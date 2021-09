Sau Triệu Vy, một nghệ sĩ lớn bị "phong sát", giới nghệ sĩ nín thở chờ đợi

Dân trí Sau Triệu Vy, một nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc đang chịu cảnh "phong sát" ngầm. Đó chính là MC, đạo diễn nổi tiếng kiêm giám đốc của công ty giải trí, Cao Hiểu Tùng.

MC Cao Hiểu Tùng bị "xóa sổ" khỏi làng giải trí Hoa ngữ

Trang BJH đưa tin, sau scandal Triệu Vy bị phong sát ngầm, xóa sổ khỏi làng giải trí Trung Quốc từ đêm 26/8, mới đây, đạo diễn kiêm MC nổi tiếng của Trung Quốc - Cao Hiểu Tùng trở thành nhân vật tiếp theo bị giới chức Trung Quốc "phong sát" ngầm.

Cao Hiểu Tùng, sinh năm 1969, từng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học nổi tiếng và uy tín nhất Trung Quốc. Anh mang quốc tịch Mỹ và được biết đến với nhiều vai trò như đạo diễn, diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất, MC... Các tác phẩm nổi tiếng gắn liền với Cao Hiểu Tùng gồm Bạn Cùng Bàn, Vạn Vật Sinh Trưởng, Thanh Xuân Không Nuối Tiếc...

Cao Hiểu Tùng làm việc tại tập đoàn Alibaba từ năm 2015 cho đến nay. Anh trở thành đại diện pháp lý kiêm giám đốc điều hành của Ali Music (nền tảng âm nhạc trực tuyến). Theo trang BJH, Cao Hiểu Tùng từ chức từ năm 2016 nhưng không rời khỏi công ty và tham gia cố vấn hoạt động kinh doanh tại nước ngoài của Ali Entertainment.

Hiện tại, tất cả các tác phẩm của Cao Hiểu Tùng đã gỡ bỏ, thậm chí sách cá nhân của MC này cũng bị xóa sổ trên một số mạng xã hội Trung Quốc. Thư viện thông tin trên mạng do Cao Hiểu Tùng lập nên có tên Hiểu Thư Quán đã đưa ra thông báo đóng cửa dù chỉ mới khai trương được 4 tháng.

Theo thông tin mới nhất, Cao Hiểu Tùng đã chính thức từ chức, không tiếp quản bất cứ hoạt động kinh doanh nào của công ty Ali Entertainment trực thuộc tập đoàn Alibaba. Được biết, Triệu Vy cũng là nhân vật liên quan đến tập đoàn Alibaba khi vợ chồng cô là cổ đông lớn của Alibaba Pictures.

Sau khi scandal xảy đến, Cao Hiểu Tùng đã xóa nhiều bài đăng trên mạng xã hội và đổi tên Weibo. Anh chỉ cho hiển thị các bài đăng trên trang cá nhân trong vòng 6 tháng. Cao Hiểu Tùng cũng lên tiếng giải thích rằng, anh sẽ dành thời gian tự kiểm điểm, sửa chữa sai lầm.

Cuộc thanh trừng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ bắt đầu diễn ra từ tháng 8/2021 đang thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài Trung Quốc. Không chỉ những cái tên trẻ mà ngay cả những ngôi sao lớn, kỳ cựu như "én nhỏ" Triệu Vy cũng không thoát khỏi sự trừng phạt.

Đến nay, nguyên nhân Triệu Vy bị phong sát vẫn chưa được công bố nhưng đại nạn xảy ra với "én nhỏ" khiến nhiều nghệ sĩ Trung Quốc cảm thấy lo lắng.

Nhiều nghệ sĩ tại Trung Quốc đang nín thở chờ đợi

Nữ diễn viên Viên Lập - từng góp mặt trong bộ phim truyền hình Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam thẳng thắn nhận định về tình hình của làng giải trí Trung Quốc: "Hàng loạt ngôi sao đang nín thở chờ đợi động thái của các cơ quan chức năng. Đây cũng là lý do khiến Huỳnh Hiểu Minh vội vàng cắt đứt quan hệ với Triệu Vy. Hiện tại sẽ không ai muốn có quan hệ với những nghệ sĩ có vết nhơ. Họ sợ rằng mình sẽ gặp kết cục giống Triệu Vy".

Được biết, từ tháng 8 vừa rồi, Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã tuyên bố và lên kế hoạch giám sát chặt chẽ ngành giải trí với mục đích loại bỏ những nghệ sĩ có "vết nhơ".

La Chí Tường, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàn, Trương Triết Hạn đều là những nghệ sĩ có tên trong danh sách "đen" của Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc.

Huỳnh Hiểu Minh, Từ Nhược Tuyên, đạo diễn Lý An, nam diễn viên Văn Chương đều được cho là có mặt trong danh sách nghệ sĩ bị giới hạn hoạt động nghệ thuật.

