biểu…

Sol Vàng mùa thứ 2 có Hội đồng thẩm định gồm nhiều nghệ sĩ như: NSND Quang Vinh (Trưởng ban), NSND Lê Thụy, NSND Phạm Việt Thanh, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long...