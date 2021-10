Song Hye Kyo đẹp đôi bên người tình màn ảnh kém 11 tuổi

Dân trí Xuất hiện trong cùng một khung hình với nam diễn viên kém tuổi Jang Ki Yong tại buổi làm việc của đoàn phim "Now We Are Breaking Up", Song Hye Kyo vô cùng duyên dáng và trẻ trung.

Ngày 30/9, nhà sản xuất bộ phim Now, We Are Breaking Up đã chia sẻ loạt ảnh các diễn viên tham dự buổi đọc kịch bản. Trong đó, nữ chính của phim - Song Hye Kyo thu hút mọi ánh nhìn với thần thái quyến rũ.

Song Hye Kyo rạng ngời và tươi tắn bên các đồng nghiệp trong buổi gặp gỡ và đọc kịch bản bộ phim Now, We Are Breaking Up.

Để đảo bảo yêu cầu chống dịch, Song Hye Kyo và các đồng nghiệp được yêu cầu đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khán giả vẫn trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn của mỹ nhân mặt "mộc" xứ Hàn. Tài tử Jang Ki Yong - bạn diễn của Song Hye Kyo cũng nổi bật với vẻ ngoài điển trai, thư sinh.

Đặc biệt, trong một bức ảnh chụp chung với "người tình màn ảnh" kém 11 tuổi, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trông rất xứng đôi. Dự án Now, We Are Breaking Up đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau gần 3 năm nghỉ ngơi kể từ dự án Encounter (Gặp gỡ).

Trong một số khoảnh khắc hiếm hoi để lộ mặt cùng các đồng nghiệp, nữ diễn viên 40 tuổi đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Ngay cả khi trang điểm nhẹ nhàng, Song Hye Kyo vẫn tỏa sáng.

Sau khi giảm cân, nhan sắc của Song Hye Kyo càng hoàn hảo hơn.

Dù trang điểm nhẹ và đeo khẩu trang, Song Hye Kyo vẫn xứng danh mỹ nhân mặt "mộc" xứ Hàn.

Song Hye Kyo sánh đôi cùng bạn diễn kém 11 tuổi - Jang Ki Young.

Now, We Are Breaking Up cũng là bộ phim đầu tiên mà mỹ nhân xứ Hàn nhận lời tham gia sau khi xác nhận ly hôn nam diễn viên Song Joong Ki. Do vậy, người hâm mộ cũng như truyền thông Hàn Quốc đều dành cho dự án Now, We Are Breaking Up sự quan tâm đặc biệt.

Trong phim, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật của cô là một phụ nữ có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt.

Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không thích dành thời gian cho những mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, cuộc sống và quan điểm của Young Eun thay đổi hoàn toàn khi cô gặp anh chàng nhiếp ảnh gia tự do kém tuổi sôi nổi và đáng yêu - Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đóng).

Song Hye Kyo trong một cảnh phim Now, We Are Breaking Up.

Song Hye Kyo và "người tình màn ảnh" Jang Ki Young trong phim Now, We Are Breaking Up.

Phim đã bắt đầu quay từ đầu mùa hè vừa rồi và dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 tới đây trên kênh SBS. Dù phim chưa lên sóng nhưng sự quan tâm của khán giả dành cho bộ phim đã rất mạnh mẽ.

Do Jang Ki Yong phải lên đường nhập ngũ trong tháng 8 năm nay nên tiến trình quay Now, We Are Breaking Up được đẩy nhanh hơn. Ngoài ra, thời gian tới, Song Hye Kyo sẽ tham gia kế hoạch quảng cáo cho dự án này mà không có "người tình màn ảnh" kém tuổi tháp tùng.

Song Hye Kyo là ngôi sao màn ảnh Hàn có lượng fan đông đảo tại châu Á. Cô sống kín tiếng hơn sau khi ly hôn với tài tử Hậu duệ Mặt trời - Song Joong Ki vào năm 2019. Cặp đôi có hai năm chung sống ngắn ngủi.

Mỹ nhân xứ Hàn - Song Hye Kyo quyến rũ trong bức ảnh quảng cáo mới nhất.

Khi quay lại cuộc sống độc thân, Song Hye Kyo xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, quyến rũ và ưu tiên sự nghiệp. Nói về cuộc sống hiện tại cùng tờ Elle của Hồng Kông, Song Hye Kyo chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về một mục tiêu cuối cùng. Tôi luôn nghĩ về hiện tại và làm thế nào để gắng hết sức với những gì tôi nhận được ngày hôm nay. Tôi luôn tâm niệm rằng, khi mình cố gắng hết sức trong thời điểm hiện tại, những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai".

Sức hút của Song Hye Kyo được đánh giá không giảm sút sau biến cố hôn nhân bởi cô vẫn là gương mặt Hàn Quốc được nhiều nhãn hiệu quốc tế ưu ái. Chỉ tính riêng 4 quảng cáo mà Song Hye Kyo nhận trong năm 2021, nữ diễn viên đã thu về số tiền 3,6 tỷ won (hơn 71 tỷ đồng).

