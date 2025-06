Hai cha con thương vong trên đường đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là người cha, đang trên đường chở con trai đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ông Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 25/6, trên quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Cây Sanh, phường Hoài Đức.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cha con ở Bình Định thương vong trước ngày thi THPT (Ảnh: Trung Tâm Cấp Cứu 115 Ngọc Tư).

Thời điểm trên, ông N.C. (57 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 77L1-774.xx, chở con trai là em N.T.D. (18 tuổi).

Hai cha con ông C. đang trên đường đến điểm làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Khi đến Km1152+807 trên quốc lộ 1A, xe máy do ông C. điều khiển bất ngờ va chạm mạnh vào trụ điện bên đường. Cú va chạm khiến ông C. tử vong tại chỗ, em D. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn đã kịp thời đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.