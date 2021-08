Song Hye Kyo đẹp không tì vết, khoe dáng "mình hạc xương mai"

Dân trí Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái cuốn hút và xinh đẹp trong số báo đặc biệt tháng 9/2021 của tạp chí Vogue (Hàn Quốc). Hình ảnh sành điệu của Song Hye Kyo giúp cô nhận "cơn mưa" lời khen.

Song Hye Kyo, hiện đã ở tuổi 40, sở hữu ngoại hình cuốn hút và trẻ trung. Đặc biệt, sau khi ly hôn, cô trở nên xinh đẹp hơn nhờ giảm cân, thay đổi phong cách thời trang và cách tạo dáng trước ống kính.

Trong bức ảnh "nhá hình" của bộ ảnh trên tạp chí Vogue (Hàn Quốc), người hâm mộ dồn mọi sự chú ý vào vòng hai thon gọn và săn chắc của mỹ nhân xứ Hàn. Việc giảm cân không chỉ giúp Song Hye Kyo trở nên thanh mảnh, gương mặt nhỏ nhắn mà còn tạo điều kiện cho mỹ nhân xứ Hàn lựa chọn trang phục đa dạng hơn.

Song Hye Kyo khoe vóc dáng ấn tượng trên tạp chí Vogue (Hàn Quốc), số tháng 9/2021.

Nữ diễn viên 40 tuổi được chọn là gương mặt trang bìa cho số báo đặc biệt của tạp chí Vogue (Hàn Quốc).

Hiện, Song Hye Kyo đang bận rộn với dự án phim truyền hình Now, We Are Breaking Up đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh nhỏ sau Gặp gỡ (năm 2018). Vắng bóng trên màn ảnh gần 3 năm và có khá ít hoạt động, nhưng Song Hye Kyo vẫn là cái tên đầy sức hút.

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ.

Nhân vật Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không muốn lãng phí thời gian cho các mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đóng).

Song Hye Kyo đắt "sô" quảng cáo sau khi ly hôn

Bộ phim hiện phải quay với tốc độ thật nhanh để bạn diễn của Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, kịp lên đường nhập ngũ. Theo dự kiến, phim sẽ lên sóng vào khoảng tháng 11 tới và Song Hye Kyo có khả năng phải đi quảng cáo phim một mình.

Mới đây, chương trình TMI NEWS của Mnet đã điểm mặt các ngôi sao Hàn Quốc kiếm bộn tiền trong lĩnh vực quảng cáo. Theo đó, nữ diễn viên của Ngôi nhà hạnh phúc đứng ở vị trí thứ 12 dù không có nhiều hoạt động nghệ thuật trong 3 năm qua.

Trong năm 2019, số tiền mà Song Hye Kyo nhận được qua các hợp đồng quảng cáo là khoảng 900 triệu won. Tuy nhiên, chỉ tính riêng 4 quảng cáo mà Song Hye Kyo nhận trong năm 2021 này, nữ diễn viên đã thu về số tiền 3,6 tỷ won (hơn 71 tỷ đồng).

Một thương hiệu thời trang nổi tiếng thậm chí đã phân tích rằng, mỗi bài đăng quảng cáo của Song Hye Kyo trên trang cá nhân đã đem về cho nữ diễn viên khoản tiền lên tới 477.900 USD (hơn 10 tỷ đồng).

Song Hye Kyo đang bận rộn hoàn tất những cảnh quay cuối của Now, We Are Breaking Up trong tháng 8 này.

Song Hye Kyo hiện là một trong những nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc dù cô không tham gia bất kỳ bộ phim nào trong 3 năm qua.

Chỉ tính riêng 4 quảng cáo nhận trong năm 2021 này, nữ diễn viên đã thu về số tiền 3,6 tỷ won (hơn 71 tỷ đồng).

Sau khi quay lại cuộc sống độc thân, cả nhan sắc và sự nghiệp của Song Hye Kyo đều "nở rộ".

Mi Vân

Theo Pop/Hankyung