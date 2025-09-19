Sơn Tùng M-TP thi chống đẩy cùng fan trên sân khấu ca nhạc

Sơn Tùng M-TP khuấy động sân khấu với màn trình diễn ấn tượng (Video: Lê Phương Anh - Nguyễn Hà Nam).

Tối 18/9, tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội, hàng chục nghìn sinh viên đã hòa mình vào không khí rực rỡ của chương trình âm nhạc cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Là tâm điểm của đêm nhạc, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong sự reo hò cuồng nhiệt của hơn hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và 60.000 lượt theo dõi qua livestream.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện với hình ảnh mới lạ. Anh đeo kính, mang cặp sách, hóa thân thành chàng sinh viên trẻ trung giữa đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Nam ca sĩ mang đến phần Intro (phần âm nhạc mở đầu của màn trình diễn) được đầu tư công phu, chẳng khác nào một mini-concert riêng.

Từng tiết tấu, hiệu ứng trên sân khấu đều được chăm chút, biến màn mở đầu thành một điểm nhấn giàu năng lượng, khiến khán giả liên tục reo hò phấn khích. Cao trào là khoảnh khắc anh cất tiếng hỏi khán giả: “Em yêu ai?”. Khán giả phía dưới đồng loạt đáp: “Sơn Tùng M-TP”. Không khí bùng lên mạnh mẽ, chứng minh sức hút đặc biệt của nam ca sĩ.

Không dừng lại ở đó, Sơn Tùng M-TP còn thổ lộ: “Anh yêu em” rồi mỉm cười nói tiếp: “Khán giả đêm nay ngọt ngào quá!”, khiến hàng nghìn sinh viên càng thêm thích thú, cổ vũ cuồng nhiệt.

Sơn Tùng M-TP bất ngờ cởi áo khoe thân hình săn chắc và thực hiện màn chống đẩy ngay trên sân khấu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngay sau đó, anh mở màn phần trình diễn với ca khúc Chạy ngay đi. Nếu trong đêm diễn tối 7/9, Sơn Tùng M-TP từng gây ấn tượng với hình ảnh quý tộc, lịch lãm như một “bá tước” và còn tự gọi vui mình là Saint Toine Emtippy, thì lần này, anh lại chọn phong cách hoàn toàn trái ngược: Giản dị với chiếc balo sau lưng, đeo kính, hóa thân thành một chàng sinh viên.

Sự đối lập thú vị ấy khiến khán giả bất ngờ, đồng thời càng cảm thấy nam ca sĩ gần gũi hơn khi hòa mình vào không khí trẻ trung của đêm nhạc.

Nam ca sĩ tiếp tục tạo dấu ấn khi bất ngờ cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ để lộ vóc dáng săn chắc. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn sinh viên, anh thực hiện liên tiếp 30 lần chống đẩy trong tiếng hò reo và nhịp đếm dồn dập từ khán giả.

Sự bền bỉ và dẻo dai ấy khiến nhiều người trầm trồ, bởi sau khi hát, nhảy, nam ca sĩ vẫn giữ được thể lực ấn tượng.

Sơn Tùng M-TP thực hiện màn chống đẩy ấn tượng ngay trên sân khấu, hoàn thành 30 cái liên tiếp khiến khán giả trầm trồ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chưa dừng lại, Sơn Tùng M-TP còn mời một fan (người hâm mộ) may mắn lên thi chống đẩy cùng, tạo nên bầu không khí vừa sôi nổi vừa gần gũi.

Phần giao lưu khép lại bằng món quà bất ngờ là chiếc áo từ chính tay nam ca sĩ trao tặng, đồng thời, anh cũng vui vẻ nhận chiếc mũ lưu niệm từ fan và đội ngay trên sân khấu.

Tiếp nối phần giao lưu, Sơn Tùng M-TP mang đến loạt hit đình đám như: Mashup Cơn mưa ngang qua - Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua. Sự kết hợp khéo léo giữa dòng nhạc dance-pop cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bùng nổ cảm xúc theo từng nhịp nhạc.

Sơn Tùng M-TP mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động và những phần trình diễn ấn tượng, tạo nên đêm nhạc khó quên (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phần trình diễn khép lại cũng là màn kết thúc chương trình, khi Sơn Tùng M-TP nhảy trên nền ca khúc Đừng làm trái tim anh đau. Trước khi rời sân khấu, anh không quên gửi lời hẹn gặp lại người hâm mộ trong những lần tái ngộ sắp tới, khép lại đêm nhạc trong dư âm rực rỡ và đầy cảm xúc.

Không chỉ bùng nổ với phần trình diễn của Sơn Tùng M-TP, đêm nhạc còn quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: (S)TRONG Trọng Hiếu, RHYDER, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc và Lam.

RHYDER gây ấn tượng mạnh với loạt hit Dân chơi sao phải khóc và Chịu cách mình nói thua, nhanh chóng biến cả biển người thành dàn hợp xướng khổng lồ khi khán giả đồng loạt hát vang theo từng giai điệu.

Đặc biệt, anh còn dành tặng người hâm mộ ca khúc Sau cơn say vừa ra mắt, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt.

(S)TRONG Trọng Hiếu khuấy động sân khấu với những bước nhảy sôi động và màn tương tác dí dỏm cùng fan (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong khi đó, (S)TRONG Trọng Hiếu mang đến loạt ca khúc sôi động như Kho báu, Thú vị hơn vậy, Rise up. Với phong cách trẻ trung, hiện đại, nam ca sĩ không chỉ truyền tải năng lượng bùng nổ mà còn liên tục giao lưu, trò chuyện cùng sinh viên, cuốn trọn khán giả vào một đêm nhạc đúng nghĩa.