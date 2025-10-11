"Say một đời vì em" thành hiện tượng lạ: Nhạc AI xâm chiếm hàng quán Việt?

"Say một đời vì em" trở thành hiện tượng lạ

“Ta say không phải vì men, mà vì anh yêu quá nên quên...” - đoạn nhạc quen thuộc xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội lẫn những quán cà phê, quán ăn gần đây - đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đáng nói, bài hát này không do ca sĩ nổi tiếng thể hiện, cũng chẳng được quảng bá rầm rộ, nhưng vẫn phủ sóng rộng rãi. Nhiều người càng bất ngờ hơn khi biết rằng bài hát do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác và thể hiện.

Ca khúc "Say một đời vì em" được sáng tác, thu âm và dựng MV bằng AI (Ảnh: Chụp màn hình).

Say một đời vì em là sản phẩm hợp tác của Ken Quách (tên thật Quách Anh Thảo, SN 1978) và Hương Ly Bông (tên thật Nguyễn Thị Hương Bông) - hai cái tên không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cùng chung niềm yêu thích âm nhạc.

Với sự hỗ trợ của AI, họ viết lời, phối khí, dựng giọng hát và hoàn thiện MV. Ca khúc ra mắt trong tháng 8, được giới thiệu có phần sáng tác, thu âm và dựng hình bằng trí tuệ nhân tạo.

Điều đáng chú ý, không cần chiến dịch quảng bá, bài hát vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Ở công viên hay trong các quán cà phê, quán ăn, khán giả đều dễ dàng nghe được giai điệu quen thuộc này.

Ca khúc "Say một đời vì em" được phát hành hồi tháng 8 (Nguồn: Ken Quach Official).

Tính đến nay, MV Say một đời vì em đã đạt hơn 8,3 triệu lượt xem trên YouTube, được dùng làm nhạc nền trong hơn 600.000 video TikTok. Đặc biệt, đoạn điệp khúc "Ta say không phải vì men, mà vì anh yêu quá nên quên..." vào top xu hướng, được hàng triệu người dùng lồng ghép trong các video ngắn.

Nhiều ca sĩ và khán giả cũng tham gia cover (hát lại) với những phong cách khác nhau, khiến ca khúc "sống" bền bỉ suốt gần hai tháng qua. Không ít người còn lầm tưởng đây là bản hit của ca sĩ thật. Khi biết giọng hát được tạo hoàn toàn bằng AI, khán giả vừa bất ngờ, vừa tò mò.

Gần đây, ca sĩ Nguyên Vũ cũng phát hành phiên bản Say một đời vì em trên kênh YouTube của mình. Nam ca sĩ cho biết, anh thực hiện MV dưới sự đồng ý của Ken Quách và Hương Ly Bông. MV hiện đạt hơn 1,3 triệu lượt xem và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Nam ca sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Một người bạn khuyên tôi không nên làm lại vì AI đã hát quá tốt rồi, nhưng tôi vẫn quyết tâm vì thật sự yêu thích giai điệu. AI có thể hát hoàn hảo, không chênh phô, nhưng con người hát bằng cảm xúc, bằng nhịp đập của con tim, đó là điều khác biệt. Tôi không ngại trước những lời so sánh".

Nguyên Vũ thực hiện MV và hát lại ca khúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự lan tỏa của Say một đời vì em được nhiều người đánh giá là một hiện tượng lạ, cho thấy nhạc Việt đang có sự chuyển biến trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Dù AI chưa thể thay thế cảm xúc thật, nhưng âm nhạc do AI tạo ra đã và đang "xâm chiếm" thị trường giải trí.

"AI hát" - hàng triệu người nghe

Nếu như 2-3 năm trước đây, khi nhắc đến nhạc AI, khán giả thường có định kiến "AI hát ai nghe?", thì hiện tại, cục diện đã thay đổi: AI sáng tác, AI hát, hàng triệu người nghe, gây sốt mạng.

Bên cạnh Say một đời vì em, nhiều bài hát gây chú ý thời gian qua cũng ứng dụng công nghệ AI, có thể kể đến như Đà Lạt còn mưa không em?, Vạn lý sầu, Hư vô cũng biết đau, Tháng Bảy anh viết cho em...

