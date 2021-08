Nếu không trở thành ngôi sao điện ảnh, Song Hye Kyo làm nghề gì?

Dân trí Ít người biết rằng, nếu không trở thành ngôi sao điện ảnh, mỹ nhân vạn người mê đắm, nữ diễn viên Hàn Quốc - Song Hye Kyo có lẽ đã trở thành một vận động viên thể thao.

Song Hye Kyo đóng phim khi mới 20 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ưa nhìn. Tuy nhiên, ít người hâm mộ biết rằng, trước khi lựa chọn bước chân vào làng giải trí, mỹ nhân xứ Hàn từng "ấp ủ" ý định trở thành một vận động viên thể thao, cống hiến cho nước nhà.

Nữ diễn viên xinh đẹp xứ Hàn - Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo theo học và luyện tập chăm chỉ bộ môn trượt băng nghệ thuật từ khi là học sinh cấp hai tới cấp ba. Cô từng tham gia đội ngũ trượt băng của trường và yêu thích bộ môn này. Tuy nhiên, sau này, khi được phát hiện tài năng diễn xuất và có cơ hội góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh, Song Hye Kyo lại lựa chọn trở thành diễn viên.

Khá thú vị, chồng cũ của Song Hye Kyo, nam diễn viên Song Joong Ki, cũng đam mê mạnh mẽ với bộ môn trượt băng nghệ thuật. Anh từng có 12 năm luyện tập bộ môn này và có kỹ năng trình diễn khá ấn tượng. Anh từng khoe khả năng trượt băng của mình trong bộ phim truyền hình Triple (năm 2009).

Song Joong Ki khoe khả năng trượt băng nghệ thuật

Song Hye Kyo thực sự trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn khi góp mặt trong bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu. Sau bộ phim này, cô tiếp tục được ưu ái tham gia các dự án truyền hình nổi tiếng khác của Hàn Quốc như Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời...

Từ năm 2015, Song Hye Kyo vẫn luôn nắm giữ vị trí số một trong danh sách các nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố. Với khán giả khắp châu Á, Song Hye Kyo là một trong những cái tên Hàn Quốc "đình đám" nhất gần 20 năm qua.

Nếu không là một diễn viên điện ảnh, Song Hye Kyo có thể đã trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo đang bận rộn với dự án phim Now, We Are Breaking Up, hợp tác cùng đàn em Jang Ki Yong. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh nhỏ sau 3 năm nghỉ ngơi và cũng là dự án tái xuất của Song Hye Kyo sau khi ly hôn với Song Joong Ki.

Ở tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn duy trì được vị trí ngôi sao giải trí đình đám khi được nhiều nhãn hàng săn đón lựa chọn làm gương mặt đại diện. Vợ cũ của tài tử Vicenzo kiếm được 900 triệu won (gần 789 nghìn USD) khi làm gương mặt đại diện cho một nhãn hiệu vào năm 2019.

Vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu của Song Hye Kyo khi mới gia nhập làng giải trí.

Song Hye Kyo hiện là diễn viên hạng A của màn ảnh xứ Hàn.

Trong năm 2021, cô nhận được cát-sê gần 3,6 tỉ won (hơn 3,1 triệu USD) cho bốn quảng cáo ngắn cho một nhãn hiệu thời trang. Với số tiền cát-sê "khủng" như trên, Song Hye Kyo hiện là một trong những nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc.

Danh tiếng và uy tín của Song Hye Kyo là yếu tố quan trọng nhất khiến các nhãn hàng lựa chọn cô làm gương mặt đại diện. Một dòng sản phẩm kem trang điểm do Song Hye Kyo làm quảng cáo đã đạt doanh thu hơn 1 triệu đơn hàng hay sản phẩm son môi cô giới thiệu cũng đạt doanh thu hơn 160 nghìn sản phẩm chỉ trong một tháng.

Ngoài ra, một nhãn hiệu thời trang uy tín còn nhận định, những quảng cáo được đăng trên trang cá nhân Instagram của mỹ nhân sở hữu gương mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn có thể mang về cho cô gần 5000 nghìn USD.

Nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời còn là gương mặt thương hiệu cho nhiều sản phẩm. Cô dễ dàng "bỏ túi" 500 nghìn USD nhờ một bài đăng quảng cáo sản phẩm trên trang cá nhân.

Song Hye Kyo đang tham gia bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up.

Song Hye Kyo khoe vẻ nữ tính và dịu dàng trong bộ ảnh quảng cáo thời trang mới.

Sau khi quay lại cuộc sống độc thân vào năm 2019, Song Hye Kyo càng nổi tiếng.

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên có thêm thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi những sở thích cá nhân.

Mi Vân

Theo Pop/MSN