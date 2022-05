Siêu mẫu ngoại cỡ tái xuất sàn catwalk sau khi đẻ sinh đôi

Siêu mẫu ngoại cỡ Ashley Graham là một trong những "chân dài" tham gia trình diễn thời trang tại buổi dạ tiệc từ thiện amfAR trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes hôm 26/5 vừa qua.

Người đẹp 35 tuổi diện bộ váy đen ôm sát với đường xẻ cao tái xuất trên sàn catwalk trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đây là lần đầu Ashley Graham trình diễn thời trang trở lại kể từ khi cô đẻ sinh đôi hai cậu con trai hồi tháng 1/2022.

Ashley Graham trình diễn thời trang tại Cannes hôm 26/5 (Ảnh: Getty Images).

Trước khi bước lên sàn diễn thời trang, Ashley Graham xuất hiện nổi bật trong bộ váy ôm sát màu đỏ với phần chân váy xòe rộng điệu đà. Bà mẹ ba con tạo dáng tự tin và chuyên nghiệp trước dàn ống kính của các phóng viên ảnh.

Buổi tiệc gây quỹ từ thiện amfAR Gala được tổ chức hàng năm trong Liên hoan phim Cannes. Đây là sự kiện bên lề quan trọng nhất của Liên hoan phim uy tín này và thu hút hàng trăm ngôi sao tham dự. Do bận rộn với ba đứa con nhỏ, Ashley Graham không tham dự nhiều sự kiện tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Cô đáp chuyến bay trở về Mỹ ngay sau khi dự tiệc amfAR Gala.

Ashley Graham mới đẻ sinh đôi hồi tháng 1/2022 (Ảnh: Getty Images).

"Chân dài" ngoại cỡ hàng đầu nước Mỹ vừa đón hai bé trai sinh đôi. Trước đó, cô và chồng Justin Ervin đã có một cậu con trai năm nay hai tuổi. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà mẹ ba con cho biết, cuộc sống của vợ chồng cô rất bận rộn kể từ khi có thêm hai cậu bé.

Người đẹp 35 tuổi nói: "Tất cả cuộc sống của tôi xoay quanh chuyện bỉm sữa và nỗ lực sắp xếp thời gian biểu. Ngoài hai em bé mới sinh, tôi còn có một đứa trẻ mới biết đi. Dù bận bịu nhưng tôi vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc về gia đình của mình. Hiện tại, những gì tôi yêu thích là bất cứ điều gì dễ chịu, thoải mái, không ồn ào".

Ashley Graham quyến rũ với váy ôm sát (Video: Daily Mail).

Ashley Graham tiết lộ thêm rằng, trong lần sinh con đầu tiên, cô sinh khá dễ dàng và nhanh chóng nhưng ở lần sinh nở thứ hai, cô đã bị băng huyết sau sinh và người đẹp cần một thời gian dài hơn mới có thể hồi phục sức khỏe. "Tôi nằm trên giường liền bốn ngày. Tôi không thể đi lại bình thường trong một tuần và tôi đã không rời khỏi nhà trong gần hai tháng sau khi sinh con", Ashley nói.

Siêu mẫu người Mỹ cho biết cô cũng tăng cân và rạn da như bất cứ bà mẹ nào và cô cũng cảm thấy lo lắng về hình ảnh của chính mình sau khi sinh. "Tôi đã luôn đấu tranh chống lại các tiêu chuẩn không công bằng và phi thực tế. Tuy nhiên, nói một cách thành thực thì tôi cũng mong rằng mình sớm lấy lại được hình ảnh trước khi sinh nở. Tôi muốn tiếp tục ủng hộ phụ nữ để mọi người không cảm thấy sợ hãi, luôn thấy mình xinh đẹp dù cho họ có dễ bị tổn thương".

Ashley Graham và ba đứa con đáng yêu (Ảnh: Instagram).

Ashley từng xuất hiện trên bìa rất nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Elle. Đặc biệt, cô là người mẫu "ngoại cỡ" đầu tiên được lên bìa tạp chí áo tắm hàng đầu thế giới Sports Illustrated.

Siêu mẫu cao 1,77 m nói, từ bé tới lớn lúc nào cô cũng bị coi là quá bự nhưng giờ đây cô nhận thấy, từ này có thể hiểu theo nghĩa bóng là cô đã trở thành một người nổi tiếng chứ không đơn thuần là cô quá béo nữa.

Ashley Graham trẻ trung dự Met Gala (Video: WMTV).

"Chân dài" xinh đẹp tâm sự, trong nhiều show diễn, cô là người mẫu duy nhất không mặc đồ size 2. Tuy nhiên gần đây, nhiều người mẫu "béo" đã được "trọng dụng" và các cô gái đều có cơ hội như nhau. Vì thế cô cảm thấy tự tin hơn và cô mong rằng những người mẫu "ngoại cỡ" trẻ tuổi sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn nữa.

Dù rất tự tin nhưng sự khác biệt với các người mẫu khác đôi khi cũng khiến "chân dài" xinh đẹp này hoài nghi với bản thân. "Đôi khi tôi tự hỏi: "Mọi thứ có thật sự phù hợp với tôi hay không?". Có nhiều lý do để đặt ranh giới cho chính bạn, nhưng cũng có những lý do để cởi mở hơn một chút", Ashley Graham tâm sự.

Ashley Graham là một trong 10 người mẫu được trả cát sê cao nhất năm 2017 theo bình chọn của tạp chí Forbes. Người đẹp cũng rất thành công khi ra mắt cuốn tự truyện A New Model: What Confidence, Beauty và Power Really Like. Cô không chỉ là người mẫu nổi tiếng mà còn là nhà hoạt động xã hội tích cực, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 19 triệu lượt theo dõi trang Instagram cá nhân.

Ashley Graham cho biết: "Tôi tự hào là một nhà hoạt động xã hội, người quảng bá và đại diện cho sự đa dạng về vẻ đẹp cơ thể. Vẻ đẹp không liên quan gì đến cân nặng và điều quan trọng là phải hướng dẫn cho thế hệ tiếp theo để họ cảm thấy yêu thương chính bản thân mình và họ sẽ ăn mừng sự khác biệt thay vì xóa bỏ hoặc ẩn chúng đi".