Những nhạc phẩm này có điểm chung là giai điệu trữ tình mang chất hoài niệm, chạm đến cảm xúc khá nhiều người nghe.

Một trong những kênh nhạc AI được chú ý gần đây (Ảnh: Chụp màn hình).

Các kênh nhạc AI cũng đang thành hiện tượng phổ biến trên TikTok, YouTube. Nhiều kênh đăng nhạc AI sáng tác, hoặc dùng AI làm mới các nhạc phẩm nổi tiếng, hút hàng trăm ngàn, hàng triệu lượt xem, kéo theo lượng theo dõi tăng chóng mặt.

Ví dụ như kênh âm nhạc AI "Nhạc dốc mê ta" - chuyên đăng video AI mô phỏng giọng hát phong cách rock, cover những ca khúc nổi tiếng, được chú ý thời gian gần đây.

Một số video phiên bản rock do AI tạo nên của những ca khúc như Kho báu, Tràn bộ nhớ, Phép màu, Ngày mai người ta chưa lấy chồng... đạt từ 300.000 lượt xem đến 700.000 lượt xem chỉ trong vòng 1 tháng đăng tải.

Hay có thể kể đến ca khúc bolero Mưa chiều của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Ca khúc này đang được nhiều kênh nhạc AI làm mới theo phong cách nhạc rock metal, hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, YouTube.

Ca khúc "Mưa chiều" được AI làm mới theo phong cách rock gây chú ý (Video: Nhạc tình AI).

Có thể nói rằng, dùng công cụ AI trong lĩnh vực âm nhạc đã trở thành xu hướng, mở ra cơ hội cho mọi người tiếp cận quá trình sáng tác nghệ thuật.

Chỉ cần sự hỗ trợ từ những phần mềm phổ biến như Suno AI, Udio AI, Voicemod AI Music... thì một người không biết về nhạc lý cũng có thể dùng các câu lệnh tạo nên bài hát gồm các quá trình như tạo giai điệu, viết lời, dựng bản phối và trình bày bằng giọng hát ảo.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ với phóng viên Dân trí, việc AI tràn ngập thị trường nhạc Việt thời gian qua là xu hướng phát triển bình thường trong thời đại công nghệ số. Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhiều người đã có thể tự tạo nên những ca khúc để làm kỷ niệm, hoặc tạo kênh kiếm tiền.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, một số ca khúc do AI sáng tác như Say một đời vì em được đón nhận là nhờ giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi, dễ dàng len lỏi vào cuộc sống thường ngày của người dân.

Giải thích vì sao nhạc AI đã bắt đầu chạm đến số đông người nghe so với trước đây, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nói: "Năm ngoái, nhiều người sử dụng phần mềm AI miễn phí để tạo nhạc. Đó là phiên bản chưa hoàn thiện, không dành cho nhạc Việt Nam, dẫn đến những ca khúc AI sáng tác gặp tình trạng cưỡng âm, dấu hỏi thành dấu ngã, thanh ngang thành thanh sắc. Lời và nhạc bất hợp lý, tạo nên những ca khúc nhảm nhí, không có đột phá.

Hiện tại, những ca khúc AI sáng tác tràn ngập thị trường là do phiên bản AI mới nhất tạo nên. Phiên bản này phải trả tiền mới được sử dụng, nên đã được nâng cấp tốt hơn, không còn bị tình trạng cưỡng âm, cưỡng từ, hòa âm phối khí khá tốt".

Không thể phủ nhận cơn sốt nhạc AI đang tạo nên những bước phát triển mới trong âm nhạc Việt Nam, nhưng xu hướng này cũng gây ra không ít tranh cãi về vấn đề bản quyền, quyền tác giả, sự cạnh tranh giữa sản phẩm do con người sáng tạo và do AI tạo nên...

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, giới nghệ sĩ càng đối mặt với nhiều thách thức. Dù vậy, không ít nhạc sĩ nhận định, AI là xu hướng tất yếu mà nhân loại cần tiếp nhận và họ xem đây là cơ hội để học hỏi, hoàn thiện chính mình.