Từ đầu tháng 6, danh sách cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật, đã được báo cáo Quốc hội. Danh sách này được chia làm ba nhóm. Nhóm một là danh sách đỏ gồm những người vướng bê bối nghiêm trọng cả về đạo đức lẫn pháp luật. Nghệ sĩ ở nhóm này sẽ bị cấm hoạt động vĩnh viễn và xóa sổ hoàn toàn khỏi làng giải trí. Nhóm thứ hai gồm những nghệ sĩ vi phạm pháp luật và nhóm thứ ba gồm những nghệ sĩ có vấn đề đạo đức.

Trong bảng danh sách được các trang tin tại Trung Quốc tiết lộ vào ngày 27/8 có khá nhiều cái tên nổi tiếng như Trương Triết Hạn, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, đạo diễn Lý An, Triệu Vy, Cao Hiểu Tùng, Vương Toàn An, Đặng Tử Kỳ, Từ Nhược Tuyên, Chu Tử Du - Tzuyu (Twice), Hoàng Cảnh Du, Lý Tiểu Lộ, La Chí Tường, Vu Chính, Thái Y Lâm, Châu Chấn Nam.

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, Cao Hiểu Tùng, Triệu Vy đều đã bị xử lý, xóa sổ khỏi làng giải trí.

Tờ Straitstimes cho biết 7 nghệ sĩ có thể bị hạn chế hoạt động do vi phạm quy định của giới quản lý văn hóa Trung Quốc là Lưu Diệc Phi, Phan Vỹ Bá, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành, Tạ Đình Phong, Trương Thiết Lâm và Lý Liên Kiệt. Theo Straitstimes, họ bị liệt vào danh sách vì vi phạm chính sách quốc tịch tại Trung Quốc.

Sau khi danh sách trên bị rò rỉ, hầu hết nghệ sĩ trong ngành giải trí Trung Quốc đều ngừng nhận thêm việc, hạn chế xuất hiện và liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nghệ sĩ hoạt động cầm chừng, xóa bỏ nhiều chương trình

Sự việc với Triệu Vy cũng như làng giải trí Hoa ngữ đang tác động trực tiếp tới hoạt động của giới nghệ sĩ Trung Quốc lúc này.

Người đầu tiên chịu tác động là nam ca sĩ Thái Tử Khôn. Ngôi sao 23 tuổi đã thông báo phát hành album Mê hồi tháng 4 gồm 11 ca khúc nhưng trong 4 tháng qua, anh chỉ cho ra mắt 5 ca khúc.

Điều này được cho là do ảnh hưởng của quy định về nhạc số mới được ban hành. Theo chỉ đạo mới, những nền tảng kinh doanh nhạc trực tuyến phải hạn chế số lượng album bán ra và các tài khoản chỉ được mua sản phẩm một lần.

Quy định này bắt nguồn từ việc hội nhóm fan thường kêu gọi thành viên mua nhiều album để nâng danh tiếng cho thần tượng. Ngay sau khi bị phản ứng trong việc chậm trễ ra mắt ca khúc, nam ca sĩ 23 tuổi đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và vội vàng cho ra mắt 6 ca khúc.

Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) còn ban hành lệnh hạn chế dòng phim đam mỹ (đồng tính nam) và ngăn chặn xu hướng nữ tính hóa, khá thịnh hành tại Trung Quốc trong những năm qua. Do vậy, những bộ phim truyền hình đam mỹ chưa kịp phát hành gồm Hạo y hành, Vai trái có cậu, Sát Phá Lang hay Đoạt mộng có khả năng sẽ không thể lên sóng.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cũng siết chặt hoạt động quản lý các hội nhóm fan của người hâm mộ. Trong đó, họ ra yêu cầu các cộng đồng người hâm mộ phải được công ty đại diện của nghệ sĩ cho phép hoạt động. Người nổi tiếng và công ty giải trí để xảy ra tình trạng fan gây rối, phát ngôn thiếu cẩn trọng, tung tin đồn nhảm... sẽ bị xử phạt.

Triệu Lệ Dĩnh là người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi quy định này. Phòng làm việc của cô đã bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội 15 ngày và đồng nghiệp Vương Nhất Bác cũng bị nhắc nhở vì lơ là trong việc kiểm soát người hâm mộ, để xảy ra tình trạng tranh cãi, gây náo loạn mạng xã hội.

CEO Cung Vũ, người sáng lập nền tảng video nổi tiếng của Trung Quốc - iQiYi cũng thông báo tạm dừng sản xuất các show tuyển chọn thần tượng trong vài năm tới.

Trước đó, giới chức Trung Quốc đã thông báo về việc siết chặt quản lý và loại bỏ các show truyền hình tuyển chọn thần tượng vì cho rằng, đây chính là nguyên nhân nảy sinh các tranh cãi không đáng có trên mạng xã hội, hình thành các hội nhóm không lành mạnh, bòn rút tiền của khán giả...

