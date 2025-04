Siêu mẫu Thanh Hằng và những màn trình diễn gây tranh cãi

Tối 2/4, Thanh Hằng trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vị trí vedette (kết màn) trong buổi trình diễn Golden Heritage (tạm dịch: Di sản vàng son) của nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa.

Không có sự cố nào xảy ra trên đường băng, nhưng màn tạo dáng ôm đầu tạo điểm nhấn mà nữ siêu mẫu thể hiện đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều sau sự kiện.

Thậm chí đoạn video ghi lại màn trình diễn của Thanh Hằng khi được nhà thiết kế đăng tải lên mạng xã hội cũng cắt đi khoảnh khắc tạo dáng gây tranh cãi, đồng thời tắt chế độ bình luận trên TikTok trong một khoảng thời gian để tránh những phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Màn trình diễn ôm đầu của Thanh Hằng (Ảnh động: B&F Studio).

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Hằng gây tranh cãi bởi những pha trình diễn "tạo điểm nhấn". Trong suốt sự nghiệp, cô không ít lần để lại dấu ấn mạnh mẽ, đôi khi là ấn tượng, đôi lúc là tranh luận.

Trong Đêm phong cách 2010, siêu mẫu Thanh Hằng được chọn làm vedette cho bộ sưu tập Quyền lực bóng đêm với màn trình diễn vũ đạo duy nhất của cả chương trình.

Phong cách trình diễn này sau đó được nhắc đến với cái tên "vũ đạo bạch tuộc" bởi sự chuyển động mềm mại nhưng đầy uy lực trong từng động tác, được cho là tương hỗ nhịp nhàng với bộ trang phục cô trình diễn.

Màn trình diễn được đặt tên là "vũ đạo bạch tuộc" của Thanh Hằng (Ảnh động: Hoa Mặt Trời).

Vào tháng 1/2022, tại buổi trình diễn thời trang Pink ocean (tạm dịch: Biển hồng) diễn ra trên biển Hồ Tràm, Vũng Tàu, Thanh Hằng cũng chọn kết màn bằng những động tác múa nhẹ nhàng trong thiết kế đầm xếp tầng lớn.

Màn trình diễn của Thanh Hằng với chiếc váy bồng bềnh (Ảnh động: Tờ Duy).

Tháng 11/2024, trong buổi trình diễn thời trang "Fly me to the moon" (tạm dịch: Bay lên mặt trăng) của NTK Hà Thanh Việt, Thanh Hằng gây ấn tượng khi sải bước trong thiết kế táo bạo kèm đôi cánh khổng lồ.

Tuy nhiên, một bên cánh của trang phục (được cho là nặng 55kg) bất ngờ rơi xuống sàn diễn, khiến cả khán phòng sững sờ.

Sự cố "gãy cánh" tại buổi trình diễn NTK Hà Thanh Việt khiến Thanh Hằng trở thành tâm điểm gây tranh luận (Ảnh: Facebook NTK Hà Thanh Việt).

Từ "vũ đạo bạch tuộc", cú "gãy cánh" cho đến các động tác múa tay, có thể thấy siêu mẫu Thanh Hằng luôn nỗ lực làm nổi bật màn trình diễn của mình. Tuy nhiên, những cách "tạo điểm nhấn" của cô cũng gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Dẫu vậy, đến nay, siêu mẫu sinh năm 1983 vẫn luôn là gương mặt hàng đầu, được các NTK ưu ái lựa chọn cho những vị trí quan trọng như mở màn hoặc kết màn tại các buổi trình diễn thời trang lớn trong nước.